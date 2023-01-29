«Не намерен с этим мириться». Магуайр — о роли запасного в команде

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о своей роли в команде.

Мне 29 лет, и я еще никогда не был в таком положении. Не намерен с этим мириться. Это часть футбола. Каждый день я тружусь на совесть. Я стараюсь, хорошо тренируюсь. Я должен воспользоваться тем шансом, который у меня появится.

Все знают, что такому клубу, как «Ман Юнайтед», нужна конкуренция в составе. У нас есть центральные защитники высшего класса. Начиная с этого момента и до конца сезона, мы все будем нужны команде.