Стали известны слова Месси, сказанные им перед решающим пенальти на ЧМ-2022

Расшифрованы слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которые он произнёс перед решающим одиннадцатиметровым ударом в серии пенальти финального матча ЧМ-2022 с Францией (3:3, 4:2 по пенальти).
Защитник Гонсало Монтиэль реализовал свою попытку. Месси перед ударом прошептал: «Это может произойти сегодня, бабушка». Фраза на испанском звучит в четырёх словах.
Бабушка Лео Селия Оливера Куччиттини умерла в 1998 году, когда форварду было 11 лет. Она сыграла важную роль в его жизни. Месси часто посвящает ей свои голы.
И даже если это перестало быть личным, то всё равно есть вещи, которые не стоит трогать. У вас к примеру тоже есть родственники, которых уже нет на этом свете и вам наверное самому не понравиться если кто то над ними насмехаться будет.
Вот я и говорю, что для нормальных и адекватных людей это святое или вы по-другому думаете?
Кстати уже много чего так расшифровывали и футбольные персоны на поле частенько прикрывают рот ладонью, но есть когда игроки в эмоциях этого не делают, но это не обозначает, что они хотят попиариться, так, что вы тут явно не правы.
И даже если это перестало быть личным, то всё равно есть вещи, которые не стоит трогать. У вас к примеру тоже есть родственники, которых уже нет на этом свете и вам наверное самому не понравиться если кто то над ними насмехаться будет.
Вот я и говорю, что для нормальных и адекватных людей это святое или вы по-другому думаете?
Кстати уже много чего так расшифровывали и футбольные персоны на поле частенько прикрывают рот ладонью, но есть когда игроки в эмоциях этого не делают, но это не обозначает, что они хотят попиариться, так, что вы тут явно не правы.
Месси не мог такое сказать априори, ведь он уже к тому времени свой пенальти реализовал уже.
Ты хоть понял о чём статья?
Месси не мог такое сказать априори, ведь он уже к тому времени свой пенальти реализовал уже.
Ты хоть понял о чём статья?
Для любого нормального, адекватного человека есть понятие "святое". А святое нельзя трогать.
Для любого нормального, адекватного человека есть понятие "святое". А святое нельзя трогать.