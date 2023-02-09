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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Стали известны варианты нового контракта Месси с ПСЖ

сегодня, 08:49

По данным парижских источников, в ближайшее время состоится встреча, которая может стать решающей в истории с контрактом нападающего Лионеля Месси с ПСЖ. На встрече будут присутствовать представители парижского клуба советник Луис Кампос, президент Нассер Аль-Хелаифи, а также отец и агент футболиста Хорхе Месси.

Как сообщает Sport.es, существует два варианта нового соглашения. Один из них — однолетний контракт, другой — соглашение на один год с возможностью продления, в зависимости от желания игрока.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:56
)
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:34
Продлит и побегает ещё два сезона за парижан.
До сих пор умеет забивать из-за пределов штрафной раскошными ударами победные голы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:22
Подписывай не подписывай, а Марсель вчерась надрал)))
Василий Дугин
Василий Дугин ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
сегодня в 11:14
Для гнома уже золотой мяч выливают, а ты говоришь про лужу. "Инопланетная" мафия бессмертна!
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:55
В МСЖ - нельзя, по крайней мере двое будут против - сразу в МНМ...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:40
Со вчерашнего дня в Париж уже прибывают железнодорожные составы с наличными.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 10:21
ПСЖ идиотизмом страдает.Превратились в Ювентус ,подписывают сбитых летчиков.Если обуза не помог барселоне после ухода Хави и Иньесты выиграть ЛЧ,то с какой стати они думают что им поможет.Получат 2-8 и будут сидеть в луже.
А. Ермолов
А. Ермолов
сегодня в 10:14
Деньги, деньги... Больше денег, все что мотивирует и интересует месю
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:13, ред.
Вчера Меська показал -ни удара,ни паса ,если бы не ассист Неймара и гола Рамоса,проиграли бы в сухую и это всё преславутая игра на Меську-вот вам итог!!!А вообще очень доволен что Меське дали оплеуху,эпопея Барселоны продолжается.Уберите Меську,и ПСЖ будет играть!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:06
По игре и контракт , чего гадать на кофейной гуще..
drug01
drug01 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:53
Пока на год а там посмотрим
sova147
sova147 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 09:46
Главное что он остаётся
112910415
112910415
сегодня в 09:41
старина Хорхе ненасытен ..
Futurista
Futurista
сегодня в 09:36
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:33
Ооо, папочка то точно договорится 😁👌🏽💰 по старой схеме, как было с Барселоной неоднократно
Futurista
Futurista
сегодня в 09:33, ред.
1. Переименовать клуб в МСЖ...
2....
erla1984
erla1984
сегодня в 09:30
видно что месси не тот уже, что было в первой половине сезона, тогда он был в форме из участия в чемпионате мира горел желанием выиграть этот кубок, а счс ему в ПСЖ важны только бабки, и особо сильно не потеет
lotsman
lotsman
сегодня в 09:19
Эпохальное событие - наконец то стали известны подробности подписания контракта Месси с ПСЖ.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:19
Собралась на битву рать,
словно ниоткуда,
но Роналду не догнать,
как ослу верблюда...

У нарцисса весь контракт,
до последней строчки,
это алчности парад-
с фиговым листочком.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:01
Тут все шансы, что стороны договорятся.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:52
Однолетний с возможностью продления.
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