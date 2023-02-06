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«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

сегодня, 21:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Спартак» победил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ (4:0).

«Красно-белые» вышли вперёд на 22-й минуте благодаря голу Павла Мелёшина. На 59-й забитым мячом отметился Антон Зиньковский. Шамар Николсон на 81-й увеличил преимущество своей команды. На 83-й с пенальти отличился Кейта Бальде.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 23:20
Хоккейный Спартак был хорош при Б.П.Кулагине!!! Армейскую тройку в Спартаке я не видел, а вот кулагинский Спартак, в начале 80-х, помню отлично!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:20
Подготовка идёт в хорошем направлении, надеюсь в чемпионате и кубке Спартак ещё себя проявит
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:48
Даже не знаю болел бы Сергей Довлатов за сегодняшний Зенит...думаю нет)...он и болел то за спорт по своему, по особенному...
ABir
ABir
сегодня в 22:48
Не очень сильно напрягаясь, с удовольствием Спартак разгромил главного конкурента в борьбе за Кубок, Игра понравилась, так и продолжайте.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:47
Всех наших с победой ! Побеждать всегда приятно ,особенно на фоне хоккейного Спартака . Все молодцы ! А Игнатову скамейка обеспечена . Он -самое слабое звено .
Женька Strenadko
Женька Strenadko ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 22:44
дай бог чтоб забрали кубок
makkie
makkie
сегодня в 22:34
Хороший, зрелищный матч получился.

Это сборы, поэтому результат не столь важен. Но приятно, что смогли забить 4 мяча сильному сопернику. Причём трижды поразили ворота во втором тайме, когда у быков вышла практически вся основа. А у Спартака, наоборот, состав ближе к резервному.
Отметил бы все забитые голы. И выстрел издали от Мелёшина, и ложный замах от Николсона и чудо-проход от Леонеля Зиньковского. Молодцы!

Главное перенести настрой и тактику в официальные матчи. Ждём возобновления чемпионата!
Futurista
Futurista
сегодня в 22:26
Неплохо для начала...всех КБ с победой!...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:18
Чем лично для меня хороши такие матчи. Они не мешают читать Сергея Довлатова. Ориентируешься только на комментаторов. Если повысили голос, значит можно взглянуть на экран, посмотреть, что происходит. Если монотонное жужжание с их стороны - продолжаешь читать.
По-моему, таких ребят с иссиня - чёрной кожей в нашем чемпионате ещё не было. С ними интересно. Я имею ввиду не цвет кожи, а футбол, который они показывают.
На душЕ потеплело, когда увидел, как футболисты "Спартака" после игры прошли мимо трибуны со своими немногочисленными болельщиками и обменялись с ними рукопожатиями.
О матче - ничего, игра товарищеская (контрольная) ни к чему не обязывала. Все старались, не филонили, этого вполне достаточно.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:13
Спартак решил забрать этот кубок.
РусБрянск
РусБрянск
сегодня в 22:07
Молодцы ребята,надеюсь в чемпионате тоже так будете радовать.
Capral
Capral
сегодня в 21:58
Спартак продолжает приятно удивлять. Приятна глазу игра КБ во всех линиях. А вот Краснодар не впечатлил. Командной игры нет, только индивидуальные действия отдельных техничных игроков. В защите- катастрофа...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:57
Спартак играл отлично. Отмечу, что в любой момент у владеющего мячом спартаковца есть два-три адресата для острого паса. Открываются прекрасно, что создает возможность для быстрой игры. Молодцы!
monah-10
monah-10
сегодня в 21:54
Зиньковский то что сделал, аля Рональдиньо. Красавец.
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