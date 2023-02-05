Голевой пас Головина помог «Монако» обыграть «Клермон»

«Клермон» уступил «Монако» в поединке 22-го тура Лиги 1 (0:2).
Гильермо Марипан открыл счет на 3-й минуте. Второй гол с паса россиянина Александра Головина забил Брель Эмболо на 13-й.
После матча «Клермон» идет на 10-м месте (30 баллов), «Монако» занимает 4-ю позицию (44 очка).
И как некоторые шутили - ЯНус выиграет со счетом 3:0, это то, что я обещаю тебе.
И как некоторые шутили - ЯНус выиграет со счетом 3:0, это то, что я обещаю тебе.
Кстати, на мой взгляд, это даже подло предлагать включать месяц где уже достигнут успех, но "забыть" про предыдущий где был провал и последнее место в группе.
Полностью согласен, по поводу игры в долгую. Если хотите 4 месяца - пожалуйста: март, апрель, май и июнь. Всё по-честному - с нуля.
И раз уж вы так и не удалили меня из игнора - замечу, что протон - пишет все буквы маленькими, а не так как сделали вы. И к вам, он, кстати, обращается с большой.
Кстати, на мой взгляд, это даже подло предлагать включать месяц где уже достигнут успех, но "забыть" про предыдущий где был провал и последнее место в группе.
Полностью согласен, по поводу игры в долгую. Если хотите 4 месяца - пожалуйста: март, апрель, май и июнь. Всё по-честному - с нуля.
И раз уж вы так и не удалили меня из игнора - замечу, что протон - пишет все буквы маленькими, а не так как сделали вы. И к вам, он, кстати, обращается с большой.
6 игр в новом году...3 результативных действия...не круть конечно...но что то...
Главное Монако ни разу не проиграли за эти 6 игр...
3 последних матча играет по 90 минут...
Ждём новых результатов...удачи..!!
6 игр в новом году...3 результативных действия...не круть конечно...но что то...
Главное Монако ни разу не проиграли за эти 6 игр...
3 последних матча играет по 90 минут...
Ждём новых результатов...удачи..!!
Когда то надо было начать играть)
Когда то надо было начать играть)