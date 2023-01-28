«Унион» победил в берлинском дерби и догнал в таблице «Баварию»

«Унион» обыграл «Герту» (2:0) в дерби Берлина в рамках 18-го тура Бундеслиги.
Победу команде принесли удары Данило Духи (44-я минута) и Пауля Сегина (67-я).
Таким образом, «Унион» догнал в таблице занимающую первое место «Баварию». У команд по 36 очков, однако у мюнхенцев есть матч в запасе. Свой поединок 18-го тура они проведут сегодня вечером.
«Герта» идет на 17-м месте.
Осенью, Герта держалась на багаже Магата, а сейчас, команда покатилась и это ожидаемо, ведь в ДИНАМО было тоже самое. И это при том, что состав в команде достаточно крепкий и точно не для предпоследнего места.
Помню, после окончания сезона в Бундеслиге, в прошлом году, Магат, в интервью говорил, что понял в чем причина неудачной игры Герты и предлагал руководству дать ему время на исправление ошибок.
Увы, недальновидное руководство Герты невняло словам мудрого наставника и на его место взяло вот это сокровище. Кроме того, шварцу трудно набирать очки, ведь, здесь, в Германии не ставят левые пенальти и пачками не удаляют соперников, как в убитом и продажном российском футболе.
Осенью, Герта держалась на багаже Магата, а сейчас, команда покатилась и это ожидаемо, ведь в ДИНАМО было тоже самое. И это при том, что состав в команде достаточно крепкий и точно не для предпоследнего места.
Помню, после окончания сезона в Бундеслиге, в прошлом году, Магат, в интервью говорил, что понял в чем причина неудачной игры Герты и предлагал руководству дать ему время на исправление ошибок.
Увы, недальновидное руководство Герты невняло словам мудрого наставника и на его место взяло вот это сокровище. Кроме того, шварцу трудно набирать очки, ведь, здесь, в Германии не ставят левые пенальти и пачками не удаляют соперников, как в убитом и продажном российском футболе.