Рассказов стал игроком «Крыльев Советов»

Защитник Николай Рассказов перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов».
Контракт с самарцами подписан на 3,5 года. Игрок будет выступать за команду под 15-м номером.
Николай Рассказов родился в Тульской области, но свою карьеру начинал в академии «Спартака».
Удачи красно-белому птенцу, покинувшему, славное, гнездышко!)
Удачи красно-белому птенцу, покинувшему, славное, гнездышко!)
или почти все
или почти все
В Спартаке Рассказов заиграть так и не смог, хотя предпосылки к этому были вначале. Сейчас сможет перезагрузиться в Крыльях - там и давления меньше, и тренер опытный, и футбол симпатичный.
В Спартаке Рассказов заиграть так и не смог, хотя предпосылки к этому были вначале. Сейчас сможет перезагрузиться в Крыльях - там и давления меньше, и тренер опытный, и футбол симпатичный.