Дуарте и Тавареш — игроки «Спартака»

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вчера, 19:58

«Спартак» объявил о переходе двух футболистов.

Игроками московского клуба стали 22-летний парагвайский защитник , перешедший из «Серро Портеньо», а также 21-летний португальский защитник , выступавший в прошлом сезоне на правах аренды из «Бенфики» за «Базель» под руководством нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Соглашение с Дуарте подписано до 30 июня 2027 года, с Таварешем — до 30 июня 2026-го с возможностью продления на год при определённых условиях.

Алексис будет выступать под 4-м номером, Томаш — под 20-м.