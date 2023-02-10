Полузащитник «Реала» Тони Кроос может закончить карьеру.
По данным источника, ещё в прошлом году немцу, контракт которого истекает летом 2023-го, была предложена новая сделка до лета 2024-го. Хавбек сообщил «Реалу», что хочет взять время на раздумья до конца текущего сезона.
Если Кроос потеряет роль одного из лидеров мадридского клуба и место в составе, он завершит карьеру. В «Реале» убеждают игрока, что он продолжит быть ключевым футболистом команды.
В противостоянии в прошлом месяце победа осталось именно за мной (смотрите результаты финала). Саудовская Аравия обыграла в группе Аргентину на чемпионате мира, но окончательная победа осталась за Аргентиной. А упираться в группе, когда по правилам и со второго места можно выйти, нет никакого смысла.
Клоноводство породили именно Вы, ибо когда выходит СЛОН (с большим количеством очков) против МОСЬКИ (в 2-3 раза меньше очков), итог заранее известен. Вывод: чтобы бороться, нужно взять много МОСЕК и затоптать СЛОНА.
Ключевой момент Конкурса прогнозов в том, что он проводится БЕСПЛАТНО. Понести финансовые потери риска нет. Соответственно любая тактика применима, если она не нарушает правил конкурса. Вопрос лишь в затратах времени на всё это, кто-то готов потратить 5 минут, а кто-то готов сидеть часами. Писать хорошие комментарии весьма непросто и достойно уважения, это занимает много времени, но и руководить армией клонов тоже мероприятие затратное по времени. Если у людей в этом смысл жизни – это их выбор и право. ROI, когда риска нет, показатель совсем ни о чем – это всего лишь статистика. Раз в году и палка стреляет, тыкай пальцем в небо и когда-нибудь да попадешь… Для меня конкурс прогнозов – это всего лишь хобби, на которое можно потратить немного времени, но лакомая плюшка в виде возможного ПРИЗа должна быть обязательно, ибо в холостую тратить время совсем не интересно – нет стимула. Не выиграю в этом месяце не беда, выиграю в следующем или через два-три месяца…
Что касается ЮЗИКа (дай бог ему здоровья), это отдельный игрок, известный многим, но ко мне никакого отношения не имеющий.
В противостоянии в прошлом месяце победа осталось именно за мной (смотрите результаты финала). Саудовская Аравия обыграла в группе Аргентину на чемпионате мира, но окончательная победа осталась за Аргентиной. А упираться в группе, когда по правилам и со второго места можно выйти, нет никакого смысла.
Клоноводство породили именно Вы, ибо когда выходит СЛОН (с большим количеством очков) против МОСЬКИ (в 2-3 раза меньше очков), итог заранее известен. Вывод: чтобы бороться, нужно взять много МОСЕК и затоптать СЛОНА.
Ключевой момент Конкурса прогнозов в том, что он проводится БЕСПЛАТНО. Понести финансовые потери риска нет. Соответственно любая тактика применима, если она не нарушает правил конкурса. Вопрос лишь в затратах времени на всё это, кто-то готов потратить 5 минут, а кто-то готов сидеть часами. Писать хорошие комментарии весьма непросто и достойно уважения, это занимает много времени, но и руководить армией клонов тоже мероприятие затратное по времени. Если у людей в этом смысл жизни – это их выбор и право. ROI, когда риска нет, показатель совсем ни о чем – это всего лишь статистика. Раз в году и палка стреляет, тыкай пальцем в небо и когда-нибудь да попадешь… Для меня конкурс прогнозов – это всего лишь хобби, на которое можно потратить немного времени, но лакомая плюшка в виде возможного ПРИЗа должна быть обязательно, ибо в холостую тратить время совсем не интересно – нет стимула. Не выиграю в этом месяце не беда, выиграю в следующем или через два-три месяца…
Что касается ЮЗИКа (дай бог ему здоровья), это отдельный игрок, известный многим, но ко мне никакого отношения не имеющий.