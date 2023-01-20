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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

сегодня, 00:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Манчестер Сити» в домашних стенах одержал победу над «Тоттенхэмом» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ (4:2).

Счёт в игре открыл Деян Кулусевски на 44-й минуте. Эмерсон на 45+2-й удвоил преимущество гостей. Хулиан Альварес на 51-й забил 1-й мяч хозяев. «Горожане» отыгрались на 53-й, отличился Эрлинг Холанд. На 63-й «небесно-голубые» вышли вперёд благодаря голу Рияда Мареза, который затем на 90-й оформил дубль.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в чемпионате Англии с 42 очками. «Тоттенхэм» — 5-й с 33 баллами.

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Все комментарии
Qu Bert Nilingus
Qu Bert Nilingus ответ 4hv5z6peeb39 (раскрыть)
сегодня в 01:33
Жаль не успел посмотреть, теперь только обзор, пересматривать уже не то(
4hv5z6peeb39
4hv5z6peeb39
сегодня в 01:32
Симпатизирую ТТХ, но матч просто огонь! Получил огромное удовольствие от просмотра.
azkan
azkan
сегодня в 01:14, ред.
Хороший красивый матч. Сити конечно хороши. Почти все сыграли отлично, аж загляденье! С трудовой, волевой и красивой победой!
А тем временем Челси подписывают полумертвого от ранений и травм Нони Мадуэке из ПСВ)
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 00:59
Тоттенхэм в ужасной форме, первый тайм на фарте вытащили, Эдерсон помог с привозом, но вот второй тайм в исполнении горожан было идеальным. Марез хорош. Судейство не очень было хорошим, не дал пенальти когда мяч попал в руку Ришарлисона
allemz
allemz
сегодня в 00:58, ред.
Неоднозначный матч, за 3 минуты два мяча в раздевалку получили и через меня будто электричество пропустили. Эдерсон дно, конечно, несмотря на ассист и то удачный из-за плохой игры Ленгле. Спасибо команде за камбэк. Марез и Грилиш сегодня лучшие, а Холанд мне уже Дзюбу напоминает. Всех Ситизенов с победой!
Гость
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