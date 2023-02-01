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Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру во Франции

сегодня, 10:57

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в чемпионат Франции.

По данным источника, в подписании игрока заинтересован «Лион». Однако сам футболист хочет вернуться в Бразилию, где он выступал за «Фламенго».

В нынешнем сезоне Вендел провёл 22 матча за «Зенит», записав на свой счёт 8 голов и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ minai (раскрыть)
сегодня в 14:02
Летят утки над Питером, никто ни куда не уходит.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 13:51
    minai
    minai
    сегодня в 13:02
    Ну .. пока бразильцами.
    lotsman
    lotsman ответ minai (раскрыть)
    сегодня в 13:01
      lotsman
      lotsman ответ minai (раскрыть)
      сегодня в 13:00
      Очередная утка от журналистов.
      LOpp
      LOpp ответ minai (раскрыть)
      сегодня в 12:48
      как посыпался?
      minai
      minai
      сегодня в 12:31
      Я один вижу, что Зенит посыпался ?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 12:26
      Карьерный рост бомжей.
      АлексАлекс
      АлексАлекс
      сегодня в 12:01
      Обычная история для бразильца - заработал кучу денег и поехал домой карнавалить.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 11:58
      Вот это "инсайд"!)))
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 11:47
      Пока бразильцы спокойно тренируются на сборах, их уже распихали по всем клубам Европы журналисты.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 11:28
      Бразилы пусть копят денежки. Или на халяву захотят взять, из России ведь можно?...
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
      сегодня в 11:15
      Добрый день!

      Ваше Благородие! Пожалуйста:

      1. Прошлый месяц тянул удачу в группе без призов...

      Сейчас в группе прославленного спартаковца и капитана Сборной СССР, олимпийского чемпиона, Европы Игоря Александровича Нетто... Это с призами?

      2. Как то стартовый капитал у Вас в посте увеличен странно....
      rhskmz
      rhskmz
      сегодня в 11:07
      Все бразильцы хотят в Бразилию !
      Там очень много диких обезьян !
      adekvat
      adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
      сегодня в 11:05
      Закрыли, просто не все ещё утки улители.
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 11:02
      Так вроде "окно" уже закрыли?
      Гость
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