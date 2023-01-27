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«Барселона» продлила соглашение с перспективным игроком

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Сварожич
Сварожич
вчера в 20:53
Всем Добра!
Уважаемая администрация.... 10 очков не много, НО... когда сегодня я не досчитался 40 очков ( хотя все комменты вначале были первые), то может быть есть смысл что то подумать над этим.... НЕ критично, но неприятно...
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:51
Вы мля Гави не упустите....
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