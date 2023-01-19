Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

РФС с ветеранами обсуждает варианты увековечивания имени Пеле

вчера, 18:17

Сегодня в службе коммуникаций РФС сообщили о том, что организация обсуждает с ветеранами российского футбола варианты увековечивания имени трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее попросил все страны мира назвать хотя бы по одному из стадионов в честь бывшего футболиста.

РФС обсуждает варианты того, как можно увековечить память Пеле в России. По итогам обсуждения, в котором участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с великим бразильцем, будет принято окончательное решение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пеле
Источник: tass.ru
Минпромторг РФ: «Решение РФС отказаться от иностранной формы — верное»
17 января
В МОК оценили инициативу РФС о взаимодействии с УЕФА
10 января
ОфициальноКоманды из Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне
10 января
РФС получил 8 млн долларов от УЕФА по одной из программ
10 января
УЕФА помогает РФС сформировать рабочую группу по взаимодействию
10 января
Березуцкие, Кержаков, Гогниев и Мусаев получили тренерские лицензии PRO
10 января
Сортировать
Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Jairzinho Rozeinstruk?
pomor45
pomor45
вчера в 20:15
Де жа вю с лизанием котом своих яиц.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:46
Каким он боком ,к нам!!!?? Ну при всем уважении к такому великому футболисту!! У нас своих оттечественных легенд хватает,пока больше ,чем стадионов!!!! Явно называть не им.Пеле,однозначно,если эти тв@р@ прогнулися под фифа,под,эту итальяшку,мы это терпеть не будем!!! Есть определенный ряд стран португало-говоррящих,там латиносов,пусть у себя и называют!!!! Завтра еще чьим-то именем,какого-нибудь летчика испанского,улицу назвать?!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:14, ред.
ПЕле звезда на все времена,конечно,но не пошёл бы господин инфантильный в дупу,как говорят наши западенские друзья.А кому это надо-пусть организуют фонд,соберут " с миру по нитке",а с миллиардеров -по десятку миллионов евро,сделают проект и построят стадион в самом нуждающемся в этом городе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47, ред.
РФС с ветеранами обсуждает варианты увековечивания имени Пеле.
При всём уважении к личности Пеле и его заслугам !
Незнаю какое решение примут на этом совещании. Но на мой субъективный взгляд, если разобраться в этой ситуации, то слова Инфантино ни есть рекомендации к действиям , а особенно к России, после того как этот самый Инфантино вместе с ФИФА и УЕФА отстранил нас от всех футбольных форумов . И это есть не спортивное поведение глав ФИФА и УЕФА, а чистой воды политика, под дудку англосаксоФ . Теперь второй вопрос, а что в истории футбола нашей страны нет своих достойных кондидатов на присвоении их именем стадионов 🏟 . У меня возникли вопросы к руководству РФС , а почему например к Чемпионату мира который проходил в России, вы уважаемые господа чиновники не собрались с ветеранами футбола и не обсуждали, чтобы назвать некоторые новые только что отстроенные стадионы к Чемпионату мира именем Льва Яшина или Виктора Понедельника и т.д. А почему-то сейчас собрались, после того как видители соизволил выступить наш "друг и соратник" Инфантино.
Продолжаем петь под дудку западной "цивилизации " товарищи чиновники из РФС !?? ((( Утрата собственного достоинства, есть потеря суверенитета !(
Elliada
Elliada
вчера в 18:43
Ерундой страдают.
memphis
memphis
вчера в 18:37
Зенит-Пеле-Газпром-Баклан-Арена
drug01
drug01
вчера в 18:32
Хорошо бы ветераны приняли решение направить озабоченность к отношению к нашему футболу и затем решали этот вопрос!
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 18:21
есть Брюле Пеле вместе с Жаерзинио
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:19
А вот это правильно - что бы ветераны приняли такое решение!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 