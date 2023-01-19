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ПСЖ победил звёзд Эр-Рияда в результативном матче. У Роналду — дубль

вчера, 22:10
Аль-Хиляль и Аль-Наср4 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ одержал победу над командой звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в товарищеском матче (5:4).

Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд».

Счёт на 3-й минуте открыл Лионель Месси. На 39-й Криштиану Роналду сравнял, забив с пенальти. Маркиньос на 43-й вывел парижан вперёд. Роналду на 46-й забил второй мяч, оформив дубль. Серхио Рамос на 53-й забил третий гол ПСЖ. Звёзды отыгрались на 56-й усилиями Хён-Су Чжана. Килиан Мбаппе на 60-й реализовал одиннадцатиметровый. Уго Экитике на 78-й забил 5-й мяч французов. Андерсон Талиска на 94-й отметился последним голом в игре.

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Источник: soccer.ru Фото: Hussein Malla/AP Photo
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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:43
Походу он пятюню второму шейху отдавал))
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 23:50
Договорились по делу... Проводы Гешы...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:20
Никто не филонил. Голы все трудовые.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 22:32
Не думал что матч понравится.
Арабы могут все!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:28, ред.
Что бы не говорили, а мне матч понравился. Хоть и "товарняк" но команды играли в футбол с удовольствием. По началу сложилось впечатление, что игроки вышли играть на "расслабоне", с улыбками но постепенно завелись и уже в первом тайме зрители увидели удаление и 2 пенальти плюс 4 забитых мяча. Второй тайм прошёл не менее результативно. Правда после серии замен по истечению часа игры, матч потерял свою зрелищность.
Конечно же это шоу, но от первого часа игры многие зрители получили истинное удовольствие.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:21
VAR ошиблись при назначении пенальти
Elliada
Elliada
вчера в 22:18
Матч удался. Тот чел, который купил билет за 2,6 млн должен быть доволен.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:13
Цирк удался
Гость
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