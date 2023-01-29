Болельщик отпраздновал гол «Лидса» танцем червя прямо на поле

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вчера, 13:43

«Лидс» обыграл «Аккрингтон Стэнли» в матче Кубка Англии (3:1).

После третьего гола своей команды болельщик «павлинов» выбежал на поле и отпраздновал взятие ворот танцем червя. Затем стюард поймал фаната и сопроводил его за пределы поля.