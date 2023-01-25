Владелец «Эвертона» установил цену на продажу клуба

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет продать клуб в ближайшее время. Иранец готов рассматривать предложения от 500 млн фунтов.
Мошири стал главным акционером «Эвертона» в 2016 году и с тех пор потратил на игроков более 700 млн фунтов, что, однако, не принесло каких-то серьезных результатов.
В текущей кампании «Эвертон» и вовсе идет в зоне вылета АПЛ.
а ведь до возвеличения мансити был сильнейшим клубом за пределами топ4. даже разок вытеснил оттуда ливерпуль, правда в квалификации сыграл бездарно и в группу не попал.
Опять же, фан база отличная и стадион очень достойный.
в общем, могут и должны идти по стопам Ньюкасла.
а ведь до возвеличения мансити был сильнейшим клубом за пределами топ4. даже разок вытеснил оттуда ливерпуль, правда в квалификации сыграл бездарно и в группу не попал.
Опять же, фан база отличная и стадион очень достойный.
в общем, могут и должны идти по стопам Ньюкасла.