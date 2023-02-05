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«Наполи» крупно обыграл «Специю» в Серии А

сегодня, 16:25
СпецияЛоготип футбольный клуб Специя0 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Специя» уступила «Наполи» в матче 21-го тура Серии А (0:3).

Хвича Кварацхелия открыл счет на 47-й минуте, реализовав пенальти, а затем Виктор Осимхен оформил дубль, отличившись на 68-й и 73-й минуте.

После матче «Специя» идет на 17-м месте (18 очков), «Наполи» лидирует (56 баллов).

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 17:42
Не мудрено. Лидер обыграл 17ю команду чемпионата.
112910415
112910415
сегодня в 17:40
химически чистое лидерство !
Capral
Capral ответ АТГ (раскрыть)
сегодня в 17:18
Рон забивал на разных уровнях, в ЛЧ- в том числе!!! Рон играл за сб.Португалии и становился ЧЕ!!! Рон играл в лучших клубах Европы!!! Поэтому, сравнивать примитивного грузина со ЗВЕЗДОЙ мирового уровня- некорректно.
Capral
Capral
сегодня в 17:14
По большому счёту, около половины команд Серии А- лишние в чемпионате...
АТГ
АТГ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:03
Ну Рон так великим стал 🙃
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:51
Полностью согласен, забить с пенальти откровенному аутсайдеру- это достижение!!!
Namuri
Namuri
сегодня в 16:50
1984, хорошо что в цифрах нет маленьких букв. Он сам написал свой ник с маленькой буквы, я даже как-то его поднял. Вот некоторые из вас написали мое имя с маленькой буквы в рази больше, но я на это так не реагировал, потому что я давно знаю все характеры юзеров, и *анипулятивные сообщения, направленные на снижение репутации - меня не волнуют.

Мы можем и в марте соревноваться, но начнем с февраля. В прошлом месяце я не анализировал матчи аккаунта, который был в группе без призов. Я видел, что большинство пользователей там играло на волнах 1.1-1.9, и мне было неинтересно. Но поскольку протон, как он там выбрал свой ник, неоднократно писал о противостоянии, пусть играет в марте в той группе, где мы сейчас, если он верит в равенство конкуренции.

А в феврале, мы с Вами будем играть до конца. И еще один момент: будем играть до конца мая, чтобы считать на дальной дистанции. Февраль, Март, Апрель, Май. Тогда и узнаем все.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:46
Грузин походу уже только с пенальти может забить, даже инвалидной Специи.
Осимхен, по-прежнему главное действующее лицо Наполи.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:45
Мало кто верил в Специю.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:44
Ещё бы специю не обыграть... Хотя... Эвертон показал как вставляется пушечный шомпол в ствол...)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:37
Господа!

За скромное вознаграждение готов дуэлянтам предложить свои услуги: секунданта, могильщика (с отпеванием), шерифа, мирового судьи и т.д.
Качество эскорта подтверждается печатью многих лет и отсутствием рекламаций...)))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:34
ХВИЧА! ХВИЧА! ХВИЧА! Грузинский гений снова затащил..... Неаполитанцы улетели в лютый отрыв в таблице – 16 очков от «Ромы» и «Интера». А все благодаря Кварацхелии – 1+1 в матче со «Специей» ... Банда Спаллетти кошмарит всю Серию А .
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