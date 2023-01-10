В МОК оценили инициативу РФС о взаимодействии с УЕФА

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вчера, 18:42

Международный олимпийский комитет прокомментировал свою позицию по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. Ранее стало известно об инициативе Российского футбольного союза ( РФС ) о создании рабочей группы по взаимодействию с Союзом европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).