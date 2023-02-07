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ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Кубок 2022/2023

«Зандхаузен» Жирова уступил «Фрайбургу» в Кубке Германии

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minai
minai
сегодня в 23:14
«Зандхаузен» Жирова - очень смешно. Жиров наверное купил этот клуб.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:49
Угрюмая игра Фрайбурга , хоть и победили .
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 22:48
Доброго вечера товарищ!

Если не устраивает "Я", включай повышенную и в мои комменты - там "Мну"!))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 22:41, ред.
Благодарю.
Вопрос исчерпан.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 22:40
Спасибо!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 22:39
Я наверное не так понимаю правила...
Тотал Больше трёх это подразумевается, что в поединке будет забито не менее трех голов, то есть ТРИ и более?
Gahi
Gahi ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:35
Добрый вечер, чтобы ваша ставка ТБ3 прошла нужен счёт больше трех это 3-1, 2-2 итд, а так как в этом матче было забито всего 3 гола то это возврат ставки. Удачи Вам в следующих матчах.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:33
Доброго вечера. На этот матч Вы сделали ряд ставок, по той что возврат сработало как надо с учётом того на что Вы поставили (тотал больше 3).
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:25
Доброй ночи!

Фьюче 3 : 0 Банк Египет
В КП у меня стоял ТБ3
Можно узнать почему вернули очки и не засчитали ставку?
Шуnя771
Шуnя771 ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 22:22
))))) Не более)
sova147
sova147 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:15
а кто наши то????
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:11
Наши проиграли вашим)))
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