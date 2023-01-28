«Унион» победил в берлинском дерби и догнал в таблице «Баварию»

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вчера, 19:53

«Унион» обыграл «Герту» (2:0) в дерби Берлина в рамках 18-го тура Бундеслиги.

Победу команде принесли удары Данило Духи (44-я минута) и Пауля Сегина (67-я).

Таким образом, «Унион» догнал в таблице занимающую первое место «Баварию». У команд по 36 очков, однако у мюнхенцев есть матч в запасе. Свой поединок 18-го тура они проведут сегодня вечером.

«Герта» идет на 17-м месте.