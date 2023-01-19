Роналду и Месси обнялись во время матча звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

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вчера, 23:20

В Эр-Рияде прошёл матч звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» против ПСЖ (4:5).

В матче приняли участие нападающие и . Игроки пожали друг другу руки и обнялись во время игры.

Португалец отметился дублем во встрече, забив один из мячей с пенальти. Аргентинец отметился один раз, открыв счёт на 3-й минуте.