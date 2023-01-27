Рассказов стал игроком «Крыльев Советов»

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вчера, 16:34

Защитник перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов».

Контракт с самарцами подписан на 3,5 года. Игрок будет выступать за команду под 15-м номером.

Николай Рассказов родился в Тульской области, но свою карьеру начинал в академии «Спартака».