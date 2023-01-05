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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Организация по туризму в ЮАР пригласила Роналду. Он ранее перепутал страну

вчера, 12:51

Организация, занимающаяся туризмом в Южной Африке, отреагировала на оговорку нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который по ошибке высказался об африканской стране. Фирма на своей странице в одной из социальных сетей написала:

С нетерпением ждем прибытия Роналду. Будем рады видеть вас в Южной Африке в любое время!

Ранее стало известно, что португалец еще имеет шансы сыграть в европейской Лиге чемпионов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:20
Странно, географию Роналду должен знать.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:50
За такие деньги любой бы возобновил карьеру.
Boricku
Boricku
вчера в 14:49
Кри кри феерит, типа бонаны из Оргентины.
протон
протон
вчера в 14:07
Он уже через год опередит Леброна Джеймса и будет самым богатым действующим спортсменом мира. Он просто молодец. Другой бы на его месте завершил карьеру.
d6y689tbbhsf
d6y689tbbhsf
вчера в 13:51
Профессора Паганеля напомнила вся эта история
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:28
Роналду уже ответил, что с большим удовольствием приедет на южный полис посмотреть на белых медведей.
Так же отметил, что будет рад понырять со своей яхты и позагорать.
shlomo
shlomo
вчера в 13:11
А по ошибке ли... или география в школе прогуливал...:)))
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