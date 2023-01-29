Бывший игрок из структуры «Манчестер Сити» перешёл в «Крылья Советов»

Нападающий Бенхамин Гарре перешёл в «Крылья Советов».
Ранее игрок выступал за «Уракан» в рамках аренды, права на него принадлежали «Расингу». С 2016 по 2020 футболист был частью системы «Манчестер Сити».
Нападающий Бенхамин Гарре перешёл в «Крылья Советов».
Ранее игрок выступал за «Уракан» в рамках аренды, права на него принадлежали «Расингу». С 2016 по 2020 футболист был частью системы «Манчестер Сити».
И потому только слепой не заметит компаньёнство и сотрудничество МС и КС...
И потому только слепой не заметит компаньёнство и сотрудничество МС и КС...
Никогда!!!
Помню когда ещё не было + другие коэффициенты многие возмущались, что кто то срывает банк 2000Х20=40000
Потом пришли с других сайтов новые пользователи и давай проталкивать +другие коэффициенты и многие новшества как на их взгляд, опять для них же будет лучше.
Тут старые пользователи уже стали возмущаться.
Потом появились "лучший комментарий" и "первый комментарий" и тут стали возмущаться те кто не может сидеть на сайте днями и ночами напролёт.
Некоторые игроки набирали под сто тысяч очков.
Администрация конечно приняла меры и снизила планку зарабатываемых очков, но всё равно недовольных очень много.
В последнее время некоторые пользователи с помощью армии клонов нанесла можно сказать сокрушительный удар "сытым и довольным" писателям и тут уже они не довольны такой ситуацией.
Кстати "атака клонов" уже случается не первый раз и не первый год, они ещё были при старом формате.
Лично мне без разницы. Я могу и много очков набирать и так же удачу ловить.
Единственное чем я не доволен, а ещё если быть более точнее, меня раздражает когда начинают хвастаться и строить из себя "короля конкурса" и типа равных им тут нет.
Какой может быть выход? Можно конечно всех уровнять и выдавать очки как в конкурсе без призов, но тогда уменьшится количество комментариев и на это администрация не пойдёт.
Так, что делайте как в анекдоте "расслабьтесь и получайте удовольствие"!!!
Никогда!!!
Помню когда ещё не было + другие коэффициенты многие возмущались, что кто то срывает банк 2000Х20=40000
Потом пришли с других сайтов новые пользователи и давай проталкивать +другие коэффициенты и многие новшества как на их взгляд, опять для них же будет лучше.
Тут старые пользователи уже стали возмущаться.
Потом появились "лучший комментарий" и "первый комментарий" и тут стали возмущаться те кто не может сидеть на сайте днями и ночами напролёт.
Некоторые игроки набирали под сто тысяч очков.
Администрация конечно приняла меры и снизила планку зарабатываемых очков, но всё равно недовольных очень много.
В последнее время некоторые пользователи с помощью армии клонов нанесла можно сказать сокрушительный удар "сытым и довольным" писателям и тут уже они не довольны такой ситуацией.
Кстати "атака клонов" уже случается не первый раз и не первый год, они ещё были при старом формате.
Лично мне без разницы. Я могу и много очков набирать и так же удачу ловить.
Единственное чем я не доволен, а ещё если быть более точнее, меня раздражает когда начинают хвастаться и строить из себя "короля конкурса" и типа равных им тут нет.
Какой может быть выход? Можно конечно всех уровнять и выдавать очки как в конкурсе без призов, но тогда уменьшится количество комментариев и на это администрация не пойдёт.
Так, что делайте как в анекдоте "расслабьтесь и получайте удовольствие"!!!