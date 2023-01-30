«Сампдория» подписала экс-хавбека «Баварии» Кюйсанса

Бывший хавбек «Баварии» Микаэль Кюйсанс пополнил ряды аутсайдера Серии А «Сампдории». Французский футболист арендован у «Венеции» до конца сезона.
За «Венецию» Кюйсанс провел в первой части кампании 13 матчей и забил 2 гола.
Бывший хавбек «Баварии» Микаэль Кюйсанс пополнил ряды аутсайдера Серии А «Сампдории». Французский футболист арендован у «Венеции» до конца сезона.
За «Венецию» Кюйсанс провел в первой части кампании 13 матчей и забил 2 гола.
Адема – Стад Олимпик л’Эмирн 149:0 (чемпионат Мадагаскара);
Арбоат – Бон Аккорд 36:0 (Кубок Шотландии);
Данди Харп – Абердин Роверс 35:0 (Чемпионат Шотландии);
Австралия – Самоа 31:0 (Квалификация ЧМ 2002);
Вильяреал – Навата 27:0 (Товарищеский поединок).
И что теперь... ???? И почему???? И где ЛОГИКА????
Адема – Стад Олимпик л’Эмирн 149:0 (чемпионат Мадагаскара);
Арбоат – Бон Аккорд 36:0 (Кубок Шотландии);
Данди Харп – Абердин Роверс 35:0 (Чемпионат Шотландии);
Австралия – Самоа 31:0 (Квалификация ЧМ 2002);
Вильяреал – Навата 27:0 (Товарищеский поединок).
И что теперь... ???? И почему???? И где ЛОГИКА????
Я это уже написал ниже. Дело не в победе в гостях, а счете. Я тоже ждал что гости победят, потому что как вы говорите Милан был в спаде, а у гостей была мотивация и хорошая статистика на поле Милана. Победа была ожидаема, не в этом вопрос...))))))))) Почему 2:5 а не 1:4 или 1:2. Почему 2:5 выиграли Милан на выезде?
Я это уже написал ниже. Дело не в победе в гостях, а счете. Я тоже ждал что гости победят, потому что как вы говорите Милан был в спаде, а у гостей была мотивация и хорошая статистика на поле Милана. Победа была ожидаема, не в этом вопрос...))))))))) Почему 2:5 а не 1:4 или 1:2. Почему 2:5 выиграли Милан на выезде?