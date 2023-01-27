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Рассказов стал игроком «Крыльев Советов»

вчера, 16:34

Защитник Николай Рассказов перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов».

Контракт с самарцами подписан на 3,5 года. Игрок будет выступать за команду под 15-м номером.

Николай Рассказов родился в Тульской области, но свою карьеру начинал в академии «Спартака».

Рассказов стал игроком «Крыльев Советов»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:31
Вот и славненько!

Удачи красно-белому птенцу, покинувшему, славное, гнездышко!)
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:38
Выбор у Осинькина не богат, так что и знать особо нечего.
112910415
112910415
вчера в 20:22
все стороны довольны
или почти все
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:07
Не кислый, а зелёный. А.И.Крылов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:06
Думаю у Осинькина он заиграет
lotsman
lotsman
вчера в 18:01
Освобождают место для тёмненьких спартаковцев.))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:57
Когда лиса не может дотянуться до винограда - говорит, что он кислый.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:46
Ещё одного своего прогнали а вместо него негра из Африки.
makkie
makkie
вчера в 17:43
Ну и славненько!
В Спартаке Рассказов заиграть так и не смог, хотя предпосылки к этому были вначале. Сейчас сможет перезагрузиться в Крыльях - там и давления меньше, и тренер опытный, и футбол симпатичный.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:27
Может показать себя в Крылашках.
ys3jrk8bm987
ys3jrk8bm987
вчера в 16:57
Игрок хороший, больше будет игр!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:36
Я думаю для Крылышек это хорошее приобретение. Осинькин знает что делает. Удачи.
Гость
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