Решение по выплате «Краснодаром» денег Ботхейму не окончательное

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) вынес решение по делу между норвежским нападающим Эриком Ботхеймом и «Краснодаром», но оно пока не является окончательным и не имеет обязательной силы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе организации.
8 февраля норвежская газета VG сообщила, что ФИФА отклонила жалобу «Краснодара» в отношении Ботхейма, который в марте 2022 года разорвал контракт с командой в одностороннем порядке, и обязала клуб выплатить игроку 500 тысяч евро в дополнение к процентам, зачислявшимся с 11 марта 2022 года.
Мы можем подтвердить, что 7 февраля 2023 года палата по разрешению споров трибунала вынесла решение по делу между Ботхеймом и «Краснодаром». Поскольку дело ещё не окончательное и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дальнейшие комментарии.
Ботхейм в данный момент выступает за «Салернитану».
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Почему футбольные споры не рассматривает суды общей юрисдикции?
Само слово "трибунал" ассоциируется с большими неприятностями связанными с военной тематикой... Революционные трибуналы... ("Тройки"..., НКВД...), Военные трибуналы. ( Международный военный трибунал в Нюрнберге...) Инквизиционные трибуналы Франции... (Как правило - путёвка на Гильотину...)
Неужели делить барахло должны организации, включающие в свои названия слово, носящее многовековой, исторический, трагический смысл, связанный с жестоким, зачастую смертельным приговором?
Есть вопросы...
Почему футбольные споры не рассматривает суды общей юрисдикции?
Само слово "трибунал" ассоциируется с большими неприятностями связанными с военной тематикой... Революционные трибуналы... ("Тройки"..., НКВД...), Военные трибуналы. ( Международный военный трибунал в Нюрнберге...) Инквизиционные трибуналы Франции... (Как правило - путёвка на Гильотину...)
Неужели делить барахло должны организации, включающие в свои названия слово, носящее многовековой, исторический, трагический смысл, связанный с жестоким, зачастую смертельным приговором?