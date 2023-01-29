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«Не намерен с этим мириться». Магуайр — о роли запасного в команде

вчера, 11:33

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о своей роли в команде.

Мне 29 лет, и я еще никогда не был в таком положении. Не намерен с этим мириться. Это часть футбола. Каждый день я тружусь на совесть. Я стараюсь, хорошо тренируюсь. Я должен воспользоваться тем шансом, который у меня появится.

Все знают, что такому клубу, как «Ман Юнайтед», нужна конкуренция в составе. У нас есть центральные защитники высшего класса. Начиная с этого момента и до конца сезона, мы все будем нужны команде.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ faneng (раскрыть)
вчера в 17:07
А может причина и в том, что Магуайер косячник просто напросто. И не надо подводные камни искать
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Neuron0007 (раскрыть)
вчера в 13:56
)))
faneng
faneng
вчера в 13:53
Корень зла во всей истории с Роналду - Магуайр, осень 2021 года. Роналду тогда волшебно играл за МЮ в свой 36 лет. Было чувство, что он действительно вернулся домой и расцвел после Ювентуса. Тренер Сульшер ему доверял, болельщики пели оды Роналду. А Месси в это время не мог ни гола забить за ПСЖ.
Но тут МЮ стал спотыкаться. Стало видно, что один Роналду тянет, а команда всё более проседает. Причина, похоже, в том, что Магуайр заревновал к авторитету Роналду и стал разлагать атмосферу в раздевалке.
Так что теперь всё возвращается к Магуайру бумерангом, теперь пусть сам сидит на лавке.
lotsman
lotsman
вчера в 13:50
Тренеру видней, на что ты способен и где твоё место.
Neutron005
Neutron005
вчера в 12:10
Да, Маги Маги, у тебя нет магии.
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 12:07
Для этого нужна форма, а у него нету.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 12:03
Этого "рефрижиратора" сейчас даже на замену страшно выпускать, может в любое время накосячить.
Neuron0007
Neuron0007
вчера в 12:01
Он может выбрать Аль-Наср, это точка сбора запасных))
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