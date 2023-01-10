РФС получил 8 млн долларов от УЕФА по одной из программ .

Генеральный секретарь Российского футбольного союза 10 января сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) выплатил РФС 8 млн долларов по одной из своих программ.

Членский взнос в УЕФА РФС оплачивает каждый год. Это не лёгкая атлетика, где участие стоит несколько тысяч в иностранной валюте. Если бы мы приняли решение о выходе, то ещё полгода были бы членами союза. От УЕФА по одной из программ мы недавно получили 8 млн долларов.