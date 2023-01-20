«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

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сегодня, 00:54

«Манчестер Сити» в домашних стенах одержал победу над «Тоттенхэмом» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ (4:2).

Счёт в игре открыл Деян Кулусевски на 44-й минуте. Эмерсон на 45+2-й удвоил преимущество гостей. Хулиан Альварес на 51-й забил 1-й мяч хозяев. «Горожане» отыгрались на 53-й, отличился Эрлинг Холанд. На 63-й «небесно-голубые» вышли вперёд благодаря голу Рияда Мареза, который затем на 90-й оформил дубль.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в чемпионате Англии с 42 очками. «Тоттенхэм» — 5-й с 33 баллами.