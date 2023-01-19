РФС с ветеранами обсуждает варианты увековечивания имени Пеле.

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вчера, 18:17

Сегодня в службе коммуникаций РФС сообщили о том, что организация обсуждает с ветеранами российского футбола варианты увековечивания имени трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии .

Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее попросил все страны мира назвать хотя бы по одному из стадионов в честь бывшего футболиста.