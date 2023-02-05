«Реал» проиграл «Мальорке»

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сегодня, 17:57

«Реал» уступил «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.

На 13-й минуте собственные ворота поразил футболист мадридцев Начо. На 59-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти и упустил шанс сравнять счет.

«Реал» идет на 2-м месте с 45 очками и отстает от «Барселоны» на 5 баллов. «Мальорка» занимает 10-е место с 28 очками.