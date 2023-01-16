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Ла Лига намерена подать в суд на ФИФА из-за нового формата клубного ЧМ

вчера, 17:45

Испанская Ла Лига намерена подать в суд на ФИФА из-за планов по реорганизации клубного чемпионата мира. В руководстве испанского чемпионата надеются добиться решения о заморозке введения нового формата.

Ла Лигу не устраивает то, что с изменением структуры клубного ЧМ увеличится число матчей, в которых будут задействованы футболисты.

Ранее стало известно, что ФИФА планирует проводить клубный чемпионат мира с участием 32 команд вместо нынешних 7. Первый турнир в таком формате должен пройти в 2025 году.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:23
Полностью согласен.
А последнее предложение Вашего поста вернуло в юность..., и человек, с непростой судьбою сказал, глядя на граненый стакан с водкой прижатый сверху краюхой хлеба:
- Никогда нельзя наступать на чужие деньги!
...........................................................................
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
С одной стороны, да, но с другой..., выбора как раз таки у топов не остаётся - либо ложиться костьми, участвуя во всех турнирах под эгидой ФИФА/УЕФА, либо попадать к ним в немилость, со всеми вытекающими...
Ситуация скоро достигнет своего апогея, поскольку эти дяденьки, перекрывают клубам-лидерам реальные возможности для заработка. Причём хорошего заработка. А стоять на пути приумножения денег у того кто их САМ куёт, - оооочень опасная затея, скажу я вам.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:13
Зайдумка то неплохая. Но от увеличения количества пострадает качество, количество травм возрастёт, уровень многих игр упадет, начнут сливать одни турниры ради других. Мне не интересно будет смотреть как, например дубль Баварии будет играть с чемпионом Бразилии или Австралии. А шансы очередной раз подряд стать чемпионом страны напрямую будут зависеть от целей на КЧМ. Если и реформировать КЧМ, то и ЛЧ нужно реформировать, потому что играть и там и там самоубийство.
протон
протон
вчера в 19:59
А по мне, так не самая плохая задумка. Интересно посмотреть на игры между клубами из америкиканских лиг и европейских. А Ла Лигу похоже не устраивает количество клубов от Испании, вот и бесятся т.к. с суперлигой их прокатили
pomor45
pomor45
вчера в 19:48
Благие намерения ФИФА и УЕФА выстилают дорогу в Мировую Суперлигу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:24
Перед футбольными клубами ТОП уровня станет непростой выбор: Где играть?
32 команды... ЛЧ, ЛЕ, ЛК... Плюс внутренний чемпионат...
Надо "Феликс" доставать чтобы прикинуть сколько игр за сезон выпадает на одного футболиста. Англия аплодирует стоя.
cska1948
cska1948 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:10
Хочу напомнить, что родоначальником ЛЧ был Кубок чемпионов, в котором принимали участие только чемпионы европейских стран. Похоже, ФИФА хочет возродить "хорошо забытое старое" только в мировом масштабе.
dikalot
dikalot
вчера в 18:33
Ла Лига имеет на это право.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:30
КЧМ с 32 командами возможен только если будут играть одни чемпионы которые покорили различные кубки.
Но тем самым они не смогут играть в ЛЧ, в ЛЕ и в ЛК. Если взять только Европейский континент.
ЛЧ не думаю что потеряет статус и зрелищность, ведь в Европе будут наблюдать за новым чемпионом, тогда как действующий будет биться за право КЧМ и возможно автоматческого участия в следующем КЧМ в случае победы на этом турнире, а если нет, то снова игра в ЛЧ или ЛЕ, ЛК.
shlomo
shlomo
вчера в 17:46
Думаю, что этот спор будет еще долго вестись... и кто выиграет непонятно..
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