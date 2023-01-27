Тульскому «Арсеналу» разрешили регистрировать новых игроков

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вчера, 13:56

С тульского «Арсенала» сняли запрет на регистрацию новых футболистов, который был наложен на клуб из-за задолженности перед бывшим футболистом команды .

Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось 27 января. В сообщении говорится: