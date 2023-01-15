Сын Стрельцова: «Дзюба не нужен „Торпедо“. Он не очень хороший человек»

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сегодня, 13:13

Сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова Игорь Стрельцов прокомментировал возможный переход нападающего в «Торпедо».

Ранее появилась информация о том, что форвард может подписать контракт с «чёрно-белыми» на полгода.