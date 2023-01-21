Игрок Эр-Рияда назвал Роналду лучшим, а через 20 минут сказал это про Месси

В Саудовской Аравии 19 января прошёл матч звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» против ПСЖ (4:5), в котором приняли участие Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Футболист сборной Эр-Рияда Сауд Абдул Хамид привлёк к себе внимание тем, что сначала после финального свистка в соцсети назвал Роналду величайшим игроком всех времен, а уже через 20 минут сказал то же самое о Месси. В комментариях под его постами отметились поклонники обоих футболистов.
Два величайших разве не допустимо?)
Два величайших разве не допустимо?)