«Сочи» крупно обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

1675698832

сегодня, 18:53

«Сочи» одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (3:0).

Никита Бурмистров на 11-й минуте открыл счёт. Лука Джорджевич на 16-й забил второй гол сочинцев. Владислав Сарвели на 58-й установил окончательный счёт. Денис Терентьев у ростовчан на 38-й получил красную карточку.