«Зандхаузен» Жирова уступил «Фрайбургу» в Кубке Германии

Последние штрихи перед возобновлением сезона.

Интересную встречу подарит нам 20 тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости

В 23 туре АПЛ «Борнмут» принимает на своем поле «Ньюкасл Юнайтед». Мы предлагаем