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РФС получил 8 млн долларов от УЕФА по одной из программ

вчера, 13:10

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 10 января сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил РФС 8 млн долларов по одной из своих программ.

Членский взнос в УЕФА РФС оплачивает каждый год. Это не лёгкая атлетика, где участие стоит несколько тысяч в иностранной валюте. Если бы мы приняли решение о выходе, то ещё полгода были бы членами союза. От УЕФА по одной из программ мы недавно получили 8 млн долларов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:28
Подкидывают крошки, чтобы не выходили и платили взносы регулярно.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:23
заплатив 250, получить 8,0млн? Заманивают в какую-то западню, не иначе! Не на тех напали!
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:13
Все ясно ...
Это откат Газпрому чтоб давали больше бесплатного газа для Европы .
А вы че подумали ?
KTSn
KTSn
вчера в 17:52, ред.
За 19000 деревянных? Шоб я так жил))
Igo0rek
Igo0rek ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Потому что валюты большинства стран привязаны к доллару по договору от 70-х годов. Изначально в 50-х валюты были привязаны к доллару, а доллар к золоту, но вроде в 1971 году договор изменили, и там стала другая схема. Но суть не меняется, все мировые торги через доллары.
112910415
112910415
вчера в 17:27
не бесполезное членство
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:27
Программа передач под названием,очередной откат!! Какие-то интересные манипуляции!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:24
УЕФА крутая контора...
Получает от РФС 250 швейцарских франков - отдаёт РФС 8 млн долларов....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:32
Темно, как у не**а в *опе. Ничего личного!).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:17
Почему этому товарищу не был задан вполне естественный вопрос, а именно: на какую программу ? Почему такая секретность с его стороны ? В связи с туманностью ( не Андромеды ) получения транша обсуждать эту новость пока не имеет смысла.
sir_Alex
sir_Alex ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:42
В рублях через ГПБ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:41
Интересно сам то Союз увидет эти доллары...)))
Илья85
Илья85 ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 13:35, ред.
Нуу... Ты вообще по осторожнее с такими вопросами ))😊
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:29
РФС получил 8 млн долларов от УЕФА по одной из программ .
РФС получает деньги 💰 💰 💰 , от УЕФА и бюджета России , а всё равно ничего не меняется внутри российского футбола к лучшему !?! Не пора бы уже реформировать такое бесполезное сборище чиновников !?? (((
Сварожич
Сварожич
вчера в 13:25
Можно глупый вопрос: а почему в долларах?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:15
Деньги "капают" зачем переходить задумали - не понятно.😉
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:14
Надо брать ! И сваливать в Азию . С паршивой овцы хоть шерсти клок .)))
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