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В МОК оценили инициативу РФС о взаимодействии с УЕФА

вчера, 18:42

Международный олимпийский комитет прокомментировал свою позицию по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. Ранее стало известно об инициативе Российского футбольного союза (РФС) о создании рабочей группы по взаимодействию с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Позиция МОК остается неизменной. Рекомендуем обратиться к «Заявлению олимпийского движения» из декларации 11-го Олимпийского саммита от 9 декабря 2022 года и новогоднему посланию президента МОК Томаса Баха. По любым конкретным вопросам, касающимся рабочей группы, обращайтесь в РФС и УЕФА.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 22:23
Взаимодействие заключается в исправной и безропотной уплате членских взносов, что РФС осуществляет в полной мере. В этом наблюдается полное взаимопонимание и исключение из Европейской Лиги РФС не грозит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:34
Оценить типа оценили, и сказали твердое нет без оценки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:22
Существование РФС считаю не целесообразным !)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:21
Взаимодействие с УЕФА - звучит плохо...
Nik_otin
Nik_otin
вчера в 20:19
Спорт вне политики. Ага. Лицемеры.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:58
Очколизы не желают лишаться командировок и "спортивного туризма" в страны перезрелой демократии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:54
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:42
Про Азиатскую лигу можно забыть (разговоров было много),а в Европейскую похоже нас не скоро примут, так о каком взаимодействие речь
Boricku
Boricku
вчера в 19:24
Бах скозал, что в заявке должно быть 10-15 % от лгбт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:23
Началось телодвижение, когда припугнули...
баск
баск
вчера в 19:14
"Инициатива с рабочей группой"- это прелестно))

То есть раньше в УЕФА и РФС взаимодействовать друг с другом было некому,
зато теперь некая рабочая группа имеется, будет всячески взаимодействовать..)))
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 19:04
МОК разве имеет влияние на УЕФА?
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