Роналду и Месси обнялись во время матча звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

В Эр-Рияде прошёл матч звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» против ПСЖ (4:5).
В матче приняли участие нападающие Криштиану Роналду и Лионель Месси. Игроки пожали друг другу руки и обнялись во время игры.
Португалец отметился дублем во встрече, забив один из мячей с пенальти. Аргентинец отметился один раз, открыв счёт на 3-й минуте.
Возможно это последняя встреча двух супергероев на футбольном поле! Об их соперничестве мы будет рассказывать детям, или даже внукам!
13 ЗМ, ЧМ, ЧЕ, КА, 9 ЛЧ, более 1500 голов на фото, ребят, вы осознаёте масштаб этой фото????!!!!
Какое же легендарное противостояние у них было!! Эпоха!
Я лично горд, что видел игру их обоих от и до.
Хочется чтобы все помнили их карьеры, их противостояние не тем интервью Роналду и не первым сезоном Месси в ПСЖ,а тем как они праздновали, выигрывали и радовались.
Спасибо организаторам этого матча.
Возможно это последняя встреча двух супергероев на футбольном поле! Об их соперничестве мы будет рассказывать детям, или даже внукам!
13 ЗМ, ЧМ, ЧЕ, КА, 9 ЛЧ, более 1500 голов на фото, ребят, вы осознаёте масштаб этой фото????!!!!
Какое же легендарное противостояние у них было!! Эпоха!
Я лично горд, что видел игру их обоих от и до.
Хочется чтобы все помнили их карьеры, их противостояние не тем интервью Роналду и не первым сезоном Месси в ПСЖ,а тем как они праздновали, выигрывали и радовались.
Спасибо организаторам этого матча.
И речи нежные любви, тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук, освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг, мне недоверчивой улыбкой))
И речи нежные любви, тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук, освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг, мне недоверчивой улыбкой))