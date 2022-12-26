Объявлены претенденты на приз лучшему бразильцу, выступающему за рубежом

Объявлены претенденты на получение награды Samba Gold 2022.
Приз вручается лучшим бразильским футболистам, выступающим за пределами страны. Учитывается статистика спортсмена, достижения и общее влияние на клуб на протяжении всего года. Награда присуждается с 2008 года. Голосование стартует 3 января.
В список номинантов попали:
Алиссон, Фабиньо (оба — «Ливерпуль»), Антони Матеус, Каземиро (оба — «Манчестер Юнайтед»), Бремер, Данило (оба — «Ювентус»), Бруно Гимараес («Ньюкасл»), Эдер Милитао, Родриго Силва, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба — «Арсенал»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Маркиньос, Неймар (оба — ПСЖ), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Тиаго Силва («Челси»).
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