«Рома» рассмотрит дисциплинарные меры в отношении Дзаньоло

1674897506

вчера, 12:18

«Рома» рассмотрит применение дисциплинарных мер в отношении полузащитника из-за отказа игрока переходить в «Борнмут».

Ранее сообщалось о том, что английский клуб предложил римлянам 35 млн евро (включая бонусы), а также 10% за последующую продажу футболиста.

Дзаньоло пропустил последние игры команды в связи с возможным трансфером.