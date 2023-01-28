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«Рома» рассмотрит дисциплинарные меры в отношении Дзаньоло

вчера, 12:18

«Рома» рассмотрит применение дисциплинарных мер в отношении полузащитника Николо Дзаньоло из-за отказа игрока переходить в «Борнмут».

Ранее сообщалось о том, что английский клуб предложил римлянам 35 млн евро (включая бонусы), а также 10% за последующую продажу футболиста.

Дзаньоло пропустил последние игры команды в связи с возможным трансфером.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:36
Римляне забыли, что у них империя распалась полторы тысячи лет назад и рабства больше нет?
протон
протон
вчера в 12:56
Вообще, можно понять и клуб, и игрока. Переходить в аутсайдер АПЛ с перспективой игры в следующем сезоне в чемпионшипе, такое себе удовольствие.
Ну а клуб понятно хочет хотя бы какие то деньги за него получить.

Я понимаю, что деньги важная часть жизни, но они понимают, что это один из самых перспективных игроков Италии и ясное дело, что он не хочет переходить в клуб, который почти наверняка вылетит.
С постоянной борьбой и физ. нагрузками АПЛ для него это как минимум 3 кресты, а то и завершение карьеры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:41
Не дал команде заработать...
Гость
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