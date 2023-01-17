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Минпромторг РФ: «Решение РФС отказаться от иностранной формы — верное»

вчера, 14:15

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации посчитали верным решение РФС отказаться от использования экипировки фирмы Adidas.

С учетом информации об отказе РФС от использования экипировки германской компании Adidas Минпромторг России поддерживает готовность компании Forward и других российских производителей спортивной экипировки в закрытии этого сегмента собственной продукцией.

На совещании в 2020 году о ситуации в легкой промышленности президентом РФ Владимиром Путиным была обозначена необходимость увеличения доли отечественной спортивной продукции, используемой субъектами физической культуры, и решение РФС в отказе от иностранной формы Минпромторг России считает верным и своевременным. В Российской Федерации футбольную форму и экипировку также производят такие компании, как Karo Sport, Про-Спорт, N1Sport, Versta, «МаксФил», Putin Team. В реестре российской промышленной продукции находятся более 30 российских производителей спортивной одежды и обуви, продукция которых доступна для государственных закупок спортивными школами и иными государственными учреждениями.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:10
Белорусский трикотаж наше всё😁
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:59, ред.
Вот и Президента России "подключили" ненароком. Теперь можно не сомневаться в решении РФС о заключении контрактов с отечественными производителями. Меня только мучают сомнения, согласятся ли с этим те же легионеры "Зенита".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:33, ред.
Господи ..., да какая разница в чём они будут играть ?! Адидас это или Большевичка - один хрен. Им хоть сапоги-скороходы Мука и/или лётный плащ Супермена дайте, результат один - всё равно мимо рамки лупить будут...

По теме.
Адидас - традиционно является символом успешности спортсмена. В имиджевом смысле это конечно удар ощутимый по нашему футболу, да и спорту в целом.

А по нашим брендам скажу так. Все швейные предприятия когда-либо работавшие на отечественном сырье и машинном парке - давно банкроты. Ну а те, которые на плаву, - это наши только в смысле регистрации юр. лица, ибо используют в своей работе всё те же импортные основные фонды (оборудование) и предметы труда, потому как своего нихрена нет. Поэтому по сути, всё это "импортозамещение" - полная туфта.
морозз
морозз
вчера в 21:41
У нас в России есть многообразие валенок, фуфаек, портянок и АКМ…зачем нам всё это не русское?
lotsman
lotsman ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
    Penokkio
    Penokkio ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Если сложить 2+2, то сразу станет понятно в чем умора. Если из страны уходит Макдональдс, а тебе надо срочно придумывать какой-то "Вкусно и точка", то это не ты отказался, а тебе отказали. Причем окончательно, бесповоротно и без всяких шансов. Или как если написать Меган Фокс в директ предложение встречаться, не получить никакого ответа, а потом с гордым лицом на понтах бахвалиться всем своим друзьям, что это ты такой крутой якобы отказался))
    lotsman
    lotsman ответ Penokkio (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Адидас объявил о приостановке партнёрского соглашения, в ответ РФС отказался от использования экипировки бренда Адидас. В чём тут умора?
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:26
    Наша форма нашим футболистам в самый раз будет.
    Penokkio
    Penokkio
    вчера в 19:59
    Вот умора, это РФС оказывается отказался сотрудничать с Адидасом и иностранными производителями))

    -А я всё-таки решил отказаться и не жениться на Монике Белуччи!
    -Так, Васильич, она ж тебя не знает , ты же сантехник из Нижнего
    -Да пофиг, все равно в наших СМИ так напишут
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:25
    Даешь ивановскую прядь с вологодскими кружевами...)
    adekvat
    adekvat
    вчера в 18:44
    Не знаю какое у нее качество но это правильно.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 18:16
    Интересно, при стирке эта форма не линяет?
    А стоить будет дороже иностранной...
    SanekGol
    SanekGol
    вчера в 18:05
    Ухх, в лаптях и конопляных рубашках как заиграют!!
    Flamen
    Flamen
    вчера в 17:49
    Произошло отрицательное согласие на новое партнерство!
    memphis
    memphis ответ Сварожич (раскрыть)
    вчера в 17:43
    Что лучше? Кеды Москва опять? Или Bosco Sport?
    112910415
    112910415
    вчера в 17:17
    а выбор-то был ?
    Roman Kukhtenkov
    Roman Kukhtenkov
    вчера в 17:07
    Уберите в таком случае ,на наших спонсорах иностранные буквы
    А то ,как то все лицимерно это
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 16:46
    Почему у российских производителей названия на иностранном языке??? Непорядок.
    Верг
    Верг
    вчера в 16:29
    Кто носит фирму адидас тот настоящий паредас
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    вчера в 16:28
      dok66
      dok66
      вчера в 15:50
      Давно пора . И спонсорство наши производители вполне могут потянуть .
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 15:06
      А может у нас просто выбора нет ,т.к. все отказались ? Но мы будем с умным видом думать ,что сами до этого дошли . Патриоты ,мать их кошку . )) Но мы их АДИДАСЫ и НАЙКИ сами уже умеем делать ! Уже готова первая партия .
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 15:00
      Как ни упрашивали немцы продлить партнерское соглашение, но РФС был непреклонен!
      дурман
      дурман
      вчера в 14:54
      Рфс не отказался, а Адидас отказался
      drug01
      drug01
      вчера в 14:53
      Наконец-то открыли глаза наши чиновники, что пора жить по своему
      Сварожич
      Сварожич
      вчера в 14:53
      Думаю, что наши сделают не хуже... а всякие адидасы и найке пусть бамбук курят
      Гость
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