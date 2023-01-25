Владелец «Эвертона» установил цену на продажу клуба

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вчера, 09:50

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет продать клуб в ближайшее время. Иранец готов рассматривать предложения от 500 млн фунтов.

Мошири стал главным акционером «Эвертона» в 2016 году и с тех пор потратил на игроков более 700 млн фунтов, что, однако, не принесло каких-то серьезных результатов.