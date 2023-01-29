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Болельщик отпраздновал гол «Лидса» танцем червя прямо на поле

вчера, 13:43
Аккрингтон СтэнлиЛоготип футбольный клуб Аккрингтон Стэнли1 : 3Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Лидс» обыграл «Аккрингтон Стэнли» в матче Кубка Англии (3:1).

После третьего гола своей команды болельщик «павлинов» выбежал на поле и отпраздновал взятие ворот танцем червя. Затем стюард поймал фаната и сопроводил его за пределы поля.

Болельщик отпраздновал гол «Лидса» танцем червя прямо на поле

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 16:01
Когда ставка зашла и не такое можно исполнить 😂😂
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:30
А почему не танец павлина?
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:25
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:06
Кто его туда выпустил?
Гость
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