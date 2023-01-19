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Роналду и Месси обнялись во время матча звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

вчера, 23:20
Аль-Хиляль и Аль-Наср4 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В Эр-Рияде прошёл матч звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» против ПСЖ (4:5).

В матче приняли участие нападающие Криштиану Роналду и Лионель Месси. Игроки пожали друг другу руки и обнялись во время игры.

Португалец отметился дублем во встрече, забив один из мячей с пенальти. Аргентинец отметился один раз, открыв счёт на 3-й минуте.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
сегодня в 01:51
.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:49
Когда в объятия мои, твой стройный стан я заключаю
И речи нежные любви, тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук, освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг, мне недоверчивой улыбкой))
Futurista
Futurista
сегодня в 00:19
matrix333
matrix333
сегодня в 00:08
Да, это Месси и Роналду вместе... Эпохе конец.
протон
протон
сегодня в 00:02
Вот таким бы хотелось запомнить это соперничество.
Возможно это последняя встреча двух супергероев на футбольном поле! Об их соперничестве мы будет рассказывать детям, или даже внукам!
13 ЗМ, ЧМ, ЧЕ, КА, 9 ЛЧ, более 1500 голов на фото, ребят, вы осознаёте масштаб этой фото????!!!!
Какое же легендарное противостояние у них было!! Эпоха!
Я лично горд, что видел игру их обоих от и до.
Хочется чтобы все помнили их карьеры, их противостояние не тем интервью Роналду и не первым сезоном Месси в ПСЖ,а тем как они праздновали, выигрывали и радовались.
Спасибо организаторам этого матча.
dikalot
dikalot ответ FenixSL (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:59
И не говори... Уже не знаю что написать... Роналду и Месси смотрели друг на друга после ЧМ впервые.
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 23:43
Это можно считать за поздравления Чемпиону Мира?..
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:29
Ну всё теперь, 19 января можно считать всемирным днём обнимашек Месси и Роналду!
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