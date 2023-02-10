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Кроос закончит карьеру в конце сезона, если потеряет место в основе «Реала»

сегодня, 12:35

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может закончить карьеру.

По данным источника, ещё в прошлом году немцу, контракт которого истекает летом 2023-го, была предложена новая сделка до лета 2024-го. Хавбек сообщил «Реалу», что хочет взять время на раздумья до конца текущего сезона.

Если Кроос потеряет роль одного из лидеров мадридского клуба и место в составе, он завершит карьеру. В «Реале» убеждают игрока, что он продолжит быть ключевым футболистом команды.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:08
На закате карьеры какая разница играть или сидеть на лавке. Кросс выграл чемпионат мира и лигу чемпионов что ему ещё нужно. Пусть сидит на лавке и зарабатываеть деньги
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:47
Если он потеряет место в основном составе, то виноват будет лишь только сам.
erla1984
erla1984
сегодня в 12:46
он еще попылит года 2-3, ему 33 пока всего
КЭТиК
КЭТиК ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:43
Честно говоря уже несколько задолбал этот «выдающийся» аналитик, следователь и баснописец…
В противостоянии в прошлом месяце победа осталось именно за мной (смотрите результаты финала). Саудовская Аравия обыграла в группе Аргентину на чемпионате мира, но окончательная победа осталась за Аргентиной. А упираться в группе, когда по правилам и со второго места можно выйти, нет никакого смысла.
Клоноводство породили именно Вы, ибо когда выходит СЛОН (с большим количеством очков) против МОСЬКИ (в 2-3 раза меньше очков), итог заранее известен. Вывод: чтобы бороться, нужно взять много МОСЕК и затоптать СЛОНА.
Ключевой момент Конкурса прогнозов в том, что он проводится БЕСПЛАТНО. Понести финансовые потери риска нет. Соответственно любая тактика применима, если она не нарушает правил конкурса. Вопрос лишь в затратах времени на всё это, кто-то готов потратить 5 минут, а кто-то готов сидеть часами. Писать хорошие комментарии весьма непросто и достойно уважения, это занимает много времени, но и руководить армией клонов тоже мероприятие затратное по времени. Если у людей в этом смысл жизни – это их выбор и право. ROI, когда риска нет, показатель совсем ни о чем – это всего лишь статистика. Раз в году и палка стреляет, тыкай пальцем в небо и когда-нибудь да попадешь… Для меня конкурс прогнозов – это всего лишь хобби, на которое можно потратить немного времени, но лакомая плюшка в виде возможного ПРИЗа должна быть обязательно, ибо в холостую тратить время совсем не интересно – нет стимула. Не выиграю в этом месяце не беда, выиграю в следующем или через два-три месяца…
Что касается ЮЗИКа (дай бог ему здоровья), это отдельный игрок, известный многим, но ко мне никакого отношения не имеющий.
Гость
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