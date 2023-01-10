РФС получил 8 млн долларов от УЕФА по одной из программ .

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 10 января сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил РФС 8 млн долларов по одной из своих программ.
Членский взнос в УЕФА РФС оплачивает каждый год. Это не лёгкая атлетика, где участие стоит несколько тысяч в иностранной валюте. Если бы мы приняли решение о выходе, то ещё полгода были бы членами союза. От УЕФА по одной из программ мы недавно получили 8 млн долларов.
Это откат Газпрому чтоб давали больше бесплатного газа для Европы .
А вы че подумали ?
Это откат Газпрому чтоб давали больше бесплатного газа для Европы .
А вы че подумали ?
Получает от РФС 250 швейцарских франков - отдаёт РФС 8 млн долларов....
Получает от РФС 250 швейцарских франков - отдаёт РФС 8 млн долларов....
РФС получает деньги 💰 💰 💰 , от УЕФА и бюджета России , а всё равно ничего не меняется внутри российского футбола к лучшему !?! Не пора бы уже реформировать такое бесполезное сборище чиновников !?? (((
РФС получает деньги 💰 💰 💰 , от УЕФА и бюджета России , а всё равно ничего не меняется внутри российского футбола к лучшему !?! Не пора бы уже реформировать такое бесполезное сборище чиновников !?? (((