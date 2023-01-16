Агент Сафонов: «Не думаю, что между Захаряном и Мудриком большая пропасть»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил переход полузащитника Михаила Мудрика в «Челси», а также сравнил игрока с хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.
Ранее лондонский клуб интересовался россиянином.
Не думаю, что между Захаряном и Мудриком большая пропасть. В своё время Чигринский перешёл в «Барселону» за сумасшедшие деньги в размере 25 млн евро, а он ни одной игры не сыграл, благо через сезон за 15 млн вернулся в «Шахтёр».
Мудрику 22 года, он сложившийся футболист, набравший все возможные игроцкие кондиции (хотя сумма трансфера вызывает изумление, там наверняка заложены некие посторонние дела) и у него может получиться.
Примерно как у Головина или Хвичи, совершивших свои переходы на другой уровень весьма вовремя и в возрасте готовых игроков, потому оба и заиграли на новых местах практически сразу.
А Захе всего 19, он по юности нестабилен и осенью продолжал это демонстрировать.
Так что разница есть и немалая, а вот если Захарян в ближайшие 2-3 года будет не стоять на месте, а развиваться, то даже страшно подумать, что он будет представлять собой в его 22..)
Мудрику 22 года, он сложившийся футболист, набравший все возможные игроцкие кондиции (хотя сумма трансфера вызывает изумление, там наверняка заложены некие посторонние дела) и у него может получиться.
Примерно как у Головина или Хвичи, совершивших свои переходы на другой уровень весьма вовремя и в возрасте готовых игроков, потому оба и заиграли на новых местах практически сразу.
А Захе всего 19, он по юности нестабилен и осенью продолжал это демонстрировать.
Так что разница есть и немалая, а вот если Захарян в ближайшие 2-3 года будет не стоять на месте, а развиваться, то даже страшно подумать, что он будет представлять собой в его 22..)