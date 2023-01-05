Организация по туризму в ЮАР пригласила Роналду. Он ранее перепутал страну

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вчера, 12:51

Организация, занимающаяся туризмом в Южной Африке, отреагировала на оговорку нападающего «Аль-Насра» , который по ошибке высказался об африканской стране. Фирма на своей странице в одной из социальных сетей написала:

С нетерпением ждем прибытия Роналду. Будем рады видеть вас в Южной Африке в любое время!

Ранее стало известно, что португалец еще имеет шансы сыграть в европейской Лиге чемпионов.