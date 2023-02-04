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Нойер раскритиковал одно из кадровых решений «Баварии»

сегодня, 11:13

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер раскритиковал решение своего клуба по поводу увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.

Этот удар сильно повлиял на меня. Данная новость появилась из ниоткуда. Я вообще ничего не понял. Это сбило меня с ног. Тони всегда был частью команды. Одиннадцать с половиной лет он работал не на меня, он работал на всю вратарскую группу, на тренерский штаб, на клуб. Мы всегда умели разделять работу и обычную жизнь.

Я был шокирован. Было ощущение, что у меня вырвали сердце. Самая жестокая вещь, которую я пережил за свою карьеру. А я прошел через многое. Но то, что произошло сейчас, — это уже другой уровень. Каждый из нашей вратарской группы был разорван на куски. Люди плакали. Думаю, этим все сказано. Мы, вратари, команда в команде, но Тони был популярен среди всего состава.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 14:09
Нойер – один из авторов акции в поддержку «индейцев» на ЧМ-2022. Ведёт семя как капризная баба. Лучше пусть задумывается над качеством своей игры. Ведь по сути, за последние 7-8 лет, он особо и не надёжен и не стабилен. Травмы на стороне, от делать нечего – тоже порядком надоели…
dok66
dok66
сегодня в 13:51
Его популярность в команде , его и сгубила .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 13:20, ред.
Верно молвишь. Это ведь Тапалович его на горку с лыжами загнал!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:14
А нечего на лыжах с горки было кататься...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:05, ред.
Реакция Нойера неправильная, но вполне естественная.
Неправильная, потому как выносить свой "Ай-яй-яй..." за пределы клуба (в прессу) - щелчок по имиджу "роттен".
Естественная, потому что никто его (всех вратарей) Мюнхена к такому кадровому решению не подготовил.

Резюме.
Нагельсманн самоустранился от разъяснительной и воспитательной работы с коллективом..., а спортдиру (Сахих-жичу) на это пох.
Поэтому Кану надо вначале ввалить люлей этим обоим, а уж потом беседовать с Нойером.
drug01
drug01 ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 12:32
Он отличный игрок как вратарь...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:31
Нойер абсолютно прав,так не делают!!! Кто как не влатари станут на защиту,тем более такой звездный,лучший в германии!!!
la-respect0
la-respect0
сегодня в 11:55
Похоже , ты действительно ничего в жизни не переживал )) , самая ужасная вещь...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:53
Комедия еврогейского режима.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:49
А он почти "ветеран" Баварии...Тапалович работал тренером вратарей Баварии с 2011 года. Он оставался на своей должности при Хосепе Гвардиоле, Юппе Хайнкесе, Ханс-Дитере Флике, Нике Коваче, Юлиане Нагельсмане и Карло Анчелотти.....НО когда это все должно было случиться...

Ну а так что, увы, даже Нойер должен понимать, что он зависимый от руководством команды футболист. Придет время и ему с внешними почестями, а по сути без объяснений отправят в отставку. Такова суть любого коммерческого предприятия, а футбол это более, чем коммерческая организация,...
112910415
112910415
сегодня в 11:44
в жизни, как обычно, нет гармонии
Namuri
Namuri ответ Obdulio Varela (раскрыть)
сегодня в 11:40
Еще будут такие игры, а в это время я спал.
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 11:38
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 11:36
    А ведь одной из косвенных причин увольнения могла послужить травма Мануэля полученная по собственной безалаберности.
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 11:36
    А кто такой Нойер ?
    sz3e3kyqq876
    sz3e3kyqq876 ответ Namuri (раскрыть)
    сегодня в 11:31
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 11:27
      Ну, уже можно сказать, что Нойер завершил свою карьеру выступлений на высшем уровне, а это значит может ехать доигрывать в Саудовскую Аравию.
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 11:20
      Всё может быть, даже любовь))))
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