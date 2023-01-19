ПСЖ победил звёзд Эр-Рияда в результативном матче. У Роналду — дубль

ПСЖ одержал победу над командой звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в товарищеском матче (5:4).
Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд».
Счёт на 3-й минуте открыл Лионель Месси. На 39-й Криштиану Роналду сравнял, забив с пенальти. Маркиньос на 43-й вывел парижан вперёд. Роналду на 46-й забил второй мяч, оформив дубль. Серхио Рамос на 53-й забил третий гол ПСЖ. Звёзды отыгрались на 56-й усилиями Хён-Су Чжана. Килиан Мбаппе на 60-й реализовал одиннадцатиметровый. Уго Экитике на 78-й забил 5-й мяч французов. Андерсон Талиска на 94-й отметился последним голом в игре.
Конечно же это шоу, но от первого часа игры многие зрители получили истинное удовольствие.
Конечно же это шоу, но от первого часа игры многие зрители получили истинное удовольствие.