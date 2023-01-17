Слуцкий назвал самый неудобный стадион для просмотра футбола

Бывший тренер «Рубина» поделился мнением о самом неудобном стадионе для просмотра футбольных матчей.

«Луи II» — худший стадион в мире для просмотра футбола. Там приходят три человека, которые вышли из казино. Сидят пять фанатов с флагами. Ну это что? Нет никакой атмосферы, и так продолжается бесконечно. Просто приходят люди, которые больше туристы. Абсолютно нефутбольная атмосфера, сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в одном из городов России. Это просто ужас. «Луи II» — худший стадион, на котором я был.