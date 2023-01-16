Ла Лига намерена подать в суд на ФИФА из-за нового формата клубного ЧМ

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вчера, 17:45

Испанская Ла Лига намерена подать в суд на ФИФА из-за планов по реорганизации клубного чемпионата мира. В руководстве испанского чемпионата надеются добиться решения о заморозке введения нового формата.

Ла Лигу не устраивает то, что с изменением структуры клубного ЧМ увеличится число матчей, в которых будут задействованы футболисты.