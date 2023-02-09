Решение по выплате «Краснодаром» денег Ботхейму не окончательное

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сегодня, 13:58

Трибунал Международной федерации футбола ( ФИФА ) вынес решение по делу между норвежским нападающим и «Краснодаром», но оно пока не является окончательным и не имеет обязательной силы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе организации.

8 февраля норвежская газета VG сообщила, что ФИФА отклонила жалобу «Краснодара» в отношении Ботхейма, который в марте 2022 года разорвал контракт с командой в одностороннем порядке, и обязала клуб выплатить игроку 500 тысяч евро в дополнение к процентам, зачислявшимся с 11 марта 2022 года.

Мы можем подтвердить, что 7 февраля 2023 года палата по разрешению споров трибунала вынесла решение по делу между Ботхеймом и «Краснодаром». Поскольку дело ещё не окончательное и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дальнейшие комментарии.

Ботхейм в данный момент выступает за «Салернитану».