Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2022/2023

Гол Педри принёс «Барселоне» три очка в матче против «Жироны»

вчера, 20:13
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» в гостях обыграла «Жирону».

Единственный мяч провел полузащитник Педри на 61-й минуте.

«Барселона» после этой игры имеет 47 очков и продолжает лидировать. «Жирона» идет 12-й. У команды 21 балл.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Марсель» и «Монако» сыграли вничью. Головин провёл 90 минут
Сегодня, 00:55
Два гола Каземиро принесли «Манчестер Юнайтед» выход в 1/8 Кубка Англии
Сегодня, 00:54
«Порту» выиграл Кубок Лиги Португалии
Сегодня, 00:44
Голы Сона и Груневельда вывели «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии
Вчера, 22:51
«Бавария» в третий раз подряд потеряла очки в Бундеслиге
Вчера, 22:23
Дубль Лаутаро помог «Интеру» одержать волевую победу над «Кремонезе»
Вчера, 21:54
Сортировать
Все комментарии
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:26
Чего о нем вспоминать?Можно подумать что второй Пеле.
протон
протон
сегодня в 00:13
Хави укрепил оборону самое слабое звено за последние лет 5. Умтити, Лангле, сильно сдавший Пике, на краях от Семену до Фирпо, сейчас Араухо, Кунде и Кристенсен выдают топ матчи!
Ну и гении Педри, Гави с более стабильным Де Йонгом в центре и с великим Дембеле с голевым Левандовски отличная команда.
протон
протон
сегодня в 00:05
То что есть существенный прогресс в игре бесспорно, но нужны большие титулы и результаты в больших матчах. Напомню уже в этом году Барса может обойти Реал по количеству трофеев став самым титулованным клубом мира из топовых лиг. Будет круто если Хави сделает золотой дубль из чемпионата и ЛЕ, над которой непонятно почему насмехаются в контексте Барсы. Этой весной будет сумасшедший подбор клубов а вместе с ними и конкуренция. Не знаю как остальные фаны каталонцев, а для меня турнир, который Барса ещё ни разу не выигрывала, важен)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:20
Победа есть победа 💪
ESPANOL
ESPANOL
вчера в 22:53
Вторая подряд победа 1:0 и второй раз откровенно отскакиваем. Удивительно очень, как с такой дырявой и и совершенно не сыгранной защитой, Барса умудрилась пропустить меньше всех. Скорее всего в этом заслуга вратаря, одного. Тер Штеген тянет все мячи, а защитники ему только хлопают.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:45
Барса с победой,далась не очень легко.
112910415
112910415
вчера в 20:42
трудно, трудно ...
но красота случается не всегда
DXTK
DXTK
вчера в 20:29, ред.
УХ.......Еле еле, но затолкали все же один, победа и важные три очка в копилку есть. Педри сменил Дембеля а Альба сменил Алонса и принесли победу, так что Хави тоже своими решениями и заменами повлиял на игру и результат.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:23
Еле еле одержали победу.
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 20:17
Всех кулес с победой !) Тяжелые 3 очка!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 