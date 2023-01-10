В МОК оценили инициативу РФС о взаимодействии с УЕФА

Международный олимпийский комитет прокомментировал свою позицию по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. Ранее стало известно об инициативе Российского футбольного союза (РФС) о создании рабочей группы по взаимодействию с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Позиция МОК остается неизменной. Рекомендуем обратиться к «Заявлению олимпийского движения» из декларации 11-го Олимпийского саммита от 9 декабря 2022 года и новогоднему посланию президента МОК Томаса Баха. По любым конкретным вопросам, касающимся рабочей группы, обращайтесь в РФС и УЕФА.
То есть раньше в УЕФА и РФС взаимодействовать друг с другом было некому,
зато теперь некая рабочая группа имеется, будет всячески взаимодействовать..)))
То есть раньше в УЕФА и РФС взаимодействовать друг с другом было некому,
зато теперь некая рабочая группа имеется, будет всячески взаимодействовать..)))