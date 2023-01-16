Вилков считает, что Дзюба может стать арбитром

Бывший российский арбитр Михаил Вилков считает, что форвард Артём Дзюба мог бы стать судьёй.
Мне бы не хотелось, чтобы Дзюба завершал карьеру. Он способен помочь любому клубу РПЛ. Плюс его приглашение в команду добавит интереса к клубу. Лишняя возможность подзаработать на маркетинговых вещах.
Получилось бы у Артёма в судействе? Физические данные у него хорошие. Можно попробовать сразу начать с Первой лиги. Есть негласное правило, что бывшие футболисты быстрее проходят этажи по лигам. У Дзюбы получилось бы в судействе. Правила подучит, и готов. Главное — желание.
а раньше был футболист,
но был по жизни свиньёю...
Какой ты ,нафиг,танкист???
а раньше был футболист,
но был по жизни свиньёю...
Какой ты ,нафиг,танкист???
https://youtu.be/xTlvSIws8i4