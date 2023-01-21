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Игрок Эр-Рияда назвал Роналду лучшим, а через 20 минут сказал это про Месси

сегодня, 10:52
Аль-Хиляль и Аль-Наср4 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В Саудовской Аравии 19 января прошёл матч звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» против ПСЖ (4:5), в котором приняли участие Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Футболист сборной Эр-Рияда Сауд Абдул Хамид привлёк к себе внимание тем, что сначала после финального свистка в соцсети назвал Роналду величайшим игроком всех времен, а уже через 20 минут сказал то же самое о Месси. В комментариях под его постами отметились поклонники обоих футболистов.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:44
Продуманный))Как увеличить себе подписчиков за счет поклонников обоих
salleeh
salleeh
сегодня в 13:32
Так и напишем – путается в показаниях…
ucw2ycej7wys
ucw2ycej7wys
сегодня в 11:12
Быстро хиляльский перехилял из одного лагеря в другой
Elliada
Elliada
сегодня в 11:06
Решил пропиариться на них. А так-то Месси лучший
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:04
Он же не сказал "Единственный, величайший..."

Два величайших разве не допустимо?)
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 10:54
В космосе все относительно, Месси или Роналду, огонь или вода.
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