«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

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сегодня, 21:53

«Спартак» победил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ (4:0).

«Красно-белые» вышли вперёд на 22-й минуте благодаря голу Павла Мелёшина. На 59-й забитым мячом отметился Антон Зиньковский. Шамар Николсон на 81-й увеличил преимущество своей команды. На 83-й с пенальти отличился Кейта Бальде.