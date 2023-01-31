Гендиректор «Зенита»: «Малком в ПСЖ не переходит. Интерес с их стороны был»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Малкома в ПСЖ.
Переходит ли Малком в «ПСЖ»? Не переходит. Был ли предметный интерес со стороны «ПСЖ» к Малкому? Да, был. Были ли контакты с «ПСЖ»? Не к ночи будь помянутый представитель «ПСЖ» выходил на игрока. Не буду скрывать, что интерес такого большого клуба, как «ПСЖ», к нашему футболисту приятен. У меня была переписка и разговор с президентом парижского клуба господином Нассером Аль‑Хелаифи. В ходе этого общения мы обсудили, на каких условиях был бы возможен переход Малкома в «ПСЖ». Аль‑Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо, связанной с финансовым fair play и большими затратами «ПСЖ» относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным. В такой ситуации «ПСЖ» был бы заинтересован в аренде футболиста. Что, естественно, не устраивает «Зенит».
После этого никакого нового предложения от парижского клуба мы не получили. Поэтому считаем историю перехода Малкома в «ПСЖ» в это трансферное окно закрытой. Хочется особо отметить, что «ПСЖ» не поддался дьявольскому искушению — весьма сомнительному с юридической точки зрения, не говоря уже об этической стороне дела — толкнуть игрока к прерыванию контракта.
Зенит не беден...ПСЖ и подавно...
Созвонились...побеседовали...подумали...остались при своих...
Я так завсегда...за разумное...порядочное...взаимоуважающее общение...
Зенит не беден...ПСЖ и подавно...
Созвонились...побеседовали...подумали...остались при своих...
Я так завсегда...за разумное...порядочное...взаимоуважающее общение...