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Победа «Арсенала» и «Ливерпуль» в тройке. Итоги КП за январь

сегодня, 10:47

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

В прошедшем месяце лучшим стал поклонник лондонского «Арсенала» Carl Lewis, набравший 11700 очков. Вторым стал также болельщик «канониров» ЮЗИК (9965). Третье место занял пользователь Longless (8490).

Итоги конкурса прогнозов
1. Арсенал Carl Lewis 11700
2. Арсенал ЮЗИК 9965
3. Ливерпуль Longless 8490
4. Ливерпуль Neuron0007 6160
5. Ливерпуль Minamino 5960
6. Ливерпуль YGGDRASILL911 3660
7. Милан КЭТиК 3364
8. Сибирь агентСмит 1872
9. Спартак Варвар7 1455
10. Gahi 261
11. Уругвай Гус Пойет 112
12*. протон 0
13*. Ливерпуль Lilith 0
14*. Ливерпуль Neutron013 0
15*. Ливерпуль HOROVEL5 0
16*. Ливерпуль Neutron014 0
17*. Ливерпуль Ziza Woor 0
18*. Ливерпуль Neutron005 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером рейтинга является rubin kazzzan.

1. Рубин rubin kazzzan 89
2. Уругвай Гус Пойет 80
3. Милан КЭТиК 63
4. Василий Слизевич 50
5. Спартак eslakilaki 47
6. Аталанта truffagldino 33
7. Зенит o.magic 30
8. ЦСКА ПлеймейкерЪ 23
9. Ливерпуль Andryha84 22
10. Накир 21
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 11:07
Худи, как всем хорошо известно, выдавались ежемесячно тройке призёров. Тот опять же ФАКТ, что ваши клоны суммарно 5 раз были в тройке никто и не оспаривает
Namuri
Namuri ответ Obdulio Varela (раскрыть)
сегодня в 11:04
а КАК ОКАЗАЛИСЬ 5 ХУДИ У МЕНЯ ВРУКАХ?
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 10:59
Я привёл ФАКТЫ. И что бы вы там не писали никак их не поменяет. ФАКТЫ, если вы не в курсе, являются единственными неоспоримыми доказательствами, что в любом споре, что в суде, поэтому писать можете, что угодно, но БЕЗ ФАКТОВ всё это только пустословье, только подтверждающее, что контраргументировать вашу версию событий вам просто нечем.
Удачи в дальнейшем клоноводстве!
yhnmym5w8jew
yhnmym5w8jew ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 10:56
    8p6tygmem6bq
    8p6tygmem6bq
    сегодня в 10:50, ред.
    Способ № два.
    u2wza6tn9bau
    u2wza6tn9bau
    сегодня в 10:49, ред.
    Способ № раз.
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