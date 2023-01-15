Семак: «Надеялись, что Ловрен доиграет с нами как минимум до конца сезона»

Главный тренер «Зенита» высказался о переходе защитника из петербургского клуба в «Лион».

Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России — в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира — сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт. Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года.

Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» — замечательное. От него он не мог отказаться. С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешел в «Лион», будем переживать и следить.