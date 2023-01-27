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Тульскому «Арсеналу» разрешили регистрировать новых игроков

вчера, 13:56

С тульского «Арсенала» сняли запрет на регистрацию новых футболистов, который был наложен на клуб из-за задолженности перед бывшим футболистом команды Евгением Марковым.

Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось 27 января. В сообщении говорится:

В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 8 декабря 2022 года снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ПФК «Арсенал» (Тула) имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов.

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ОПС
ОПС ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 05:05, ред.
Да не гоняемся мы... Просто надо видеть эти горящие детские глаза. И надо видеть, как они с с радостью одевают эти самые футболки. Ну видать, кому что...
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 15:27
Сейчас Арсенал начнет усилить свою команду.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:25
Похоже деньги из бюджета Тульской области, он резиновый.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:15
Ща Дзюба прибежит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ОПС (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
Как может быть неинтересна тема, если в ней люди, имея внуков, уж как 3 года гоняются за футболками и худи ? Причём явно не для того, чтоб покрасоваться !)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:58
Ну, теперь можно затариваться...
Гость
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