Ла Лига намерена подать в суд на ФИФА из-за нового формата клубного ЧМ

Испанская Ла Лига намерена подать в суд на ФИФА из-за планов по реорганизации клубного чемпионата мира. В руководстве испанского чемпионата надеются добиться решения о заморозке введения нового формата.
Ла Лигу не устраивает то, что с изменением структуры клубного ЧМ увеличится число матчей, в которых будут задействованы футболисты.
Ранее стало известно, что ФИФА планирует проводить клубный чемпионат мира с участием 32 команд вместо нынешних 7. Первый турнир в таком формате должен пройти в 2025 году.
32 команды... ЛЧ, ЛЕ, ЛК... Плюс внутренний чемпионат...
Надо "Феликс" доставать чтобы прикинуть сколько игр за сезон выпадает на одного футболиста. Англия аплодирует стоя.
32 команды... ЛЧ, ЛЕ, ЛК... Плюс внутренний чемпионат...
Надо "Феликс" доставать чтобы прикинуть сколько игр за сезон выпадает на одного футболиста. Англия аплодирует стоя.