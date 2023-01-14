«Ювентус» установил цену на Влаховича

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сегодня, 11:16

Итальянский «Ювентус» установил ценник на сербского форварда . Команде, которая захочет купить игрока, придется заплатить 110 млн евро.

По слухам, на Влаховича претендуют «Арсенал», «Барселона» и «Бавария».