Бывший игрок из структуры «Манчестер Сити» перешёл в «Крылья Советов»

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вчера, 13:33

Нападающий перешёл в «Крылья Советов».

Ранее игрок выступал за «Уракан» в рамках аренды, права на него принадлежали «Расингу». С 2016 по 2020 футболист был частью системы «Манчестер Сити».