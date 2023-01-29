В «Ювентусе» определились с заменой Влаховичу

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вчера, 12:38

Нападающий может покинуть «Ювентус» летом.

Сербом интересуются европейские топ-клубы. «Бьянконери» вернутся к вопросу продажи игрока после того, как клуб сможет немного уладить проблемы, возникшие в связи с санкциями из-за финансовых махинаций. «Ювентус» намерен получить за Влаховича 80-90 миллионов евро.

Туринцы уже нашли замену сербу — таковой является из «Аталанты».