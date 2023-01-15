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Сын Стрельцова: «Дзюба не нужен „Торпедо“. Он не очень хороший человек»

сегодня, 13:13

Сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова Игорь Стрельцов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

Ранее появилась информация о том, что форвард может подписать контракт с «чёрно-белыми» на полгода.

Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо», потому что с его приходом в команде будет большой разлад.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:49
Хавном обозвал славного парня...
638ctnx62rea
638ctnx62rea
сегодня в 14:58
Вполне согласен с этим, Дзюба сложный человек!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:29
И я о том же!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:25, ред.
Заглянул сейчас в таблицу РПЛ (в коей то веки). Торпедо на последнем месте с 30-тью пропущенными и 7-мью (!) забитыми мячами...
У Игарёши (по другому его назвать не могу) видать собственное - экстраординарное понятие о большом разладе команды, до которого я своим умом, по всей видимости, ещё не дорос.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:24
Рукоблуд нужен зениту и спартаку все остальные шарахаются.
Capral
Capral
сегодня в 14:18
Потерявший голову по волосам не плачет. Торпедо нечего терять- надо спасаться!!! Хороший Дзюба или плохой, но, если он может помочь команде- надо решать. У Торпедо нет выбора, к сожалению. На мой взгляд, Артемка может помочь команде, хотябы удержаться в ПЛ, а там видно будет. Мнение сына Стрельцова, меня несколько удивляет. Команда его отца в тяжелейшей ситуации, а он, о каких-то моральных качествах... Спасаться надо, Игорь Эдуардович!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 14:14
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:45, ред.
Завсегда надо иметь человека...на которого можно свалить вину за не самый удачный сезон....
Так что Дзюба нужен..

Да и кто утверждал что Дзюба нехороший человек...
Журналисты-антидзюбисты ???

В Томи...в Ростове...в Арсенале зажигал находя со всеми взаимопонимание и ни капли не испортив настрой и обстановку в коллективе...
Везде был мотивирован...позитивен...активен...полезен...

Дзюба конечно не червонец чтоб нравится всем...и как знаем и не "пионер всем ребятам пример" ....
А для РПЛ вполне ещё действующий с полезностью игрок....
Это как :
"Кашу маслом не испортишь"
"Торпедо Дзюбой не испортить"

Больше скажу...после внезапной телепортации Юри Альберто он бы и в Зените пригодился...на сезон-полтора....ибо Касьерра пока только номер отбывает...

Да и даже Дзюбе тяжело что то испортить в команде набравшей 6 очков за 17 матчей...и забив всего 7 мячей более чем за полгода...
"Не так страшен чёрт как его малюют"
"Не так страшен зенитовец Дзюба как о нём пишут в Москве"
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:43
А ему то откуда знать про человеческие качества Дзюбы?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:39
Синоним редиска!?).
Гость
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