Конти — футболист «Локомотива»

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вчера, 09:26

Защитник перешёл в «Локомотив».

Экс-игрок «Бенфики» заключил с москвичами соглашение на 2,5 года. Футболист будет играть под номером 30.

Ранее Конти выступал за «Атлетико Минейро» на правах аренды, за команду он провел 23 матча.