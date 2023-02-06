«Динамо» разгромило «Енисей» в контрольном матче

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сегодня, 14:01

«Динамо» обыграло «Енисей» (4:1) в товарищеском матче.

На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. На 49-й минуте Федор Смолов удвоил преимущество московского клуба, а на 55-й минуте Смолов оформил дубль. На 63-й минуте свой второй мяч забил и Гладышев.

«Енисей» сумел забить гол престижа на 105-й минуте. Отметился полузащитник Никита Раздорских.