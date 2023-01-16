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Агент Сафонов: «Не думаю, что между Захаряном и Мудриком большая пропасть»

вчера, 15:58

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил переход полузащитника Михаила Мудрика в «Челси», а также сравнил игрока с хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.

Ранее лондонский клуб интересовался россиянином.

Не думаю, что между Захаряном и Мудриком большая пропасть. В своё время Чигринский перешёл в «Барселону» за сумасшедшие деньги в размере 25 млн евро, а он ни одной игры не сыграл, благо через сезон за 15 млн вернулся в «Шахтёр».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
Если Сафонов это прочтет - распечатает и скушает бумагу!)
Зачем ему это знать?
Есть люди от природы коммерсанты...., нюх, интуиция, психология, а Вы выложили знания... Умение убедить, почувствовать когда человек "поплыл" и.... впарить!
Хороший расклад. Плюс.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:58
Мудрит агент Сафонов, и я бы не советовал кому бы то ни было верить ему всего лишь по одной причине. А причина банальна: с чего бы владельцам и тренеру вздумалось покупать футболиста за большие ( для пост-советского пространства) деньги в 2,5 - 3 раза больше тех, за которые хотят приобрести Арсена, если мастерством они почти не отличаются ? Не надо принимать их и нас за простаков или, что точнее, за дураков, ничего не понимающих в футболе. А г-н Сафонов принимает.
Кстати, он не является агентом Захаряна ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:36
А чего всех зациклило на этом? Совершенно разные основания для отказа от трансфера и решения в пользу другого игрока.
Боже,сколько прекраснодушных идиотов,до сих пор свято верующих в какие-то неполитические решения!Обсуждают,у кого футбольные пиписьки длиннее...
Capral
Capral
вчера в 17:37
Сафонов, видимо не в теме и не владеет вопросом. Так вот, Чигринский, уходил в Барсу инвалидом. Луческу держал его на поле с травмой, даже тогда, когда Чигринский просил замену. Я регулярно и много лет смотрю ЧУ, и помню многое из того что было. И вообще, как можно сравнивать ЦЗ с атакующим полузащитник, диспетчером? Кроме того, футбол Испании и футбол АПЛ- разные чемпионаты, разный стиль!!! Если говорить о Захаряне и Мудрике, чем-то они похожи, но разница в том, что Мудрик, физически здоровее Захаряна, выносливее, а главное- психологически крепче. Захарян техничнее, но Мудрик- мобильнее. Мудрик, напоминает мне нашего великолепного полузащитника- блистательного А.А.Минаева!!! Мудрик- это мотор команды! Если говорить, кто больше подходит АПЛ, то на мой взгляд, больше подходит Мудрик, его стиль, больше напоминает британский, нежели игра Захаряна...
баск
баск
вчера в 17:22
Пропасть не пропасть, а разница серьёзная, и она заключается в возрасте игроков.

Мудрику 22 года, он сложившийся футболист, набравший все возможные игроцкие кондиции (хотя сумма трансфера вызывает изумление, там наверняка заложены некие посторонние дела) и у него может получиться.

Примерно как у Головина или Хвичи, совершивших свои переходы на другой уровень весьма вовремя и в возрасте готовых игроков, потому оба и заиграли на новых местах практически сразу.

А Захе всего 19, он по юности нестабилен и осенью продолжал это демонстрировать.
Так что разница есть и немалая, а вот если Захарян в ближайшие 2-3 года будет не стоять на месте, а развиваться, то даже страшно подумать, что он будет представлять собой в его 22..)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:15
Похоже что большая, раз взяли Мудрика ,а не его
dikalot
dikalot
вчера в 16:27
Могли бы вместе играть за Челси.
z7fkmckdm73d
z7fkmckdm73d
вчера в 16:19
Вбросила агентура фекалий на вентилятор
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 16:18
Не большая, а очень большая!
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