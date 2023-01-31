Гендиректор «Зенита»: «Малком в ПСЖ не переходит. Интерес с их стороны был»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего в ПСЖ .

Переходит ли Малком в « ПСЖ »? Не переходит. Был ли предметный интерес со стороны « ПСЖ » к Малкому? Да, был. Были ли контакты с « ПСЖ »? Не к ночи будь помянутый представитель « ПСЖ » выходил на игрока. Не буду скрывать, что интерес такого большого клуба, как « ПСЖ », к нашему футболисту приятен. У меня была переписка и разговор с президентом парижского клуба господином Нассером Аль‑Хелаифи. В ходе этого общения мы обсудили, на каких условиях был бы возможен переход Малкома в « ПСЖ ». Аль‑Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо, связанной с финансовым fair play и большими затратами « ПСЖ » относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным. В такой ситуации « ПСЖ » был бы заинтересован в аренде футболиста. Что, естественно, не устраивает «Зенит».