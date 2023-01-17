Минпромторг РФ: «Решение РФС отказаться от иностранной формы — верное»

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации посчитали верным решение РФС отказаться от использования экипировки фирмы Adidas.

С учетом информации об отказе РФС от использования экипировки германской компании Adidas Минпромторг России поддерживает готовность компании Forward и других российских производителей спортивной экипировки в закрытии этого сегмента собственной продукцией.