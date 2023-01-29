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В «Ювентусе» определились с заменой Влаховичу

вчера, 12:38

Нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус» летом.

Сербом интересуются европейские топ-клубы. «Бьянконери» вернутся к вопросу продажи игрока после того, как клуб сможет немного уладить проблемы, возникшие в связи с санкциями из-за финансовых махинаций. «Ювентус» намерен получить за Влаховича 80-90 миллионов евро.

Туринцы уже нашли замену сербу — таковой является Адемола Лукман из «Аталанты».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:30
объективно Ювентус ему больше подходит!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:36
Серб конечно сдулся перейдя в Ювентус, и обязательно требуется ему замена
drug01
drug01
вчера в 13:40
Ювентус хочет выйти из трудного положения, путём замены игроков
shlomo
shlomo
вчера в 13:22
Сумма конечно приличная... неужели Челси на него претендует????
Фото команды "Челси после закрытия трансферного окна.....:)))
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