Кроос закончит карьеру в конце сезона, если потеряет место в основе «Реала»

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сегодня, 12:35

Полузащитник «Реала» может закончить карьеру.

По данным источника, ещё в прошлом году немцу, контракт которого истекает летом 2023-го, была предложена новая сделка до лета 2024-го. Хавбек сообщил «Реалу», что хочет взять время на раздумья до конца текущего сезона.

Если Кроос потеряет роль одного из лидеров мадридского клуба и место в составе, он завершит карьеру. В «Реале» убеждают игрока, что он продолжит быть ключевым футболистом команды.