Игроки «Наполи» и «Нанта» в числе лучших. Итоги Fantasy за январь

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сегодня, 11:29

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место занял 11 Легион, третье — Зенит Москва.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную января, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались шесть представителей Серии А. Пару форвардов сформировали Лукман Адемола и Виктор Осимхен. Также в команде оказались два представителя «Нанта» — Альбан Ляфон и Андрей Жиротто.