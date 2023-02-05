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«Реал» проиграл «Мальорке»

сегодня, 17:57
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» уступил «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.

На 13-й минуте собственные ворота поразил футболист мадридцев Начо. На 59-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти и упустил шанс сравнять счет.

«Реал» идет на 2-м месте с 45 очками и отстает от «Барселоны» на 5 баллов. «Мальорка» занимает 10-е место с 28 очками.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 19:49
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
    сегодня в 19:46
    Ты все правильно говоришь. Лично тебе не нравится такие победы но мне например такие победы больше нравятся. Не всегда интересно когда выигрывает сильные команды а реал по составу не был сильным но по духу и самое главное по результату они стали чемпионами.

    Но не понимаю почему ты назвал их победу не заслуженной. С Судейством особых ошибок не было. Какие то регламенты реал не нарушал. От того что они отыгрывали 2, 3 гола за тайм это не значит что победа не заслуженная
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 19:31
    Кому вообще в голову пришло...дать бить пенальти в ворота Мальорки воспитаннику Мальорки...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 19:18
    Мальорка нынче очень крепка, даже Реал может пощипать.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 19:08
    Конечно обыграют,что то Реал вобще,чудить стали!!!!
    galem72
    galem72
    сегодня в 19:04
    Обстановка в Мадриде всё больше накаляется, а отец Карло теряет контроль над ситуацией и составом. Думаю, судьба Анчелотти в клубе уже решена.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 19:03, ред.
    «Реал» уступил «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.
    Как-то уже нас всех в этом сезоне приучили некогда великие топ клубы к таким поворотам, и перестаёшь удивляться таким вот матчам, где явный фаворит проигрывает, так ещё и не может забить даже гол престижа. Этот сезон вообще какой-то аномальный для топ клубов не только в Серии А и Испанской Примеры, но и почти во всех Европейских чемпионатах. А может этим и хорош футбол⚽️? Всем Добра!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 19:01
    Впереди 18 матчей, рано о чём либо говорить.
    b6edr3nwdgcz
    b6edr3nwdgcz
    сегодня в 18:57
    Опять двадцать пять...
    3ton
    3ton
    сегодня в 18:56
    Хороший счет )))
    Барселоне надо пользоваться осечкой Реала и делать задел в 8 очков
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 18:52
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 18:49
    Думаю с ЛаЛигой можно попращаться если сегодня Барселона обыграет Севилью
    8 очков отыграть практически невозможно, тем более что Барса почти не пропускает!
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    сегодня в 18:43
    Я не люблю побед не по игре... Победу у них никто не отнимет, но по игре они не были лучшими.. Самотдача, фарт, Бензема, Анчелотти как тренер, навал в конце многих матчей это всё было на стороне Реала... За это им респект... Но чемпионской, командной, креативной, атакующей игры они не показали... Такие победы я не жалую... Это моё личное мнение... Уговаривать его менять - бесполезно..
    matrix333
    matrix333 ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 18:40
    Кто Вы такой и как Вас звать, чтобы диктовать какие то условия?????

    Я полубог ЯНус, как вы все любите называть.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 18:37
    Уже и не знаешь на что ставить!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
    сегодня в 18:34
    А почему не заслуженная?
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 18:34, ред.
    Это твоё личное мнение... Реал в ЛЧ в прошлом году обыграл всех соперников только по счёту, но никого по игре .. ЛЧ он вытянул на зубах и на фарте... Команда просела функционально, это заметно по физической готовности... Игры нет... Такое ощущение, что и мотивацию всю оставили в прошлом году... Это прогнозировалось... Изменить ситуацию могли 2-3 покупки, но их нет, как и нет Мбаппе... Что касается ЧМ, то что помешало топовой Франции в отличной форме в финале разобраться с Аргентиной именно по игре... Никто Аргентину на ЧМ не превзошёл по игре в очных поединках... Даже твоя "топовая" Франция... При этом арги себе соперников не выбирали... Доказывать обратное мне не нужно... Не люблю пустую болтавню... Будь здоров...
    Баджо Роберто22
    Баджо Роберто22
    сегодня в 18:33
    В этом году Реал может забыть о чемпионате даже и о Кубке
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:32
    что-то нереальное творится ... )
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 18:31
    Это радует)
    Есть шанс оторваться от них.
    Барселоне сегодня удачи, надеюсь не подведут
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:24
    Чё-то Реал сыпаться начал...
    dok66
    dok66
    сегодня в 18:21
    Была возможность подтянуться к Барсе , вышло наоборот . Как бы сегодня Севилья под каток не попала .
    Malhira
    Malhira ответ 1 984 (раскрыть)
    сегодня в 18:21
    Да на фиг он тебе нужен с этой дуэлью? Я понимаю помериться силами с профессионалом или просто сильным игроком. Но этот же или ребенок или глупец возомнивший из себя паупа великого, так я буду а так не буду. Забей ты на него.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:20
    Звучит, как падение шкафа).
    shlomo
    shlomo ответ matrix333 (раскрыть)
    сегодня в 18:19
    А Вы немного не охренели от безнаказанности????... Кто Вы такой и как Вас звать, чтобы диктовать какие то условия????? Радуйтесь, что Вас хоть куда то приглашают... а по поводу клонов, да хоть 300 заводите.... мне лично наплевать и размазать....
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
    сегодня в 18:18
    Более неадекватного мнения я не слышал ещё. В прошлом году Реал добился самой трудовой победы в истории Лиги Чемпионов. По пути смял всех соперников, которые изначально превосходили его по игровой форме.

    Если уж говорить о незаслуженных победах, то это когда становишься чемпионом мира, обыгрывая всякие Австралии, а первый топовый соперник в отличной форме тебе попадается только в финале.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 18:14
    ABir
    ABir
    сегодня в 18:12
    С такими темпами Реал рискует лишить нас удовольствия наблюдать за борьбой за первое место в Ла Лиге
    matrix333
    matrix333
    сегодня в 18:08
    протон /
    1984 / ——————————— март, апрель, май ———— группа без призов.
    я /

    Если нет, я не согласен.
    jhv9n8vfr3bx
    jhv9n8vfr3bx
    сегодня в 18:06
    Судя по игре Реал сам привёз себе поражение, но потеря очков пока терпима
    Гость
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