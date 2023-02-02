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Игроки «Наполи» и «Нанта» в числе лучших. Итоги Fantasy за январь

сегодня, 11:29

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место занял 11 Легион, третье — Зенит Москва.

Итоги Fantasy
1 ФК Галатасарай 515
2 11 Легион 475
3 Зенит Москва 466
4 ФК Уэска 464
5 FC KAUNAS 459
6 beefs-ja 457
7 Jnusia 451
8 Чемпион 437
9 внучата- 432
10 Команда Rosol 419
11 Cucaraha 419
12 Варяг 417
13 Maryia 415
14 ЭДЕЛЬВЕЙС 414
15 Uladim 402
16 Команда GeorgVIII 400
17 ФК Иолотанец 383
18 Команда KWW 378
19 Space Rangers 371
20 Оборванцы из Мадрида 368
21 ВИКТОРИЯ 364
22 11 регион 363
23 Январь 2023 362
24 В — 12 361
25 Иолотанец 361
26 КЕТЦАЛЬ 350
27 Декабрь 2022 346
28 Нищеброды из Мадрида 339
29 Reipas 338
30 SlavaReaL 329

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную января, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались шесть представителей Серии А. Пару форвардов сформировали Лукман Адемола и Виктор Осимхен. Также в команде оказались два представителя «Нанта» — Альбан Ляфон и Андрей Жиротто.

Игроки «Наполи» и «Нанта» в числе лучших. Итоги Fantasy за январь

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 12:20
ураа в тройку попал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:18
Всем хороших игр и побед !
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