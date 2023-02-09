«Реал» переиграл «Аль-Ахли» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

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сегодня, 00:00

Египетский «Аль-Ахли» уступил «Реалу» в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира (1:4).

Винисиус Жуниор открыл счет на 42-й минуте. На 46-й Федерико Вальверде удвоил преимущество команды. У хозяев отличился на 65-й Али Маалул с пенальти. Лука Модрич на 87-й не реализовал удар «с точки». Родриго Силва на 90+2-й забил третий гол испанцев, а итоговый счет установил на 90+8-й минуте Серхио Аррибас.

В финале турнира «Реал» сыграет с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.