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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

Голевой пас Головина помог «Монако» обыграть «Клермон»

сегодня, 16:55
КлермонЛоготип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Клермон» уступил «Монако» в поединке 22-го тура Лиги 1 (0:2).

Гильермо Марипан открыл счет на 3-й минуте. Второй гол с паса россиянина Александра Головина забил Брель Эмболо на 13-й.

После матча «Клермон» идет на 10-м месте (30 баллов), «Монако» занимает 4-ю позицию (44 очка).

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 18:54
Теперь точно в реаль или борселону на лаффку шлифовщиком.
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:08
Это не только мотор а моторище!!!
BDA8181
BDA8181 ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 18:01
Там уже давно армейского нет.
matrix333
matrix333
сегодня в 17:59
Пусть с марта по май там играют: shlomo, Ironigor, Gahi, 1984, протон хотя бы раз в жизни, если нет, значит клоны будут работать еще несколько месяцев.
matrix333
matrix333
сегодня в 17:55
    matrix333
    matrix333
    сегодня в 17:45
    В январе, в группе без призов, играл не по настоящему, потому что я заботился о призах. Там я играл условно, чтобы узнать как там все устроено. Это не провал ДОРОГОЙ, я там мог "играть" как все вы, а зачем? Но следующая весна станет весьма тежелой для вас в КП.
    sova147
    sova147
    сегодня в 17:43
    Головин радует своей армейской школой!!!!
    matrix333
    matrix333
    сегодня в 17:39
    1984 год, мы будем играть с марта по май, в этом противостоянии не будет ничьей.
    И как некоторые шутили - ЯНус выиграет со счетом 3:0, это то, что я обещаю тебе.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 17:26
    Молодчина! Так держать!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 17:20
    Александр Головин, это мотор команды.
    Namuri
    Namuri ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 17:14
    Здравствуйте. Сегодня поменял 3, но завтра поменяю еще 3, уже сказал почему. Пожалуйста, подождите еще день и отправляйте письма с 7 февраля. 8 у меня работают, но есть еще 3.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 17:09
    Ну что сказать кроме как "КРАСАВЧИК"... удачи в дальнейшем!
    1 984
    1 984
    сегодня в 17:09
    Я не согласен по поводу игры в феврале. И дело даже не в том, у вас уже залетела ставка с высоким кэфом, а в том, что турнир уже идёт и я начал его с определённой тактикой. Если бы я заранее знал про дуэль - то играл бы по другому.
    Кстати, на мой взгляд, это даже подло предлагать включать месяц где уже достигнут успех, но "забыть" про предыдущий где был провал и последнее место в группе.
    Полностью согласен, по поводу игры в долгую. Если хотите 4 месяца - пожалуйста: март, апрель, май и июнь. Всё по-честному - с нуля.
    И раз уж вы так и не удалили меня из игнора - замечу, что протон - пишет все буквы маленькими, а не так как сделали вы. И к вам, он, кстати, обращается с большой.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Namuri (раскрыть)
    сегодня в 17:05
    Здравствуйте. Необходимо чтобы Вы указали в настройках каждом выигравшего аккаунта реальный адрес электронной почты - это нужно так как будем рассылать письма на каждый привязанный e-mail.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 17:04
    Вроде набрал форму...
    6 игр в новом году...3 результативных действия...не круть конечно...но что то...
    Главное Монако ни разу не проиграли за эти 6 игр...
    3 последних матча играет по 90 минут...
    Ждём новых результатов...удачи..!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 17:02
    Молодец!
    Когда то надо было начать играть)
    Гость
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