«Реал» проиграл «Мальорке»

«Реал» уступил «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.
На 13-й минуте собственные ворота поразил футболист мадридцев Начо. На 59-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти и упустил шанс сравнять счет.
«Реал» идет на 2-м месте с 45 очками и отстает от «Барселоны» на 5 баллов. «Мальорка» занимает 10-е место с 28 очками.
Как-то уже нас всех в этом сезоне приучили некогда великие топ клубы к таким поворотам, и перестаёшь удивляться таким вот матчам, где явный фаворит проигрывает, так ещё и не может забить даже гол престижа. Этот сезон вообще какой-то аномальный для топ клубов не только в Серии А и Испанской Примеры, но и почти во всех Европейских чемпионатах. А может этим и хорош футбол⚽️? Всем Добра!
Как-то уже нас всех в этом сезоне приучили некогда великие топ клубы к таким поворотам, и перестаёшь удивляться таким вот матчам, где явный фаворит проигрывает, так ещё и не может забить даже гол престижа. Этот сезон вообще какой-то аномальный для топ клубов не только в Серии А и Испанской Примеры, но и почти во всех Европейских чемпионатах. А может этим и хорош футбол⚽️? Всем Добра!