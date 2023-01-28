«Рома» рассмотрит дисциплинарные меры в отношении Дзаньоло

«Рома» рассмотрит применение дисциплинарных мер в отношении полузащитника Николо Дзаньоло из-за отказа игрока переходить в «Борнмут».
Ранее сообщалось о том, что английский клуб предложил римлянам 35 млн евро (включая бонусы), а также 10% за последующую продажу футболиста.
Дзаньоло пропустил последние игры команды в связи с возможным трансфером.
Ну а клуб понятно хочет хотя бы какие то деньги за него получить.
Я понимаю, что деньги важная часть жизни, но они понимают, что это один из самых перспективных игроков Италии и ясное дело, что он не хочет переходить в клуб, который почти наверняка вылетит.
С постоянной борьбой и физ. нагрузками АПЛ для него это как минимум 3 кресты, а то и завершение карьеры.
Ну а клуб понятно хочет хотя бы какие то деньги за него получить.
Я понимаю, что деньги важная часть жизни, но они понимают, что это один из самых перспективных игроков Италии и ясное дело, что он не хочет переходить в клуб, который почти наверняка вылетит.
С постоянной борьбой и физ. нагрузками АПЛ для него это как минимум 3 кресты, а то и завершение карьеры.