Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

«Сампдория» подписала экс-хавбека «Баварии» Кюйсанса

вчера, 19:33

Бывший хавбек «Баварии» Микаэль Кюйсанс пополнил ряды аутсайдера Серии А «Сампдории». Французский футболист арендован у «Венеции» до конца сезона.

За «Венецию» Кюйсанс провел в первой части кампании 13 матчей и забил 2 гола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Севилья» арендовала игроков у «Тоттенхэма» и «Марселя»
Сегодня, 00:16
ОфициальноХавбек «Ювентуса» МакКенни перешёл в «Лидс»
Вчера, 23:20
ОфициальноШотландец Берк сменил «Вердер» на клуб из Чемпионшипа
Вчера, 22:25
Официально«Челси» отправил итальянского хавбека в аренду в «Рединг»
Вчера, 22:17
Официально«Вердер» арендовал у «Вольфсбурга» экс-игрока «Динамо» Филиппа
Вчера, 19:18
Слухи«Интер» хочет взять Магуайра в аренду
Вчера, 16:15
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:53
Венеция тоже на дне в серии В, и какое это усиление?
1 984
1 984 ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 20:32
Смотрите, никто и никогда не даст вам 100 %, что победит Милан или Сассуоло. Но существуют вероятности. Букмекеры высчитывают свои кэфы оценивая именно вероятности. Представим для простоты счёта, что вероятность победы Милана составляет 50%, вероятность ничьи и победы Сассуоло примем одниаковой, по 25 %. Это даёт кэфы 2,00/4,00/4,00. Вычитаем маржу букмекера - получаем 1,95/3,9/3,9. Подобная система действует на все события в том числе и счёт. Чтобы быть в плюсе на долгой дистанции нужно оценивать шансы не хуже букмекера. И если я ставлю, например, на Сассуоло - это не значит, что я уверен в их победе, это значит, что я оцениваю вероятность их победы выше 25 %. Счёт 2:5 был очень маловероятен, но не невозможен. И в целом здесь действуют те же законы.
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:26
Наверное Микаэл знает что делает, куда идет и где ему играть
matrix333
matrix333 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:15
Да он и с одного аккаунта выиграл много раз на волнах +40, и поставил на один вариант, а не создал вариации.
shlomo
shlomo ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 20:11
Элементарно.... если я был уверен что Сассуоло не проиграет, то с помощью 14 клонов перебирается результаты с 1:1......... до 5:5, а двадцать клонов перебирают результат уже до 6:6.... вот и весь секрет и нечего придумывать пятое колесо...:)))))
matrix333
matrix333 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:05
Вы так думаете только потому, что не знаете как это сделать...
shlomo
shlomo ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 20:03
Да причем здесь логика?.... счет нельзя вычислить никак Не Логически НЕ Математически, только угадать... а вот исход матча можно вычислить на 70%, можно вычислить общее количество голов и т.д.
matrix333
matrix333
вчера в 20:01
Потому что логика - Ваша наука, не объясняет такой исход, для этого нужна не логика, а интуиция, и еще несколько вещей в мозгу, не связанных с логикой.
matrix333
matrix333 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:53
Вот я и об этом все время пишу, видите, даже вы сказали И где ЛОГИКА????
shlomo
shlomo ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 19:51
Тяжело.... в истории футбола случалось много неожиданного, так вот результаты:

Адема – Стад Олимпик л’Эмирн 149:0 (чемпионат Мадагаскара);
Арбоат – Бон Аккорд 36:0 (Кубок Шотландии);
Данди Харп – Абердин Роверс 35:0 (Чемпионат Шотландии);
Австралия – Самоа 31:0 (Квалификация ЧМ 2002);
Вильяреал – Навата 27:0 (Товарищеский поединок).

И что теперь... ???? И почему???? И где ЛОГИКА????
matrix333
matrix333 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:45
Хотелось бы прочитать мнение всех экспертов-прогнозистов, которые твердят у них есть логика, и логика это наука. Если логика наука, и вы все ученые, объясните поверхностному человеку почему Сассуоло в гостях выиграло Милан со счетом 2:5. Хорош игнорировать реальный пост в КП, а то мы обсуждаем не КП, а одного человека. Вот реально, объясните почему Сассуоло в гостях выиграло Милан со счетом 2:5. Есть же логическое, научное объяснение этой победы. В Эредивизи еще был матч в последнем туре АЗ - Утрехт, 5:5, вот почему матч закончился 5:5. Вот логика где?

Я это уже написал ниже. Дело не в победе в гостях, а счете. Я тоже ждал что гости победят, потому что как вы говорите Милан был в спаде, а у гостей была мотивация и хорошая статистика на поле Милана. Победа была ожидаема, не в этом вопрос...))))))))) Почему 2:5 а не 1:4 или 1:2. Почему 2:5 выиграли Милан на выезде?
shlomo
shlomo ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 19:39
Дело не в таком счете, а в том что как Вы пишите ЛОГИКИ НЕ ЖДАЛИ победы Милана...:)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:36
Микаэль призван спасать Сампдорию.
matrix333
matrix333 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:35
Это не значит что 2:5 тот исход, которого ждали ЛОГИКИ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 