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Бывший игрок из структуры «Манчестер Сити» перешёл в «Крылья Советов»

вчера, 13:33

Нападающий Бенхамин Гарре перешёл в «Крылья Советов».

Ранее игрок выступал за «Уракан» в рамках аренды, права на него принадлежали «Расингу». С 2016 по 2020 футболист был частью системы «Манчестер Сити».

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 16:59
Потом продадим в Зенит после того как он им 2-3 забьёт за матч как всегда)))
протон
протон
вчера в 16:38
Почти собрали Бэйла по частям. В составе теперь Гарре и Бэйл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:00
Крылья Советов разжились игроком который 2 раза видел в Аргентине Серхио Огуэро...который когда то играл за МС...
И потому только слепой не заметит компаньёнство и сотрудничество МС и КС...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:44
Очень громко звучит, из структуры МС.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:29
Ну когда же в конкурсе прогнозистов наступит справедливость, которая всех устроит?
Никогда!!!
Помню когда ещё не было + другие коэффициенты многие возмущались, что кто то срывает банк 2000Х20=40000
Потом пришли с других сайтов новые пользователи и давай проталкивать +другие коэффициенты и многие новшества как на их взгляд, опять для них же будет лучше.
Тут старые пользователи уже стали возмущаться.
Потом появились "лучший комментарий" и "первый комментарий" и тут стали возмущаться те кто не может сидеть на сайте днями и ночами напролёт.
Некоторые игроки набирали под сто тысяч очков.
Администрация конечно приняла меры и снизила планку зарабатываемых очков, но всё равно недовольных очень много.
В последнее время некоторые пользователи с помощью армии клонов нанесла можно сказать сокрушительный удар "сытым и довольным" писателям и тут уже они не довольны такой ситуацией.
Кстати "атака клонов" уже случается не первый раз и не первый год, они ещё были при старом формате.

Лично мне без разницы. Я могу и много очков набирать и так же удачу ловить.
Единственное чем я не доволен, а ещё если быть более точнее, меня раздражает когда начинают хвастаться и строить из себя "короля конкурса" и типа равных им тут нет.

Какой может быть выход? Можно конечно всех уровнять и выдавать очки как в конкурсе без призов, но тогда уменьшится количество комментариев и на это администрация не пойдёт.

Так, что делайте как в анекдоте "расслабьтесь и получайте удовольствие"!!!
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:07
После Манчестера это рывок !
vzmw79arm9uk
vzmw79arm9uk
вчера в 13:51
На повышение пошёл паренёк)
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 13:51
Да это ж космос!
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