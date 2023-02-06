«Сочи» крупно обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Сочи» одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (3:0).
Никита Бурмистров на 11-й минуте открыл счёт. Лука Джорджевич на 16-й забил второй гол сочинцев. Владислав Сарвели на 58-й установил окончательный счёт. Денис Терентьев у ростовчан на 38-й получил красную карточку.
Первый тайм получился насыщенным. Сочи со стартовым свистком включили активный прессинг и к 16-й минуте дважды наказали соперника, поразив ворота Песьякова (после отбора на чужой половине поля...!!!!!). Постепенно Ростов пришёл к себя и начал много владеть мячом, но тут что-то не срослось у Терентьева (начал он грубо и часто фолить и как итог КК... подставил команду и оставил в меньшинстве).....
Во втором тайме Сочи довольно быстро сделали счёт крупным, а потом просто играли в контроль мяча. Ростов старался, однако ничего в атаке у него так и не получилось. Видно, что нагрузки у Валерия Карпина сейчас помощнее, чем у "барсов". Сочинская команда выглядела намного легче и заслуженно сегодня победила.
Первый тайм получился насыщенным. Сочи со стартовым свистком включили активный прессинг и к 16-й минуте дважды наказали соперника, поразив ворота Песьякова (после отбора на чужой половине поля...!!!!!). Постепенно Ростов пришёл к себя и начал много владеть мячом, но тут что-то не срослось у Терентьева (начал он грубо и часто фолить и как итог КК... подставил команду и оставил в меньшинстве).....
Во втором тайме Сочи довольно быстро сделали счёт крупным, а потом просто играли в контроль мяча. Ростов старался, однако ничего в атаке у него так и не получилось. Видно, что нагрузки у Валерия Карпина сейчас помощнее, чем у "барсов". Сочинская команда выглядела намного легче и заслуженно сегодня победила.