Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру во Франции

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сегодня, 10:57

Полузащитник «Зенита» может перейти в чемпионат Франции.

По данным источника, в подписании игрока заинтересован «Лион». Однако сам футболист хочет вернуться в Бразилию, где он выступал за «Фламенго».

В нынешнем сезоне Вендел провёл 22 матча за «Зенит», записав на свой счёт 8 голов и 3 результативные передачи.