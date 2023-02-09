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Решение по выплате «Краснодаром» денег Ботхейму не окончательное

сегодня, 13:58

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) вынес решение по делу между норвежским нападающим Эриком Ботхеймом и «Краснодаром», но оно пока не является окончательным и не имеет обязательной силы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе организации.

8 февраля норвежская газета VG сообщила, что ФИФА отклонила жалобу «Краснодара» в отношении Ботхейма, который в марте 2022 года разорвал контракт с командой в одностороннем порядке, и обязала клуб выплатить игроку 500 тысяч евро в дополнение к процентам, зачислявшимся с 11 марта 2022 года.

Мы можем подтвердить, что 7 февраля 2023 года палата по разрешению споров трибунала вынесла решение по делу между Ботхеймом и «Краснодаром». Поскольку дело ещё не окончательное и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дальнейшие комментарии.

Ботхейм в данный момент выступает за «Салернитану».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:00
Тут стоит пободаться ибо решение явно несправедливое.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:37, ред.
Это не так. В ряде стран Конституационный суд назывпется трибуналом. Это термин определяет место суда в иерархии. Те он высший. В ФИФА это высший орган разбирательства
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:32
Суды общей юрисдикции не могуь рассматривать спортивные споры, в том числе по финансовым вопросам, тк в спорте иное трудовое право
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:35
"Трибунал"....???

Есть вопросы...
Почему футбольные споры не рассматривает суды общей юрисдикции?
Само слово "трибунал" ассоциируется с большими неприятностями связанными с военной тематикой... Революционные трибуналы... ("Тройки"..., НКВД...), Военные трибуналы. ( Международный военный трибунал в Нюрнберге...) Инквизиционные трибуналы Франции... (Как правило - путёвка на Гильотину...)
Неужели делить барахло должны организации, включающие в свои названия слово, носящее многовековой, исторический, трагический смысл, связанный с жестоким, зачастую смертельным приговором?
8wcnzm5mcbfc
8wcnzm5mcbfc
сегодня в 14:13
Значит всё это повисло в воздухе
Гость
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