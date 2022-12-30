90 миллионов за игрока провалившейся сборной Испании. Звёзды Ла Лиги серьёзно подорожали

1672396947

вчера, 13:42

Лучшие – игроки «Реала», худшие – «матрасники».

Орельен Тчуамени – 90 миллионов евро (+ 50 млн)

«Реал» забрал главный трансферный лот «Монако» минувшим летом за 80 миллионов евро – также были предусмотрены бонусы: 10 млн за 90 матчей, еще столько же – за «Золотой мяч». У сливочных начинается пора обновления линии полузащиты – и француз стал преемником Каземиро, который ушел в МЮ .

Орельен быстро освоился в компании Крооса и Модрича. Из 14 матчей Ла Лиги опорник сыграл в 12 и лишь в одном из них выходил на поле с замены. В среднем за матч Тчуамени совершает 2.3 отбора и 1.8 перехвата – это лучшие показатели в команде. Уже сейчас молодой француз – важная часть системы Анчелотти в «Реале».

Гави – 90 миллионов (+ 50 млн)

«Барселоне» очень везет на игроков центра поля. Сейчас креативными центрами в команде являются Педри и Гави. Первый попросту вездесущий – появляется в тех зонах, где не хватает динамики с мячом. Второй добавляет надежности – быстро выдвигается в отбор и дает огромный объем работы с мячом. К тому же в 2022 году 18-летний испанец получил награду «Golden Boy» — еще одно подтверждение его таланта.

Молодежи «блауграны» повезло, что в наставниках у них остался Бускетс, а тренируются они под руководством Хави – оба впитали ДНК «Барсы» и олицетворяют позицию полузащитника.

Родриго – 80 миллионов (+ 40 млн)

21-летний бразильский вингер – символ взятого курса мадридцев в работе с трансферами. В последнее время «Реал» обратился к бразильскому рынку игроков – отслеживает молодых талантов, сразу закрепляет права на них и привозит, когда тем исполняется 18 лет. Свежим примером такой политики является Эндрик. И Родриго оказался в испанском гранде таким же образом.

Вингер следует по пути Винисиуса – но последний уже стабильно показывает высочайший уровень, а Родриго только выходит на такие высоты. За 12 матчей Ла Лиги он уже повторил свою прошлогоднюю норму результативности – этот сезон будет лучшим в карьере перспективного форварда.

Федерико Вальверде – 100 миллионов (+ 35 млн)

Уругваец в «Реале» выступает давно, но лишь сейчас его влияние на игру команды стало выражаться в количестве мячей и ассистов. Дело в том, что Федерико передвинули ближе к атаке – если в предыдущем сезоне он оставался на родной позиции центрхава и чаще был игроком ротации, то теперь выходит в старте гораздо чаще и в качестве правого вингера.

Маркос Льоренте – 35 миллионов (- 25 млн)

Воспитанник «Реала» вышел на пик в «Атлетико» и оценивался в 80 миллионов евро. Но то была награда за чемпионский сезон «матрасников» — а нынешний спад клуба нашел выражение в трансферной стоимости игроков. Главный тренер Диего Симеоне справедливо замечает, что состав мадридцев по сравнению с «золотым» сезоном не изменился, поэтому ответственность за текущие результаты лежит на наставнике.

«Атлетико» только недавно вернулся на привычное третье место – но может опуститься на четвертую строчку. А в еврокубках у клуба – провал. Испанцы остались без весны в ЛЧ и ЛЕ .

Резюмируя, такое падение цены можно списать на возвращение к объективному уровню после выбивающегося из нормы чемпионства и на последние показатели всей команды.

Антуан Гризманн – 25 миллионов (- 25 млн)

Лишнее подтверждение тому, что написано выше – в первой пятерке антитопа есть сразу 3 игрока «Атлетико».

Основное падение в рыночной цене у француза произошло после его перехода в «Барселону» — мечта о каталонцах обернулась разочарованием в реальности, Антуан не прижился в команде и вернулся к Симеоне. После возвращения форвард стал получать меньше игрового времени – «матрасники» хотели избежать пункта об обязательном выкупе за 40 миллионов евро и договориться на меньшую сумму.

При этом сейчас Гризманн снова результативен – 5 голов и 5 ассистов в 15 матчах Ла Лиги. Так что стоит ожидать, что по итогам сезона ценник на 31-летнего француза повысится.

Мемфис Депай – 20 миллионов (- 25 млн)

Голландец потерялся в «Барселоне» — из-за травмы он пропустил 8 игр чемпионата, но до этого в четырех матчах оставался на скамейке. Он принял участие в двух встречах: забил «Эльче» и остался без результативных действий с «Кадисом».

В предыдущем сезоне он выглядел лучше, поэтому держал планку в 45 млн евро. Однако большая часть голов за прошлый чемпионат приходится на его первую часть – и из-за просадки во второй стала постепенно падать и стоимость голландского форварда.

Юссеф Эн-Несири – 15 миллионов (- 25 млн)

Один из футболистов вспыхнувшей на ЧМ -2022 сборной Марокко, Эн-Несири был ценен для команды не голами, а действиями в прессинге. За 7 встреч мундиаля он забил лишь Канаде и Португалии – зато эти голы становились победными.

Незаметные герои обычно не получают внушительных ценников – к тому же на клубном уровне у Юссефа тоже наступила голевая засуха. Только вот в «Севилье» он потерял место в старте и за 10 игр Ла Лиги не забил вообще ни разу.

Проблема 25-летнего марокканца еще и в том, что из клуба ушел главный тренер, при котором он показывал свой лучший футбол. 18 мячей в сезоне 2020/21 Эн-Несири забил под руководством Лопетеги, однако теперь менеджер возглавляет «Вулверхэмптон», а нападающему придется привыкать к Хорхе Сампаоли.