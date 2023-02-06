«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» победил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ (4:0).
«Красно-белые» вышли вперёд на 22-й минуте благодаря голу Павла Мелёшина. На 59-й забитым мячом отметился Антон Зиньковский. Шамар Николсон на 81-й увеличил преимущество своей команды. На 83-й с пенальти отличился Кейта Бальде.
По-моему, таких ребят с иссиня - чёрной кожей в нашем чемпионате ещё не было. С ними интересно. Я имею ввиду не цвет кожи, а футбол, который они показывают.
На душЕ потеплело, когда увидел, как футболисты "Спартака" после игры прошли мимо трибуны со своими немногочисленными болельщиками и обменялись с ними рукопожатиями.
О матче - ничего, игра товарищеская (контрольная) ни к чему не обязывала. Все старались, не филонили, этого вполне достаточно.
По-моему, таких ребят с иссиня - чёрной кожей в нашем чемпионате ещё не было. С ними интересно. Я имею ввиду не цвет кожи, а футбол, который они показывают.
На душЕ потеплело, когда увидел, как футболисты "Спартака" после игры прошли мимо трибуны со своими немногочисленными болельщиками и обменялись с ними рукопожатиями.
О матче - ничего, игра товарищеская (контрольная) ни к чему не обязывала. Все старались, не филонили, этого вполне достаточно.
Это сборы, поэтому результат не столь важен. Но приятно, что смогли забить 4 мяча сильному сопернику. Причём трижды поразили ворота во втором тайме, когда у быков вышла практически вся основа. А у Спартака, наоборот, состав ближе к резервному.
Отметил бы все забитые голы. И выстрел издали от Мелёшина, и ложный замах от Николсона и чудо-проход от Леонеля Зиньковского. Молодцы!
Главное перенести настрой и тактику в официальные матчи. Ждём возобновления чемпионата!
Это сборы, поэтому результат не столь важен. Но приятно, что смогли забить 4 мяча сильному сопернику. Причём трижды поразили ворота во втором тайме, когда у быков вышла практически вся основа. А у Спартака, наоборот, состав ближе к резервному.
Отметил бы все забитые голы. И выстрел издали от Мелёшина, и ложный замах от Николсона и чудо-проход от Леонеля Зиньковского. Молодцы!
Главное перенести настрой и тактику в официальные матчи. Ждём возобновления чемпионата!