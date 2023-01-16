Агент Сафонов: «Не думаю, что между Захаряном и Мудриком большая пропасть»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил переход полузащитника Михаила Мудрика в «Челси», а также сравнил игрока с хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.

Ранее лондонский клуб интересовался россиянином.

Не думаю, что между Захаряном и Мудриком большая пропасть. В своё время Чигринский перешёл в «Барселону» за сумасшедшие деньги в размере 25 млн евро, а он ни одной игры не сыграл, благо через сезон за 15 млн вернулся в «Шахтёр».