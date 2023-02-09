«Реал» переиграл «Аль-Ахли» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

Египетский «Аль-Ахли» уступил «Реалу» в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира (1:4).
Винисиус Жуниор открыл счет на 42-й минуте. На 46-й Федерико Вальверде удвоил преимущество команды. У хозяев отличился на 65-й Али Маалул с пенальти. Лука Модрич на 87-й не реализовал удар «с точки». Родриго Силва на 90+2-й забил третий гол испанцев, а итоговый счет установил на 90+8-й минуте Серхио Аррибас.
В финале турнира «Реал» сыграет с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
Все успели: и посредственный первый тайм, где могли не раз пропустить, и поймали на ошибке, и быстро забили второй с участием великолепной передачи Модрича, и Камавинга за 5 минут мог два года привезти при очень качественной игре в целом, и пенальти не забили, и шедевр от Родриго и Себальоса, и гол первым касанием на 98 минуте.
Спасибо за зрелище, адреналин и победу!
И, что важно, в период очень чёрной полосы. Куча травм, очень непростой календарь.
Все успели: и посредственный первый тайм, где могли не раз пропустить, и поймали на ошибке, и быстро забили второй с участием великолепной передачи Модрича, и Камавинга за 5 минут мог два года привезти при очень качественной игре в целом, и пенальти не забили, и шедевр от Родриго и Себальоса, и гол первым касанием на 98 минуте.
Спасибо за зрелище, адреналин и победу!
И, что важно, в период очень чёрной полосы. Куча травм, очень непростой календарь.
А ещё кто-то Роналду критикует, что пенки забивает, оказывается забить тоже надо уметь.
Опять же Себальос гигант. Арибасса с дебютом.
Результат +/- ожидаемый, хотя арабы смотрелись достойно.
Очень хотелось бы больше подключать воспитанников, но на них пока что Реал мало ставит, увы. Хотя особенно сейчас, все условия для этого.
А так в субботу за новым титулом!
А ещё кто-то Роналду критикует, что пенки забивает, оказывается забить тоже надо уметь.
Опять же Себальос гигант. Арибасса с дебютом.
Результат +/- ожидаемый, хотя арабы смотрелись достойно.
Очень хотелось бы больше подключать воспитанников, но на них пока что Реал мало ставит, увы. Хотя особенно сейчас, все условия для этого.
А так в субботу за новым титулом!