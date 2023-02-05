«Наполи» крупно обыграл «Специю» в Серии А

«Специя» уступила «Наполи» в матче 21-го тура Серии А (0:3).
Хвича Кварацхелия открыл счет на 47-й минуте, реализовав пенальти, а затем Виктор Осимхен оформил дубль, отличившись на 68-й и 73-й минуте.
После матче «Специя» идет на 17-м месте (18 очков), «Наполи» лидирует (56 баллов).
Мы можем и в марте соревноваться, но начнем с февраля. В прошлом месяце я не анализировал матчи аккаунта, который был в группе без призов. Я видел, что большинство пользователей там играло на волнах 1.1-1.9, и мне было неинтересно. Но поскольку протон, как он там выбрал свой ник, неоднократно писал о противостоянии, пусть играет в марте в той группе, где мы сейчас, если он верит в равенство конкуренции.
А в феврале, мы с Вами будем играть до конца. И еще один момент: будем играть до конца мая, чтобы считать на дальной дистанции. Февраль, Март, Апрель, Май. Тогда и узнаем все.
Мы можем и в марте соревноваться, но начнем с февраля. В прошлом месяце я не анализировал матчи аккаунта, который был в группе без призов. Я видел, что большинство пользователей там играло на волнах 1.1-1.9, и мне было неинтересно. Но поскольку протон, как он там выбрал свой ник, неоднократно писал о противостоянии, пусть играет в марте в той группе, где мы сейчас, если он верит в равенство конкуренции.
А в феврале, мы с Вами будем играть до конца. И еще один момент: будем играть до конца мая, чтобы считать на дальной дистанции. Февраль, Март, Апрель, Май. Тогда и узнаем все.
Осимхен, по-прежнему главное действующее лицо Наполи.
Осимхен, по-прежнему главное действующее лицо Наполи.
За скромное вознаграждение готов дуэлянтам предложить свои услуги: секунданта, могильщика (с отпеванием), шерифа, мирового судьи и т.д.
Качество эскорта подтверждается печатью многих лет и отсутствием рекламаций...)))
За скромное вознаграждение готов дуэлянтам предложить свои услуги: секунданта, могильщика (с отпеванием), шерифа, мирового судьи и т.д.
Качество эскорта подтверждается печатью многих лет и отсутствием рекламаций...)))