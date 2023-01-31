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Гендиректор «Зенита»: «Малком в ПСЖ не переходит. Интерес с их стороны был»

сегодня, 16:18

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Малкома в ПСЖ.

Переходит ли Малком в «ПСЖ»? Не переходит. Был ли предметный интерес со стороны «ПСЖ» к Малкому? Да, был. Были ли контакты с «ПСЖ»? Не к ночи будь помянутый представитель «ПСЖ» выходил на игрока. Не буду скрывать, что интерес такого большого клуба, как «ПСЖ», к нашему футболисту приятен. У меня была переписка и разговор с президентом парижского клуба господином Нассером Аль‑Хелаифи. В ходе этого общения мы обсудили, на каких условиях был бы возможен переход Малкома в «ПСЖ». Аль‑Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо, связанной с финансовым fair play и большими затратами «ПСЖ» относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным. В такой ситуации «ПСЖ» был бы заинтересован в аренде футболиста. Что, естественно, не устраивает «Зенит».

После этого никакого нового предложения от парижского клуба мы не получили. Поэтому считаем историю перехода Малкома в «ПСЖ» в это трансферное окно закрытой. Хочется особо отметить, что «ПСЖ» не поддался дьявольскому искушению — весьма сомнительному с юридической точки зрения, не говоря уже об этической стороне дела — толкнуть игрока к прерыванию контракта.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 20:00
Просто когда в ПСЖ наутро протрезвели и увидели в телефоне переписку с каким-то Медведевым из Зенита, их пробрало на ржач. Потом они посидели за минералочкой и придумали отмазку, как соскочить. Коллективный разум пришёл к версии с ФФП и переходе от варианта с трансфером к варианту с арендой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:53, ред.
Приятно...что в РПЛ есть клубы которые выдвигают такие условия перехода игрока...что и не всякому богатому клубу из топ-5 они приемлемы...))

Зенит не беден...ПСЖ и подавно...
Созвонились...побеседовали...подумали...остались при своих...
Я так завсегда...за разумное...порядочное...взаимоуважающее общение...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:28
Газового медведя традиционно устраивает кэш,много и сейчас.Зря.что-ли,вся РПЛ делает ставку на этот бизнес-проект,съеденный молью истории???
Гость
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