Тульскому «Арсеналу» разрешили регистрировать новых игроков

С тульского «Арсенала» сняли запрет на регистрацию новых футболистов, который был наложен на клуб из-за задолженности перед бывшим футболистом команды Евгением Марковым.
Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось 27 января. В сообщении говорится:
В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 8 декабря 2022 года снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ПФК «Арсенал» (Тула) имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов.