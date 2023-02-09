Стали известны варианты нового контракта Месси с ПСЖ

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сегодня, 08:49

По данным парижских источников, в ближайшее время состоится встреча, которая может стать решающей в истории с контрактом нападающего с ПСЖ . На встрече будут присутствовать представители парижского клуба советник , президент , а также отец и агент футболиста Хорхе Месси.

Как сообщает Sport.es, существует два варианта нового соглашения. Один из них — однолетний контракт, другой — соглашение на один год с возможностью продления, в зависимости от желания игрока.