Победа «Арсенала» и «Ливерпуль» в тройке. Итоги КП за январь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.
В прошедшем месяце лучшим стал поклонник лондонского «Арсенала» Carl Lewis, набравший 11700 очков. Вторым стал также болельщик «канониров» ЮЗИК (9965). Третье место занял пользователь Longless (8490).
|1.
|Carl Lewis
|11700
|2.
|ЮЗИК
|9965
|3.
|Longless
|8490
|4.
|Neuron0007
|6160
|5.
|Minamino
|5960
|6.
|YGGDRASILL911
|3660
|7.
|КЭТиК
|3364
|8.
|агентСмит
|1872
|9.
|Варвар7
|1455
|10.
|Gahi
|261
|11.
|Гус Пойет
|112
|12*.
|протон
|0
|13*.
|Lilith
|0
|14*.
|Neutron013
|0
|15*.
|HOROVEL5
|0
|16*.
|Neutron014
|0
|17*.
|Ziza Woor
|0
|18*.
|Neutron005
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером рейтинга является rubin kazzzan.
|1.
|rubin kazzzan
|89
|2.
|Гус Пойет
|80
|3.
|КЭТиК
|63
|4.
|Василий Слизевич
|50
|5.
|eslakilaki
|47
|6.
|truffagldino
|33
|7.
|o.magic
|30
|8.
|ПлеймейкерЪ
|23
|9.
|Andryha84
|22
|10.
|Накир
|21
Удачи в дальнейшем клоноводстве!
Удачи в дальнейшем клоноводстве!