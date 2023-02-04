Нойер раскритиковал одно из кадровых решений «Баварии»

Голкипер «Баварии» раскритиковал решение своего клуба по поводу увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.

Этот удар сильно повлиял на меня. Данная новость появилась из ниоткуда. Я вообще ничего не понял. Это сбило меня с ног. Тони всегда был частью команды. Одиннадцать с половиной лет он работал не на меня, он работал на всю вратарскую группу, на тренерский штаб, на клуб. Мы всегда умели разделять работу и обычную жизнь.

Я был шокирован. Было ощущение, что у меня вырвали сердце. Самая жестокая вещь, которую я пережил за свою карьеру. А я прошел через многое. Но то, что произошло сейчас, — это уже другой уровень. Каждый из нашей вратарской группы был разорван на куски. Люди плакали. Думаю, этим все сказано. Мы, вратари, команда в команде, но Тони был популярен среди всего состава.