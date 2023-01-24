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Дуарте и Тавареш — игроки «Спартака»

вчера, 19:58

«Спартак» объявил о переходе двух футболистов.

Игроками московского клуба стали 22-летний парагвайский защитник Алексис Дуарте, перешедший из «Серро Портеньо», а также 21-летний португальский защитник Томаш Тавареш, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды из «Бенфики» за «Базель» под руководством нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Соглашение с Дуарте подписано до 30 июня 2027 года, с Таварешем — до 30 июня 2026-го с возможностью продления на год при определённых условиях.

Алексис будет выступать под 4-м номером, Томаш — под 20-м.

Дуарте и Тавареш — игроки «Спартака»

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 00:39
Ну бомжам не привыкать играть в своем чемпе по имени Газпром и выигрывать каждый год золото. Не надо этому радоваться,это плохо для нашего чемпа,так то вам в Европе показывали ваше место,ну там запретили и слава богу. А то позорили весь Газпром, а у нас можете брать золото хоть каждый год
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:30
приехали ребята на заработок
респект
ну а потом можно опять в футбол играть как закончится контракт
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 23:04
Ахах, каждые пол года один и тот же текст и влажные мечты.А потом снова чехарда тренеров и игроков, и результата нет.
ABir
ABir
вчера в 22:35
Серьезное усиление, дай Бог, чтобы вписались и заиграли
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:57
Тут радует одно: молодой(!) европейский(!хи даже не серб!) игрок из большого европейского клуба(!) едет играть в Россию. Не всё потеряно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:51
Я не буду таким агрессивным, скажу как понимающий в футболе. Оба приобретения отличные. парнишки симпатичные, молодые, должны заиграть. Тем более эти позиции требовали укрепления. Из травмированных реально усилить Спартак может Мозес. Его заметно не хватало. Я думаю Спартак по игре будет реальным конкурентом Зениту в ЧР. Это будет хорошо для нашего футбола. Уже всем надоел газпромовский пир во время чумы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:33
Где то таварища нашли, любопытно будет посмотреть на них.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:30
Пусть бомжи ерничают но состав подбирается очень и очень приличный. Эти новички. Мозес выздоровевший и Мартинс. И впереди Соболь Кокаиновый король и Балда. Мощь! Бомжам не поздоровится( и дырке Мишке особенно))
Сп62
Сп62
вчера в 21:17
Будем надеяться, что это усиление состава.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:59
Все. попали... Теперь будут играть в России и только. Карьера закончена.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:46
Ну, соперники фк " СПАРТАК " - трепещите.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:45
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:44
    Служили два тавареша родному "Спартаку".
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 20:33, ред.
    Один индеец. Валер! Нашим ваших по неграм ну никак не переплюнуть! У ваших даже лавка черная! Да и второй, просто рядом с Витселевой мамой в роддоме лежал!)))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 20:33
    Двое из ларца одинаковых с лица...ну слава Богу , позиции которые нужны были усилению решили. Удачи ребятам в Спартаке
    vyishenka
    vyishenka
    вчера в 20:26
    Товареш на ТОВАРИЩ!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:23
    Велком братья славяне!

    Дуарте не индус?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:21
    Ещё плюс два негритёнка...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:15
    Ну вот это уже серьёзно. Посмотрим.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:11
    Это у других гастарбайтеры, а тут истинные Спартаковцы. Прямо из академии Спартака прибыли.))
    drug01
    drug01 ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Только можно порадоваться за Спартак
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:03, ред.
    Кому-то будет отовареш)...
    makkie
    makkie
    вчера в 20:01
    Добро пожаловать в Спартак!

    Парни молодые, перспективные - дай Бог заиграют у нас.
    Тем более у Абаскаля многие футболисты прогрессируют. Особенно молодёжь. Так что все карты в руки Таварешу и Дуарте. Удачи и без травм!
    Zak11
    Zak11
    вчера в 19:59
    Отлично, реально усиление приехало!
    Гость
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