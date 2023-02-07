«Зандхаузен» Жирова уступил «Фрайбургу» в Кубке Германии

«Зандхаузен», в котором выступает российский защитник Александр Жиров, проиграл «Фрайбургу» в 1/8 финала Кубка Германии (0:2).
На 87-й минуте автоголом отметился Хамади Аль-Гаддиуи, а на 90+5-й забил Нильс Петерсен.
|Зандхаузен0 : 2Фрайбург
|Матч завершен
«Зандхаузен», в котором выступает российский защитник Александр Жиров, проиграл «Фрайбургу» в 1/8 финала Кубка Германии (0:2).
На 87-й минуте автоголом отметился Хамади Аль-Гаддиуи, а на 90+5-й забил Нильс Петерсен.
Если не устраивает "Я", включай повышенную и в мои комменты - там "Мну"!))
Если не устраивает "Я", включай повышенную и в мои комменты - там "Мну"!))
Вопрос исчерпан.
Вопрос исчерпан.
Тотал Больше трёх это подразумевается, что в поединке будет забито не менее трех голов, то есть ТРИ и более?
Тотал Больше трёх это подразумевается, что в поединке будет забито не менее трех голов, то есть ТРИ и более?
Фьюче 3 : 0 Банк Египет
В КП у меня стоял ТБ3
Можно узнать почему вернули очки и не засчитали ставку?
Фьюче 3 : 0 Банк Египет
В КП у меня стоял ТБ3
Можно узнать почему вернули очки и не засчитали ставку?