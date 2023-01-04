Все самые дорогие трансферы не окупились. На очереди ставка «Челси» в 127 млн евро

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вчера, 16:50

Клубы заигрались на футбольных аукционах.

Неймар – 222 млн евро

ПСЖ ни разу не выиграл Лигу чемпионов благодаря Неймару. Бразилец вечно пропускает матчи. Чаще играл по 15-18 туров за чемпионат. Неймар не отработал 222 млн евро, зарплаты и «прочие выплаты». Катар ведь набил карманы бразильца деньгами как «посла ЧМ ». Даже нынешний сезон не позволяет заявить, что ПСЖ получил стабильного лидера. Хватает удаления в матче против «Ланса», где команде нужен был бразильский вожак, а получили первое поражение.

Килиан Мбаппе – 180 млн евро

Чтобы оставить Килиана, ему выдали 91 млн евро в год. Это 57 миллионов после уплаты налогов. Но в сделке может быть специальный пункт, позволяющий Мбаппе уйти ближайшим летом. Гениальный «бизнес». Да, Мбаппе является одним из лучших игроков мира, если не лучшим – учитываем возраст и потенциал. Но ПСЖ за деньги на Неймара и Мбаппе мог собрать команду для победы в ЛЧ . И без капризов, требований назначить Зидана и убрать Неймара.

Усман Дембеле – 140 млн евро

Нужно быть Бартомеу, чтобы заплатить 140 млн евро за паренька, который не может вовремя приехать на тренировку. Усман покидал «Боруссию» Д со скандалом. Дембеле это как первый парень-хулиган у молодой девушки. Тренеры Усмана в роли бедной подруги — наивно думают, что смогут изменить безусловно талантливого, но не волевого вингера. «Барселоне» повезло, что не потеряла Дембеле бесплатно, но теперь его оценивают в 60 млн евро, переплата была безумной.

Филиппе Коутиньо – 135 млн евро

Еще одна гениальная ставка менеджеров «Барселоны». Клопп нашел к нему подход, а тренеры каталонцев увидели провал. Жаль, что Филиппе испортил себе карьеру – дожил до ротации в «Астон Вилле» Эмери. В «Баварии» — раю для атакующих игроков, друг Суареса не закрепился. Коутиньо пришел за 135 млн евро плюс зарплата, ушел за двадцать. «Барселона» сейчас в долгах и рисковала объявить о банкротстве без продажи части активов именно из-за таких сделок.

Жоау Фелиш – 127,2 млн евро

Всегда нравился этот игрок. В «Бенфике» смотрелся роскошно. Вот только желание Мендеша нажиться, хотя он не является агентом Жоау, но вел сделку с «Атлетико», сыграло злую шутку с нападающим и его новым клубом. Фелиш не умеет пока руководить игрой команды. Ни в сборной Португалии не показывает сильный футбол долго, ни в клубе. Сильные отрезки были, но Симеоне подчеркнул, что «незаменимых нет», намекая на расставание с португальцем.

Антуан Гризманн – 120 млн евро

Глава шайки маленьких принцев, которым сложно показывать великий футбол долго. Гризманн не может всегда концентрироваться на футболе, не любит его настолько сильно. Баскетбол или видеоигры увлекают не меньше. А еще дома трое детей и глава семейства, жена Эрика. Но Гризманн не Зидан, чтобы из «подкаблучника» вырос лидер победной Франции. Быть одним из великолепных умеет, о чем напомнил в Катаре, но переход в «Барселону» стал для него катастрофой. Как и для «блаугранас».

Джек Грилиш – 117,5 млн евро

Запасной «Манчестер Сити». Гвардиола объяснил, зачем «горожанам» Джек – умеет вскрывать низкий блок соперников. Но вряд ли англичанин уровня основы «Манчестер Сити», где Гюндоган бывает на лавке, как и чемпион мира Альварес. Грилиш ни в одной футбольной вселенной не играл на 117,5 млн евро, но Гвардиола настолько потерял связь с реальностью, управляя клубом-государством, что спокойно потратил такие деньги на запасного. Логики мало, игрок не получает практику, с жиру бесятся.

Криштиану Роналду – 117 млн евро

Не надо рассказывать сказку о продаже футболок. Во-первых, основной доход от продажи экипировки идет фирмам, которые ее изготовляют. Во-вторых, именно с Роналду команда из Турина потеряла статус вечного чемпиона Италии. ЛЧ не выиграли, хотя именно ради этого подписали Криштиану. Этот дорогой трансфер не сделал «Ювентус» могущественнее. Повесили на шею Аньелли, Недведу и компании зарплату Роналду. В тоге их делами занялась прокуратура, всех менеджеров уволили.

Эден Азар – 115 млн евро

Когда Анчелотти говорит, что Азар пригодится «Реалу» весной, то похоже на издевательство. Эден закончил карьеру в сборной Бельгии, настолько у него мало энергии. Серия мелких травм в Мадриде его добила, как и желание есть жирное и калорийное. Похоже, бельгиец плевал на тренировки, так как в «Челси» имел иной статус, а среди «Галактикос» стал одним из многих. Целых 115 млн евро Азар не отработал точно, это ошибка Переса. Бельгиец поздно пришел в «Реал», чтобы стать одним из лидеров.

В процессе. Энцо Фернандес – 127 млн евро

Делать деньги из воздуха можно до определенного момента, далеко работают законы экономики. Футбол давно не зарабатывает столько, сколько тратит. Пришли извне миллиардеры нефтяных стран и США , где фондовый рынок живет по странным правилам. Но задумывались ли в клубах, которые системно переплачивают за футболистов, что будет с игрой, если накроется телевидение?

Откуда святая вера, что контракты с вещателями поспеют за переплатами? Невилл не самый умный эксперт, но Гари прав – стоимость трансфера Энцо адская. Игрок хороший, но 127 млн евро за парня, который полгода в Европе, платить не стоило. «Бенфика» взяла его за 14 млн евро в июле. Теперь «орлы» заработают сами и озолотят «Ривер Плейт». Боули уже принял ряд спорных решений, и это может стать следующим и ярким.

Пытаются вытянуть чемпионский билет в стиле Канте, но забывают принцип покупки «краеугольного камня». Нголо взяли за 36 млн евро, а когда пытались сделать «золотым фактором» возвращение Лукаку, то выбросили 113 млн евро на ветер. Фернандес, даже если покажет свой максимум, не отработает 127 млн евро. А если ему не подойдет АПЛ , что вероятно, то сумма трансфера начнет давить, как давит на Нуньеса.

«Бенфика» — хитрый клуб. За Фелиша, Нуньеса, Диаша и Энцо получат 400 млн евро. Но даже за Рубена «Манчестер Сити» переплатил, хотя это невероятно качественный защитник, но не Мальдини с Нестой по классу и стабильности игры. В футболе стало много посторонних с деньгами, вряд ли серия аукционов принесет пользу. Не сработали трансферы Азара, Роналду и Гризманна, хотя всех их проверяли победами.

Фофана, Влахович, Нуньес, Санчо, Магуайр, Антони и Фернандес легко могут пополнить список неудачных сделок от 80 млн евро и дороже. Дело не только в суммах, а и в том, как аукционы влияют на фигурантов. Есть Погба – классический пример, когда переплата помешала реализовать потенциал.