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Вилков считает, что Дзюба может стать арбитром

вчера, 16:03

Бывший российский арбитр Михаил Вилков считает, что форвард Артём Дзюба мог бы стать судьёй.

Мне бы не хотелось, чтобы Дзюба завершал карьеру. Он способен помочь любому клубу РПЛ. Плюс его приглашение в команду добавит интереса к клубу. Лишняя возможность подзаработать на маркетинговых вещах.

Получилось бы у Артёма в судействе? Физические данные у него хорошие. Можно попробовать сразу начать с Первой лиги. Есть негласное правило, что бывшие футболисты быстрее проходят этажи по лигам. У Дзюбы получилось бы в судействе. Правила подучит, и готов. Главное — желание.

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 23:36
ахаха, будет вместо карточек пи..ю показывать ))
ABir
ABir
вчера в 22:01
Слишком любит деньги, это может помешать судейской карьере
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:51
Именно бегать, а Артёму этот спорт совсем не по дуще.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:39
Он бы мог стать судьёю,
а раньше был футболист,
но был по жизни свиньёю...
Какой ты ,нафиг,танкист???
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:26, ред.
"Правила подучит, и готов". А чего получается Тёма до сих пор правила не знал?🙄
Futurista
Futurista
вчера в 18:29
Разговоры о том куда бы пристроить Дзюбу...

Futurista
Futurista
вчера в 18:26
Судья по полю бегать должен, а Дзюба привык столбом стоять на одном месте...
lotsman
lotsman
вчера в 17:26
Чтобы стать судьёй, надо голову иметь.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:20
Хорошая профессия для Тёмы
Capral
Capral
вчера в 17:19, ред.
Не, ну в принципе может, конечно, если вместо карточек, будет показывать то, что он записывал на камеру. Все футболисты разбегутся....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:37
Вилков был, как носорог, когда по полю бегая, судил. Не хватало ещё слона.
xrr3sh5b4t7h
xrr3sh5b4t7h
вчера в 16:24
Есть большой риск, что как-нибудь 1 апреля коллеги пригласят его в комнату VAR... и включат ему тот самый видос
Boricku
Boricku
вчера в 16:05
Космонавтом !
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