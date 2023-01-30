Конти — футболист «Локомотива»

Защитник Херман Конти перешёл в «Локомотив».
Экс-игрок «Бенфики» заключил с москвичами соглашение на 2,5 года. Футболист будет играть под номером 30.
Ранее Конти выступал за «Атлетико Минейро» на правах аренды, за команду он провел 23 матча.
Защитник Херман Конти перешёл в «Локомотив».
Экс-игрок «Бенфики» заключил с москвичами соглашение на 2,5 года. Футболист будет играть под номером 30.
Ранее Конти выступал за «Атлетико Минейро» на правах аренды, за команду он провел 23 матча.
Сколько матчей он в том золотом составе сыграл?
В прочем, если он будет лучше косячного Едвая - то уже супер.
Неплохой трансфер!
Наверняка поможет остаться команде в высшей лиге.
Сколько матчей он в том золотом составе сыграл?
В прочем, если он будет лучше косячного Едвая - то уже супер.
Неплохой трансфер!
Наверняка поможет остаться команде в высшей лиге.