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Владелец «Эвертона» установил цену на продажу клуба

вчера, 09:50

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет продать клуб в ближайшее время. Иранец готов рассматривать предложения от 500 млн фунтов.

Мошири стал главным акционером «Эвертона» в 2016 году и с тех пор потратил на игроков более 700 млн фунтов, что, однако, не принесло каких-то серьезных результатов.

В текущей кампании «Эвертон» и вовсе идет в зоне вылета АПЛ.

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Эвертон
Перевод с talksport.com Фото: Talksport / Getty
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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:48
Боэли - налетай покупай😁
dok66
dok66
вчера в 16:12
"Ну не шмогла я" . Вот и продает .
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:14

Продать клуб и ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:31
Одним словом иранец влип...
протон
протон
вчера в 13:07
Из плохого - это нынешняя позиция в зоне вылета, долги и плохое положение в ФФП, в случае попадания в еврокубки они не скоро смогут нормально усилиться, так как бездарно тратили всю эпоху Мошири. Ну и стадион они строят мелковатый, для амбициозных покупателей это минус. При таких вводных скорее цена ещё снизится. В случае вылета нужно будет вернуться, или цена упадет до вообще несерьёзной отметки. Сколько уже было продаж клубов дешевле принадлежащего им стадиона, а стоимость состава вообще никак на ценник не влияет, если клуб не Топ.
протон
протон
вчера в 13:03
Управленческий кризис
а ведь до возвеличения мансити был сильнейшим клубом за пределами топ4. даже разок вытеснил оттуда ливерпуль, правда в квалификации сыграл бездарно и в группу не попал.
Опять же, фан база отличная и стадион очень достойный.
в общем, могут и должны идти по стопам Ньюкасла.
lotsman
lotsman
вчера в 12:57
Хоть и дёшево, но надо продавать, пока не поздно. В чемпионшипе будет ещё дешевле.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:15
Когда вылетят в Чампионшип придется снизить свои продажные требования раз в пять.
Viduka
Viduka ответ АТГ (раскрыть)
вчера в 11:13
Там долгов еще почти на 400 миллионов+строящийся новый стадион:)
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 11:12
Эвертон в полном крахе. Могут вылетить из АПЛ за долгое время...Понятно почему, но покупатель не найдется прямо сейчас.
galem72
galem72
вчера в 11:09
Да уж! При иранце клуб скатился на дно и совершает дикую трансферную политику.
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:01
Арабы купят всех и будет Арабская лига ! !
Gahi
Gahi
вчера в 10:55
Скорее всего владелец понял что он уже не способен сделать большего, что есть на данный момент. Может новый хозяин сможет добиться с "Эвертоном" больших результатов последние из которых были в 1995 году это Кубок Англии и Суперкубок Англии. Возможно смена руководства в клубе поможет к 150-летнему юбилею "Эвертона" к 2028 году выиграть один из разыгрываемых трофеев 🏆в Англии. Время ещё есть, чтобы радикально изменить стратегию в клубе и стремиться к поставленной цели. Удачи
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:54
Что то подозрительно, что распродают клубы..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:41
Для шейхов это не бабки но должны задуматься, чтобы их не постигла участь Абоамовича.
shlomo
shlomo
вчера в 10:31
Думаю, что Арабы подсуетятся...
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:25
Надеюсь приобретет кто-то достойный.
5x5be38t7pgh
5x5be38t7pgh ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:19
Видно ему всё надоело...
LOpp
LOpp ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 10:14
так Эвертон ему тоже не бесплатно достался и вряд ли бы он стал продавать прибыльный бизнес.
monah-10
monah-10 ответ АТГ (раскрыть)
вчера в 10:06
Не минус, а большой плюс. Спонсорские раз, билеты два, призовые по окончании сезона три, более 100 челов бегает по аренде четыре, за трансляции и много ещё пр мелочи. Да в минус зарплаты, но все равно эти 500 лямов это его чистый плюс.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:04
Игрушка больше не нужна, наигрался.
АТГ
АТГ
вчера в 10:01, ред.
Крутой бизнес. Минус двести
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