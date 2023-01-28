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«Унион» победил в берлинском дерби и догнал в таблице «Баварию»

вчера, 19:53
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)0 : 2Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Унион» обыграл «Герту» (2:0) в дерби Берлина в рамках 18-го тура Бундеслиги.

Победу команде принесли удары Данило Духи (44-я минута) и Пауля Сегина (67-я).

Таким образом, «Унион» догнал в таблице занимающую первое место «Баварию». У команд по 36 очков, однако у мюнхенцев есть матч в запасе. Свой поединок 18-го тура они проведут сегодня вечером.

«Герта» идет на 17-м месте.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:14
Герта уволилa управляющего Фреди Бобича. Тогда, почему не уволили главного виновника неудач??? Нелогично как-то...
112910415
112910415
вчера в 20:46
итак, появилось некое подобие интриги !
adekvat
adekvat
вчера в 20:16
После осечки в прошлом матче, Бавария ошибки не допустит.
Capral
Capral
вчера в 20:08, ред.
Как по мне- всё очевидно. Циник, лицемер и проходимец, сменил на посту Герты- мудрого и опытного Магата, вот и результат, а точнее результаты.

Осенью, Герта держалась на багаже Магата, а сейчас, команда покатилась и это ожидаемо, ведь в ДИНАМО было тоже самое. И это при том, что состав в команде достаточно крепкий и точно не для предпоследнего места.

Помню, после окончания сезона в Бундеслиге, в прошлом году, Магат, в интервью говорил, что понял в чем причина неудачной игры Герты и предлагал руководству дать ему время на исправление ошибок.

Увы, недальновидное руководство Герты невняло словам мудрого наставника и на его место взяло вот это сокровище. Кроме того, шварцу трудно набирать очки, ведь, здесь, в Германии не ставят левые пенальти и пачками не удаляют соперников, как в убитом и продажном российском футболе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
А вот это уже совсем интересно - посмотрим чем сейчас ответит Бавария!
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