«Не намерен с этим мириться». Магуайр — о роли запасного в команде

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о своей роли в команде.
Мне 29 лет, и я еще никогда не был в таком положении. Не намерен с этим мириться. Это часть футбола. Каждый день я тружусь на совесть. Я стараюсь, хорошо тренируюсь. Я должен воспользоваться тем шансом, который у меня появится.
Все знают, что такому клубу, как «Ман Юнайтед», нужна конкуренция в составе. У нас есть центральные защитники высшего класса. Начиная с этого момента и до конца сезона, мы все будем нужны команде.
Но тут МЮ стал спотыкаться. Стало видно, что один Роналду тянет, а команда всё более проседает. Причина, похоже, в том, что Магуайр заревновал к авторитету Роналду и стал разлагать атмосферу в раздевалке.
Так что теперь всё возвращается к Магуайру бумерангом, теперь пусть сам сидит на лавке.
Но тут МЮ стал спотыкаться. Стало видно, что один Роналду тянет, а команда всё более проседает. Причина, похоже, в том, что Магуайр заревновал к авторитету Роналду и стал разлагать атмосферу в раздевалке.
Так что теперь всё возвращается к Магуайру бумерангом, теперь пусть сам сидит на лавке.