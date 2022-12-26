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Объявлены претенденты на приз лучшему бразильцу, выступающему за рубежом

вчера, 20:45

Объявлены претенденты на получение награды Samba Gold 2022.

Приз вручается лучшим бразильским футболистам, выступающим за пределами страны. Учитывается статистика спортсмена, достижения и общее влияние на клуб на протяжении всего года. Награда присуждается с 2008 года. Голосование стартует 3 января.

В список номинантов попали:

Алиссон, Фабиньо (оба — «Ливерпуль»), Антони Матеус, Каземиро (оба — «Манчестер Юнайтед»), Бремер, Данило (оба — «Ювентус»), Бруно Гимараес («Ньюкасл»), Эдер Милитао, Родриго Силва, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба — «Арсенал»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Маркиньос, Неймар (оба — ПСЖ), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Тиаго Силва («Челси»).

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 10:12
Вини скорее всего получит приз......
Сергей19
Сергей19
сегодня в 07:55
А где Клаудинье из Зенита? Он тоже вполне неплох. Можно было и в сборную вызвать.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 03:00
Все по сути ни о чем. Лучше бы сделали награду самому глупо танцующему бразильцу
INGUSH
INGUSH
вчера в 23:13, ред.
Будут выбирать из двух.. Винисиус и Неймар.. Винисиус провел отличный сезон, достоин 1го места..
Любoмир
Любoмир
вчера в 22:05
Выбор очень большой и очень достойный... а по каким критериям будет отбор?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:05
Скорее всего приз выиграет Винисиус
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Бразильцы РПЛ видимо претендуют на награду "Амба Голд".
shur
shur
вчера в 20:51, ред.
...Пеле доказал, что он лучший давным давно,изменив футбол в лучшую сторону с бразильской начинкой! Умные передачи, хитрые ходы, удары, голы , да и его сборная Бразилии была гораздо сильней нынешней! Не хочется прощаться,но что поделаешь! Я счастлив, что видел его божественную игру!!!
Стало известно о прощании Пеле с семьей...!
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