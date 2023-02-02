Победа «Арсенала» и «Ливерпуль» в тройке. Итоги КП за январь

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сегодня, 10:47

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

В прошедшем месяце лучшим стал поклонник лондонского «Арсенала» Carl Lewis, набравший 11700 очков. Вторым стал также болельщик «канониров» ЮЗИК (9965). Третье место занял пользователь Longless (8490).

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером рейтинга является rubin kazzzan.