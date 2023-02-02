Игроки «Наполи» и «Нанта» в числе лучших. Итоги Fantasy за январь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.
Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место занял 11 Легион, третье — Зенит Москва.
|1
|ФК Галатасарай
|515
|2
|11 Легион
|475
|3
|Зенит Москва
|466
|4
|ФК Уэска
|464
|5
|FC KAUNAS
|459
|6
|beefs-ja
|457
|7
|Jnusia
|451
|8
|Чемпион
|437
|9
|внучата-
|432
|10
|Команда Rosol
|419
|11
|Cucaraha
|419
|12
|Варяг
|417
|13
|Maryia
|415
|14
|ЭДЕЛЬВЕЙС
|414
|15
|Uladim
|402
|16
|Команда GeorgVIII
|400
|17
|ФК Иолотанец
|383
|18
|Команда KWW
|378
|19
|Space Rangers
|371
|20
|Оборванцы из Мадрида
|368
|21
|ВИКТОРИЯ
|364
|22
|11 регион
|363
|23
|Январь 2023
|362
|24
|В — 12
|361
|25
|Иолотанец
|361
|26
|КЕТЦАЛЬ
|350
|27
|Декабрь 2022
|346
|28
|Нищеброды из Мадрида
|339
|29
|Reipas
|338
|30
|SlavaReaL
|329
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную января, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В минувшем месяце в числе лучших оказались шесть представителей Серии А. Пару форвардов сформировали Лукман Адемола и Виктор Осимхен. Также в команде оказались два представителя «Нанта» — Альбан Ляфон и Андрей Жиротто.