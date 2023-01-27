«Барселона» продлила соглашение с перспективным игроком

«Барселона» продлила соглашение с 18-летним нападающим Анхелем Аларконом.
Новый контракт игрока с клубом будет действовать до 2025 года.
Ранее каталонцы продлили договор с одним из защитников команды.
«Барселона» продлила соглашение с 18-летним нападающим Анхелем Аларконом.
Новый контракт игрока с клубом будет действовать до 2025 года.
Ранее каталонцы продлили договор с одним из защитников команды.
Уважаемая администрация.... 10 очков не много, НО... когда сегодня я не досчитался 40 очков ( хотя все комменты вначале были первые), то может быть есть смысл что то подумать над этим.... НЕ критично, но неприятно...
Уважаемая администрация.... 10 очков не много, НО... когда сегодня я не досчитался 40 очков ( хотя все комменты вначале были первые), то может быть есть смысл что то подумать над этим.... НЕ критично, но неприятно...