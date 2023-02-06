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«Сочи» крупно обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

сегодня, 18:53
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Сочи» одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (3:0).

Никита Бурмистров на 11-й минуте открыл счёт. Лука Джорджевич на 16-й забил второй гол сочинцев. Владислав Сарвели на 58-й установил окончательный счёт. Денис Терентьев у ростовчан на 38-й получил красную карточку.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:23
На этот вопрос, я уже ответил...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:22
Главное, чтобы эта рука в казну не залезла.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:21
А покажи мне человека работающего бесплатно.
sova147
sova147
сегодня в 20:17
Старый лис Бердыев переиграл Карпина!!!!! Ждем с нетерпением начало чемпионата будет очень интересно
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:15
Ты всё о профессиональных качествах,а я о человеческих.Главная его "ахиллесова пята"- жажда власти и распоряжение финансами.Хотя с этими хозяевами клуба ему тягаться не под силу и,возможно,это осознание удержит его от попыток заработать себе ещё кусочек места под солнцем.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:05
Курбан не эксперементатор- он реалист и прагмат, поэтому, думаю не перемудрит.
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:01
Главное,чтобы не намудрил,а ещё хуже-не перемудрил.Что с ним случается.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 19:58
Я никогда не был фанатом Бердыева и сейчас им не являюсь. Я только за то, чтобы в российском футболе было больше- настоящих, мудрых тренеров, коим, безусловно является БЕРДЫЕВ!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:54
Валера маладес,пощекотал под гусеницами иранского тракториста.И его фанаты сразу возбудились...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:41
Мне в этом матче игра Сочи очень понравилась. Хороший темп, много передач вперед , грамотная игра в обороне. Если так дело пойдет дальше, то Сочи поднимется определенно!
Capral
Capral ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 19:39
Стандартная отмазка для проигравших...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:37
Ростов и не играл вовсе...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:24
Бердыев переиграл Валеру....

Первый тайм получился насыщенным. Сочи со стартовым свистком включили активный прессинг и к 16-й минуте дважды наказали соперника, поразив ворота Песьякова (после отбора на чужой половине поля...!!!!!). Постепенно Ростов пришёл к себя и начал много владеть мячом, но тут что-то не срослось у Терентьева (начал он грубо и часто фолить и как итог КК... подставил команду и оставил в меньшинстве).....

Во втором тайме Сочи довольно быстро сделали счёт крупным, а потом просто играли в контроль мяча. Ростов старался, однако ничего в атаке у него так и не получилось. Видно, что нагрузки у Валерия Карпина сейчас помощнее, чем у "барсов". Сочинская команда выглядела намного легче и заслуженно сегодня победила.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:22
Морально у Ростова попадос
Capral
Capral
сегодня в 19:13
С интересом жду игру Спартак-Краснодар!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:08
Надеюсь Ростов своё в чемпионате возьмёт
Capral
Capral
сегодня в 19:06
И всё-таки, рука Курбана видна! Его стиль, рисунок, сегодня были очевидны! Даже после ухода Нобоа после 1 тайма, качество игры не поменялось в худшую сторону. Конечно, Курбану нужно усиление. Даже такому мудрому тренеру нужен качественный "материал". Кто бы что не говорил, как бы завистники не скрежетали зубами, но Бердыев- большой Строитель!!! Все его команды имеют легко узнаваемый стиль. Курбан- стратег, тактик! Не знаю, чем закончится его работа в Сочи и какое место займет команда, но, я лично- желаю Бердыеву удачи и с нетерпением жду, что, сейчас покажет Мэтр, чем удивит!!! Сегодня, я увидел снова Бердыева и он мне- очень понравился!!!
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