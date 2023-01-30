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Конти — футболист «Локомотива»

вчера, 09:26

Защитник Херман Конти перешёл в «Локомотив».

Экс-игрок «Бенфики» заключил с москвичами соглашение на 2,5 года. Футболист будет играть под номером 30.

Ранее Конти выступал за «Атлетико Минейро» на правах аренды, за команду он провел 23 матча.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:06
Защитник был частью золотого состава «Бенфики» сезона 2018/19
Сколько матчей он в том золотом составе сыграл?
В прочем, если он будет лучше косячного Едвая - то уже супер.

Неплохой трансфер!
Наверняка поможет остаться команде в высшей лиге.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:46
А сколько интересно ему лет . Что то возраст не пишут...)
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:24
Будет помогать локо не вылететь в передив?
112910415
112910415
вчера в 12:17
долгие годы ждали и надеялись
BDA8181
BDA8181
вчера в 11:28
Я уж подумал Конте решил тряхнуть стариной, а тут малолетка какой то))))
adekvat
adekvat
вчера в 11:24
Посмотрим, что за игрок, за 23 матча смотрю результативных действий нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:22
В любом случае это усиление для Локо.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 10:38
О, Локомотив ждал Конти очень долго, теперь они вместе))
Loko57
Loko57
вчера в 09:58
Надеюсь это усиление...
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