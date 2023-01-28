Гол Педри принёс «Барселоне» три очка в матче против «Жироны»

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» в гостях обыграла «Жирону».
Единственный мяч провел полузащитник Педри на 61-й минуте.
«Барселона» после этой игры имеет 47 очков и продолжает лидировать. «Жирона» идет 12-й. У команды 21 балл.
В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» в гостях обыграла «Жирону».
Единственный мяч провел полузащитник Педри на 61-й минуте.
«Барселона» после этой игры имеет 47 очков и продолжает лидировать. «Жирона» идет 12-й. У команды 21 балл.
Ну и гении Педри, Гави с более стабильным Де Йонгом в центре и с великим Дембеле с голевым Левандовски отличная команда.
Ну и гении Педри, Гави с более стабильным Де Йонгом в центре и с великим Дембеле с голевым Левандовски отличная команда.
но красота случается не всегда
но красота случается не всегда