Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру во Франции

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в чемпионат Франции.
По данным источника, в подписании игрока заинтересован «Лион». Однако сам футболист хочет вернуться в Бразилию, где он выступал за «Фламенго».
В нынешнем сезоне Вендел провёл 22 матча за «Зенит», записав на свой счёт 8 голов и 3 результативные передачи.
Ваше Благородие! Пожалуйста:
1. Прошлый месяц тянул удачу в группе без призов...
Сейчас в группе прославленного спартаковца и капитана Сборной СССР, олимпийского чемпиона, Европы Игоря Александровича Нетто... Это с призами?
2. Как то стартовый капитал у Вас в посте увеличен странно....
Ваше Благородие! Пожалуйста:
1. Прошлый месяц тянул удачу в группе без призов...
Сейчас в группе прославленного спартаковца и капитана Сборной СССР, олимпийского чемпиона, Европы Игоря Александровича Нетто... Это с призами?
2. Как то стартовый капитал у Вас в посте увеличен странно....
Там очень много диких обезьян !
Там очень много диких обезьян !