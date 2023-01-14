«Ювентус» установил цену на Влаховича

Итальянский «Ювентус» установил ценник на сербского форварда Душана Влаховича. Команде, которая захочет купить игрока, придется заплатить 110 млн евро.
По слухам, на Влаховича претендуют «Арсенал», «Барселона» и «Бавария».
Сам игрок склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в АПЛ.
Барселона сейчас не в том положении что бы тратить много, ну только если Лапорта не найдет очередной финансовый рычаг!
Баварии и Арсеналу Влахович бы пригодиося, тем более год назад Артета очень хотел приобрести Душана, но игрок выбрал Ювентус. Не думаю что Артета снова пойдет за ним, тем более что явным игроком основы будет Жезус. Остается Бавария....станут ли прагматичные немцы столько отдавать за трансфер? Ну уверен. Хотя они вроде как готовы примерно столько же отдать за Кейна! А Кейн уже не первый год показывает, что это хороший забивной нап.
Вот тут хорошую работу может проделать тоттенхэм. Можно продать Кейна в Баварию, за условные 100 млн, а на эти деньги купить у Ювентуса Влаховича, а тот факт что Фабио Паратичи хорошо знаком с менеджарами старушки, может сыграть свою роль. Могут сторговаться и на меньшую сумму. Но это так, размышления в слух....
Барселона сейчас не в том положении что бы тратить много, ну только если Лапорта не найдет очередной финансовый рычаг!
Баварии и Арсеналу Влахович бы пригодиося, тем более год назад Артета очень хотел приобрести Душана, но игрок выбрал Ювентус. Не думаю что Артета снова пойдет за ним, тем более что явным игроком основы будет Жезус. Остается Бавария....станут ли прагматичные немцы столько отдавать за трансфер? Ну уверен. Хотя они вроде как готовы примерно столько же отдать за Кейна! А Кейн уже не первый год показывает, что это хороший забивной нап.
Вот тут хорошую работу может проделать тоттенхэм. Можно продать Кейна в Баварию, за условные 100 млн, а на эти деньги купить у Ювентуса Влаховича, а тот факт что Фабио Паратичи хорошо знаком с менеджарами старушки, может сыграть свою роль. Могут сторговаться и на меньшую сумму. Но это так, размышления в слух....