РФС с ветеранами обсуждает варианты увековечивания имени Пеле.

Сегодня в службе коммуникаций РФС сообщили о том, что организация обсуждает с ветеранами российского футбола варианты увековечивания имени трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.
Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее попросил все страны мира назвать хотя бы по одному из стадионов в честь бывшего футболиста.
РФС обсуждает варианты того, как можно увековечить память Пеле в России. По итогам обсуждения, в котором участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с великим бразильцем, будет принято окончательное решение.
При всём уважении к личности Пеле и его заслугам !
Незнаю какое решение примут на этом совещании. Но на мой субъективный взгляд, если разобраться в этой ситуации, то слова Инфантино ни есть рекомендации к действиям , а особенно к России, после того как этот самый Инфантино вместе с ФИФА и УЕФА отстранил нас от всех футбольных форумов . И это есть не спортивное поведение глав ФИФА и УЕФА, а чистой воды политика, под дудку англосаксоФ . Теперь второй вопрос, а что в истории футбола нашей страны нет своих достойных кондидатов на присвоении их именем стадионов 🏟 . У меня возникли вопросы к руководству РФС , а почему например к Чемпионату мира который проходил в России, вы уважаемые господа чиновники не собрались с ветеранами футбола и не обсуждали, чтобы назвать некоторые новые только что отстроенные стадионы к Чемпионату мира именем Льва Яшина или Виктора Понедельника и т.д. А почему-то сейчас собрались, после того как видители соизволил выступить наш "друг и соратник" Инфантино.
Продолжаем петь под дудку западной "цивилизации " товарищи чиновники из РФС !?? ((( Утрата собственного достоинства, есть потеря суверенитета !(
При всём уважении к личности Пеле и его заслугам !
Незнаю какое решение примут на этом совещании. Но на мой субъективный взгляд, если разобраться в этой ситуации, то слова Инфантино ни есть рекомендации к действиям , а особенно к России, после того как этот самый Инфантино вместе с ФИФА и УЕФА отстранил нас от всех футбольных форумов . И это есть не спортивное поведение глав ФИФА и УЕФА, а чистой воды политика, под дудку англосаксоФ . Теперь второй вопрос, а что в истории футбола нашей страны нет своих достойных кондидатов на присвоении их именем стадионов 🏟 . У меня возникли вопросы к руководству РФС , а почему например к Чемпионату мира который проходил в России, вы уважаемые господа чиновники не собрались с ветеранами футбола и не обсуждали, чтобы назвать некоторые новые только что отстроенные стадионы к Чемпионату мира именем Льва Яшина или Виктора Понедельника и т.д. А почему-то сейчас собрались, после того как видители соизволил выступить наш "друг и соратник" Инфантино.
Продолжаем петь под дудку западной "цивилизации " товарищи чиновники из РФС !?? ((( Утрата собственного достоинства, есть потеря суверенитета !(