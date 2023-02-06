«Динамо» разгромило «Енисей» в контрольном матче

«Динамо» обыграло «Енисей» (4:1) в товарищеском матче.
На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. На 49-й минуте Федор Смолов удвоил преимущество московского клуба, а на 55-й минуте Смолов оформил дубль. На 63-й минуте свой второй мяч забил и Гладышев.
«Енисей» сумел забить гол престижа на 105-й минуте. Отметился полузащитник Никита Раздорских.
Формат матча был: 45-30-45-30, итого 150 минут.
Это уже некое совсем уж новое слово в тренировочном процессе)
Действительно, благодаря такому формату через один живой матч можно пропустить максимальное количество игроков с содержательным количеством игрового времени для каждого из них.
Много ли полезного это даёт тренерским штабам- ну, им виднее.
Во всяком случае, динамовский ТШ с удовольствием пользуется подобными форматами и помимо общей массы игроков просматривает много различных игровых сочетаний..
По игре.
Связка Смолов-Гладышев сработала несколько раз, в том числе с голами.
Ещё год назад было заметно, что уровень взаимопонимания на поле у этой парочки весьма высок, они друга друга видят затылками и остаётся только сожалеть, что в официальных матчах у них слишком редко появляется возможность получить игровое время вместе.
Из молодых игроков, помимо Майсторовича, уверенная игра которого становится уже общим местом, неплохое впечатление сегодня произвёли также Боков, Бессмертных и Зазвонкин, по крайней мере эпизодами, т.е. к концу второго сбора кое-кто из динамовской молодёжи потихоньку продышался)
Зато вызывают немало нареканий некоторые игроки основы и подосновы, в частности Нгамалё, Макаров, Гагнидзе и Фернандес, игровая форма которых пока далековата от приемлемой.
Сегодня команда едет домой, потом остаётся последний 10-дневный сбор зимы, возобновление сезона не за горами и всем им надо бы существенно прибавлять..
Формат матча был: 45-30-45-30, итого 150 минут.
Это уже некое совсем уж новое слово в тренировочном процессе)
Действительно, благодаря такому формату через один живой матч можно пропустить максимальное количество игроков с содержательным количеством игрового времени для каждого из них.
Много ли полезного это даёт тренерским штабам- ну, им виднее.
Во всяком случае, динамовский ТШ с удовольствием пользуется подобными форматами и помимо общей массы игроков просматривает много различных игровых сочетаний..
По игре.
Связка Смолов-Гладышев сработала несколько раз, в том числе с голами.
Ещё год назад было заметно, что уровень взаимопонимания на поле у этой парочки весьма высок, они друга друга видят затылками и остаётся только сожалеть, что в официальных матчах у них слишком редко появляется возможность получить игровое время вместе.
Из молодых игроков, помимо Майсторовича, уверенная игра которого становится уже общим местом, неплохое впечатление сегодня произвёли также Боков, Бессмертных и Зазвонкин, по крайней мере эпизодами, т.е. к концу второго сбора кое-кто из динамовской молодёжи потихоньку продышался)
Зато вызывают немало нареканий некоторые игроки основы и подосновы, в частности Нгамалё, Макаров, Гагнидзе и Фернандес, игровая форма которых пока далековата от приемлемой.
Сегодня команда едет домой, потом остаётся последний 10-дневный сбор зимы, возобновление сезона не за горами и всем им надо бы существенно прибавлять..
Бросается в глаза новинка - резко увеличилось игровое время - 150 минут..., к традиционным, максимальным 120 минутам добавили 30...
Плохо это или хорошо и как приживется - время покажет, но настороженность вызывает нагрузка (в начале сезона) на тех игроков которые отбегают чистыми свыше 90 минут...
Что касается спарринг партнера тоже оставляет желать лучшего. Динамо сейчас по меркам РПЛ входит в пятерку сильнейших (4 место по итогам...) могли бы, при всём уважении к Енисею, подыскать и посолиднее партнёров.
Бросается в глаза новинка - резко увеличилось игровое время - 150 минут..., к традиционным, максимальным 120 минутам добавили 30...
Плохо это или хорошо и как приживется - время покажет, но настороженность вызывает нагрузка (в начале сезона) на тех игроков которые отбегают чистыми свыше 90 минут...
Что касается спарринг партнера тоже оставляет желать лучшего. Динамо сейчас по меркам РПЛ входит в пятерку сильнейших (4 место по итогам...) могли бы, при всём уважении к Енисею, подыскать и посолиднее партнёров.