Стали известны слова Месси, сказанные им перед решающим пенальти на ЧМ-2022

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сегодня, 08:53

Расшифрованы слова нападающего сборной Аргентины , которые он произнёс перед решающим одиннадцатиметровым ударом в серии пенальти финального матча ЧМ -2022 с Францией (3:3, 4:2 по пенальти).

Защитник Гонсало Монтиэль реализовал свою попытку. Месси перед ударом прошептал: «Это может произойти сегодня, бабушка». Фраза на испанском звучит в четырёх словах.

Бабушка Лео Селия Оливера Куччиттини умерла в 1998 году, когда форварду было 11 лет. Она сыграла важную роль в его жизни. Месси часто посвящает ей свои голы.