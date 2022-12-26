Объявлены претенденты на приз лучшему бразильцу, выступающему за рубежом

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вчера, 20:45

Объявлены претенденты на получение награды Samba Gold 2022.

Приз вручается лучшим бразильским футболистам, выступающим за пределами страны. Учитывается статистика спортсмена, достижения и общее влияние на клуб на протяжении всего года. Награда присуждается с 2008 года. Голосование стартует 3 января.

В список номинантов попали: