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Слуцкий назвал самый неудобный стадион для просмотра футбола

вчера, 11:12

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о самом неудобном стадионе для просмотра футбольных матчей.

«Луи II» — худший стадион в мире для просмотра футбола. Там приходят три человека, которые вышли из казино. Сидят пять фанатов с флагами. Ну это что? Нет никакой атмосферы, и так продолжается бесконечно. Просто приходят люди, которые больше туристы. Абсолютно нефутбольная атмосфера, сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в одном из городов России. Это просто ужас. «Луи II» — худший стадион, на котором я был.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 19:50
А В.Маслоченко этот стадион нахваливал.
drug01
drug01
вчера в 12:41
Вероятно он теперь будет смотреть футбол с трибуны
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:10
Был на этом стадионе и мне так не покалось правда я находился под приятным градусом возможно ЛВС и прав.
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 11:49
Он видел больше,чем ты.И не только за рубежом,но и в своей стране. А этот(на всякий случай) - домашний стадион одной из столиц миллиардеров и соответственно-клуба,обладателя Кубка ЛЧ.Так что твой пассаж-в пролёте.Стадион действительно позорный,это видно даже при ТВ-трансляциях футбола.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:34
Гасторбайтер проектировщик
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:33
Худших стадионов он ещё не видел в нашей провинции
Гость
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