Минпромторг РФ: «Решение РФС отказаться от иностранной формы — верное»

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации посчитали верным решение РФС отказаться от использования экипировки фирмы Adidas.
С учетом информации об отказе РФС от использования экипировки германской компании Adidas Минпромторг России поддерживает готовность компании Forward и других российских производителей спортивной экипировки в закрытии этого сегмента собственной продукцией.
На совещании в 2020 году о ситуации в легкой промышленности президентом РФ Владимиром Путиным была обозначена необходимость увеличения доли отечественной спортивной продукции, используемой субъектами физической культуры, и решение РФС в отказе от иностранной формы Минпромторг России считает верным и своевременным. В Российской Федерации футбольную форму и экипировку также производят такие компании, как Karo Sport, Про-Спорт, N1Sport, Versta, «МаксФил», Putin Team. В реестре российской промышленной продукции находятся более 30 российских производителей спортивной одежды и обуви, продукция которых доступна для государственных закупок спортивными школами и иными государственными учреждениями.
По теме.
Адидас - традиционно является символом успешности спортсмена. В имиджевом смысле это конечно удар ощутимый по нашему футболу, да и спорту в целом.
А по нашим брендам скажу так. Все швейные предприятия когда-либо работавшие на отечественном сырье и машинном парке - давно банкроты. Ну а те, которые на плаву, - это наши только в смысле регистрации юр. лица, ибо используют в своей работе всё те же импортные основные фонды (оборудование) и предметы труда, потому как своего нихрена нет. Поэтому по сути, всё это "импортозамещение" - полная туфта.
По теме.
Адидас - традиционно является символом успешности спортсмена. В имиджевом смысле это конечно удар ощутимый по нашему футболу, да и спорту в целом.
А по нашим брендам скажу так. Все швейные предприятия когда-либо работавшие на отечественном сырье и машинном парке - давно банкроты. Ну а те, которые на плаву, - это наши только в смысле регистрации юр. лица, ибо используют в своей работе всё те же импортные основные фонды (оборудование) и предметы труда, потому как своего нихрена нет. Поэтому по сути, всё это "импортозамещение" - полная туфта.
-А я всё-таки решил отказаться и не жениться на Монике Белуччи!
-Так, Васильич, она ж тебя не знает , ты же сантехник из Нижнего
-Да пофиг, все равно в наших СМИ так напишут
-А я всё-таки решил отказаться и не жениться на Монике Белуччи!
-Так, Васильич, она ж тебя не знает , ты же сантехник из Нижнего
-Да пофиг, все равно в наших СМИ так напишут
А стоить будет дороже иностранной...
А стоить будет дороже иностранной...
А то ,как то все лицимерно это
А то ,как то все лицимерно это
Очень напомнило - Все животные равно, но некоторые - равнее
Очень напомнило - Все животные равно, но некоторые - равнее