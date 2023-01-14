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«Ювентус» установил цену на Влаховича

сегодня, 11:16

Итальянский «Ювентус» установил ценник на сербского форварда Душана Влаховича. Команде, которая захочет купить игрока, придется заплатить 110 млн евро.

По слухам, на Влаховича претендуют «Арсенал», «Барселона» и «Бавария».

Сам игрок склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в АПЛ.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Баобаб (раскрыть)
сегодня в 14:25
В Арсенале таких целая команда, а вот того, кому в голову или ногу нужно попасть мячом - как раз нет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:21
Хотеть как говорится не вредно! Год назад Ювентус купил его в качестве супер забивного, перспективного нападающего за 80 млн, а сейчас хотят втюхать за 110!? Если отобьют те 80 за которые покупали Влаховича, то уже можно быть довольными!
Барселона сейчас не в том положении что бы тратить много, ну только если Лапорта не найдет очередной финансовый рычаг!
Баварии и Арсеналу Влахович бы пригодиося, тем более год назад Артета очень хотел приобрести Душана, но игрок выбрал Ювентус. Не думаю что Артета снова пойдет за ним, тем более что явным игроком основы будет Жезус. Остается Бавария....станут ли прагматичные немцы столько отдавать за трансфер? Ну уверен. Хотя они вроде как готовы примерно столько же отдать за Кейна! А Кейн уже не первый год показывает, что это хороший забивной нап.
Вот тут хорошую работу может проделать тоттенхэм. Можно продать Кейна в Баварию, за условные 100 млн, а на эти деньги купить у Ювентуса Влаховича, а тот факт что Фабио Паратичи хорошо знаком с менеджарами старушки, может сыграть свою роль. Могут сторговаться и на меньшую сумму. Но это так, размышления в слух....
Баобаб
Баобаб
сегодня в 11:58
Под Влаховича надо тот, кто сможет ему в голову или в ногу мячом попасть, чтобы в ворота отскочило. За 110 лямов этот сербский Дзюба нафиг никому не нужен.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 11:36
Ценник на мой взгляд завышен... если чё, то будут торги...
Gahi
Gahi
сегодня в 11:20
Видимо поэтому стали его оберегать и не выпускать под предлогом серьёзной травмы.
Гость
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