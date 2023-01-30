«Сампдория» подписала экс-хавбека «Баварии» Кюйсанса

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вчера, 19:33

Бывший хавбек «Баварии» пополнил ряды аутсайдера Серии А «Сампдории». Французский футболист арендован у «Венеции» до конца сезона.

За «Венецию» Кюйсанс провел в первой части кампании 13 матчей и забил 2 гола.