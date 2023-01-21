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Стали известны слова Месси, сказанные им перед решающим пенальти на ЧМ-2022

сегодня, 08:53
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Расшифрованы слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которые он произнёс перед решающим одиннадцатиметровым ударом в серии пенальти финального матча ЧМ-2022 с Францией (3:3, 4:2 по пенальти).

Защитник Гонсало Монтиэль реализовал свою попытку. Месси перед ударом прошептал: «Это может произойти сегодня, бабушка». Фраза на испанском звучит в четырёх словах.

Бабушка Лео Селия Оливера Куччиттини умерла в 1998 году, когда форварду было 11 лет. Она сыграла важную роль в его жизни. Месси часто посвящает ей свои голы.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
сегодня в 14:37
как же уже достали эти месси и роналду..неужели больше нет новостей кроме как "Что сказал месси" и "Что на обед ел роналду"... эти оба уже поперек горла сидят..
jpsezx55ya56
jpsezx55ya56 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:15
Ну во первых это не Месси опубликовал и как вы выражаетесь попиариться у него на этом даже мысли не было. В самом начале новости было же сказано, что расшифровали. Месси вообще насчёт этого довольно таки скрытный человек.
И даже если это перестало быть личным, то всё равно есть вещи, которые не стоит трогать. У вас к примеру тоже есть родственники, которых уже нет на этом свете и вам наверное самому не понравиться если кто то над ними насмехаться будет.
Вот я и говорю, что для нормальных и адекватных людей это святое или вы по-другому думаете?

Кстати уже много чего так расшифровывали и футбольные персоны на поле частенько прикрывают рот ладонью, но есть когда игроки в эмоциях этого не делают, но это не обозначает, что они хотят попиариться, так, что вы тут явно не правы.
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:07
Акинфеева тоже бабушка возила через всю Москву на ЦСКА. Ну еще можно припомнить великих музыкантов (в частности, скрипачей), многих из которых мамы -бабушки с 4-х лет возили "дрова пилить" (по их меткому выражению)! Без труда не выловишь селедку из пруда! Значит Месси повезло с бабушкой!
lobsterdam
lobsterdam ответ b524vgsp4b6d (раскрыть)
сегодня в 14:00
личное в таком случае не следует публиковать. А уж если опубликовали, чтобы попиариться и выглядеть трогательно-наивным перед обществом, то уж не обессудьте! Опубликованное перестает быть личным!
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 13:42
Интересно, а кого в этот момент вспоминал Геша?... Сестрёнок, Моргана?... А-ха-ха-ха... Бабушка оказалась сильнее всех их вместе взятых... И это правильно... 👏👏👏..
112910415
112910415
сегодня в 13:35
и это по-настоящему трогательно !
ueuk5m573wqs
ueuk5m573wqs ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:34
Это ты чьи слова приводишь, Монтиэля Гонсало?
Месси не мог такое сказать априори, ведь он уже к тому времени свой пенальти реализовал уже.
Ты хоть понял о чём статья?
adekvat
adekvat
сегодня в 13:24
Вот так, а Кристинка в такие моменты думает как там моя прическа.
b524vgsp4b6d
b524vgsp4b6d ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:23
Насмехаться над такими словами могут только моральные уроды.
Для любого нормального, адекватного человека есть понятие "святое". А святое нельзя трогать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:18
Рад за него ...Достоин звания чемпиона мира...Хотя и не его поклонник ...
wrathofkillx
wrathofkillx ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:16
Ну конечно, вроде ж не португалы играли в финале
lotsman
lotsman
сегодня в 12:08
Интересно, кто расшифровывал? И как, если он это прошептал про себя? По губам? Ну прям детектив, вселенского масштаба.))
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:13
И хорошо, что это произошло!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:38
Сугубо личный момент и не подлежит насмешкам!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:22
Что он сказал, мы точно не знаем, но вспомнить о бабушке, это уже хорошо.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:09
А что бы он сказал, если бы Аргентина проиграла?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:45, ред.
По другим данным фраза : "Ну Льорис..как договаривались..ты падаешь вправо...я бью влево"
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:42
Подходящий был момент вспомнить бабушку
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:35
Слова Меськи-Не боись всё проплачено!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:17
Глубоко личный момент.
xu2yux462tcx
xu2yux462tcx
сегодня в 09:09
Теперь понятно чего он такой мелкий - бабушкины пирожки в 11 лет кончились
Elliada
Elliada
сегодня в 09:05
Насколько я знаю, все в семье Месси были против того, чтобы Лео играл в футбол. Только бабушка поддерживала и сама водила не тренировки. Огромный респект бабушке. Если бы не она, сейчас Месси был бы каким-то менеджером или рабочим
99769zbzfvnn
99769zbzfvnn
сегодня в 08:58
Помнить бабушек и дедушек обязательно надо. Даже гномам
Гость
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