Нойер раскритиковал одно из кадровых решений «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер раскритиковал решение своего клуба по поводу увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.
Этот удар сильно повлиял на меня. Данная новость появилась из ниоткуда. Я вообще ничего не понял. Это сбило меня с ног. Тони всегда был частью команды. Одиннадцать с половиной лет он работал не на меня, он работал на всю вратарскую группу, на тренерский штаб, на клуб. Мы всегда умели разделять работу и обычную жизнь.
Я был шокирован. Было ощущение, что у меня вырвали сердце. Самая жестокая вещь, которую я пережил за свою карьеру. А я прошел через многое. Но то, что произошло сейчас, — это уже другой уровень. Каждый из нашей вратарской группы был разорван на куски. Люди плакали. Думаю, этим все сказано. Мы, вратари, команда в команде, но Тони был популярен среди всего состава.
Ну а так что, увы, даже Нойер должен понимать, что он зависимый от руководством команды футболист. Придет время и ему с внешними почестями, а по сути без объяснений отправят в отставку. Такова суть любого коммерческого предприятия, а футбол это более, чем коммерческая организация,...
Ну а так что, увы, даже Нойер должен понимать, что он зависимый от руководством команды футболист. Придет время и ему с внешними почестями, а по сути без объяснений отправят в отставку. Такова суть любого коммерческого предприятия, а футбол это более, чем коммерческая организация,...
Неправильная, потому как выносить свой "Ай-яй-яй..." за пределы клуба (в прессу) - щелчок по имиджу "роттен".
Естественная, потому что никто его (всех вратарей) Мюнхена к такому кадровому решению не подготовил.
Резюме.
Нагельсманн самоустранился от разъяснительной и воспитательной работы с коллективом..., а спортдиру (Сахих-жичу) на это пох.
Поэтому Кану надо вначале ввалить люлей этим обоим, а уж потом беседовать с Нойером.
Неправильная, потому как выносить свой "Ай-яй-яй..." за пределы клуба (в прессу) - щелчок по имиджу "роттен".
Естественная, потому что никто его (всех вратарей) Мюнхена к такому кадровому решению не подготовил.
Резюме.
Нагельсманн самоустранился от разъяснительной и воспитательной работы с коллективом..., а спортдиру (Сахих-жичу) на это пох.
Поэтому Кану надо вначале ввалить люлей этим обоим, а уж потом беседовать с Нойером.