Сын Стрельцова: «Дзюба не нужен „Торпедо“. Он не очень хороший человек»

Сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова Игорь Стрельцов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».
Ранее появилась информация о том, что форвард может подписать контракт с «чёрно-белыми» на полгода.
Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо», потому что с его приходом в команде будет большой разлад.
У Игарёши (по другому его назвать не могу) видать собственное - экстраординарное понятие о большом разладе команды, до которого я своим умом, по всей видимости, ещё не дорос.
У Игарёши (по другому его назвать не могу) видать собственное - экстраординарное понятие о большом разладе команды, до которого я своим умом, по всей видимости, ещё не дорос.
Так что Дзюба нужен..
Да и кто утверждал что Дзюба нехороший человек...
Журналисты-антидзюбисты ???
В Томи...в Ростове...в Арсенале зажигал находя со всеми взаимопонимание и ни капли не испортив настрой и обстановку в коллективе...
Везде был мотивирован...позитивен...активен...полезен...
Дзюба конечно не червонец чтоб нравится всем...и как знаем и не "пионер всем ребятам пример" ....
А для РПЛ вполне ещё действующий с полезностью игрок....
Это как :
"Кашу маслом не испортишь"
"Торпедо Дзюбой не испортить"
Больше скажу...после внезапной телепортации Юри Альберто он бы и в Зените пригодился...на сезон-полтора....ибо Касьерра пока только номер отбывает...
Да и даже Дзюбе тяжело что то испортить в команде набравшей 6 очков за 17 матчей...и забив всего 7 мячей более чем за полгода...
"Не так страшен чёрт как его малюют"
"Не так страшен зенитовец Дзюба как о нём пишут в Москве"
Так что Дзюба нужен..
Да и кто утверждал что Дзюба нехороший человек...
Журналисты-антидзюбисты ???
В Томи...в Ростове...в Арсенале зажигал находя со всеми взаимопонимание и ни капли не испортив настрой и обстановку в коллективе...
Везде был мотивирован...позитивен...активен...полезен...
Дзюба конечно не червонец чтоб нравится всем...и как знаем и не "пионер всем ребятам пример" ....
А для РПЛ вполне ещё действующий с полезностью игрок....
Это как :
"Кашу маслом не испортишь"
"Торпедо Дзюбой не испортить"
Больше скажу...после внезапной телепортации Юри Альберто он бы и в Зените пригодился...на сезон-полтора....ибо Касьерра пока только номер отбывает...
Да и даже Дзюбе тяжело что то испортить в команде набравшей 6 очков за 17 матчей...и забив всего 7 мячей более чем за полгода...
"Не так страшен чёрт как его малюют"
"Не так страшен зенитовец Дзюба как о нём пишут в Москве"