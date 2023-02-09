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«Реал» переиграл «Аль-Ахли» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:00
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Египетский «Аль-Ахли» уступил «Реалу» в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира (1:4).

Винисиус Жуниор открыл счет на 42-й минуте. На 46-й Федерико Вальверде удвоил преимущество команды. У хозяев отличился на 65-й Али Маалул с пенальти. Лука Модрич на 87-й не реализовал удар «с точки». Родриго Силва на 90+2-й забил третий гол испанцев, а итоговый счет установил на 90+8-й минуте Серхио Аррибас.

В финале турнира «Реал» сыграет с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

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07 февраля
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Все комментарии
k7d8ztv58sxn
k7d8ztv58sxn
сегодня в 02:23
По-другому и быть не могло
pubzhqp8tdbs
pubzhqp8tdbs
сегодня в 01:39
С победой, Аль-Реаль
амурец
амурец
сегодня в 01:10
Ну вообщем то как и должно было быть
протон
протон
сегодня в 00:17
Всех болельщиков Мадрида с победой, как всегда Мадрид не будет Мадридом, если не осложнит сам себе жизнь, тем не менее на классе одержали победу. Ждём победы в финале! Родриго сегодня очень понравился, отлично играл в прессинге. Себальос в стиле Гути сыграл. Отметил бы игру Андрея Лунина - очень сильный матч провел.
Что мне нравится в Родриго, всегда прессингует соперника и сейчас отлично вернул себе мяч и штанга спасла Аль-Ахли. Два отличных момента в течении минуты упустил Мадрид.
Какой же красавец Аррибас! Ну на минуту только вышел а забил с первого же касания!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:14
Реал с победой! Египтяне оставили хорошие впечатления.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:12
Жду от Реала 29-й международный титул!
протон
протон
сегодня в 00:10
Как мы видим в последних матчах Реала, оказывается кроме Бенземы никто и не умеет пенальти бить.
А ещё кто-то Роналду критикует, что пенки забивает, оказывается забить тоже надо уметь.
Опять же Себальос гигант. Арибасса с дебютом.
Результат +/- ожидаемый, хотя арабы смотрелись достойно.
Очень хотелось бы больше подключать воспитанников, но на них пока что Реал мало ставит, увы. Хотя особенно сейчас, все условия для этого.
А так в субботу за новым титулом!
sova147
sova147 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Теперь ждём финал!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:06
Очередное специфическое шоу от Реала. С выходом в финал!

Все успели: и посредственный первый тайм, где могли не раз пропустить, и поймали на ошибке, и быстро забили второй с участием великолепной передачи Модрича, и Камавинга за 5 минут мог два года привезти при очень качественной игре в целом, и пенальти не забили, и шедевр от Родриго и Себальоса, и гол первым касанием на 98 минуте.

Спасибо за зрелище, адреналин и победу!
И, что важно, в период очень чёрной полосы. Куча травм, очень непростой календарь.
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Спокойно очень уверенно всё по делу
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